Karl Lagerfeld est décédé

Karl Otto Lagerfeldt, plus connu sous le nom de Karl Lagerfeld est mort à l'âge de 85 ans

Karl Lagerfeld, le célèbre créateur et directeur artistique historique de la maison de haute couture Chanel est décédé mardi.

Karl Otto Lagerfeldt, plus connu sous le nom de Karl Lagerfeld, également surnommé "Le Kaiser", était un grand couturier, photographe, styliste et éditeur allemand, vivant à Paris depuis plus de 60 ans.

Agé de 85 ans, le créateur de mode et directeur artistique de Chanel depuis 1983, aurait succombé à un cancer du pancréas.

Il a été admis en urgence à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine lundi après de longues semaines de maladie qui l'avait éloigné des défilés et des ateliers.

Ignorer Twitter publication par @creapills Karl Lagerfeld n'est plus. L'icône de la mode s'est éteinte à 85 ans. On retiendra, pour les amateurs de pubs créatives, son autodérision pour cette campagne de la Sécurité routière... #KarlLagerfeld pic.twitter.com/QMvVuLSz5M — Creapills 💊 (@creapills) 19 février 2019

Surnommé le "Kaiser", l'homme qui était un "bon vivant" et amoureux de la mode a commencé à inquiéter son entourage et le cercle de la mode parisien et mondial.

Il avait été absent lors du défilé de Chanel à la dernière fashion week parisienne. C'était une première depuis qu'il dirige les créations de la marque française.

Son employeur avait évoqué un "coup de fatigue", sans donner plus de précision sur l'état de santé du célèbre créateur aux lunettes sombres.

Karl Lagerfeld savait qu'il aurait rendez-vous avec la mort et en 2018 il évoquait la question sans gêne.

"Il n'y aura pas d'enterrement. Plutôt mourir. Depuis ces sombres histoires de la famille Hallyday, les obsèques à la Madeleine ont tout l'air d'une farce. J'ai demandé à ce que l'on m'incinère et que l'on disperse mes cendres avec celles de ma mère" avait-il évoqué dans les colonnes du magazine Numéro.