Comment éviter que la technologie nous fasse perdre du temps?

Copyright de l’image Getty Images Image caption "C'est ce que tu appelles le karma instantané, papa !"

Il y a des experts qui étudient le fonctionnement de l'esprit et trouvent les meilleurs moyens de se défendre. Voici les points à surveiller et des conseils pour la distraction de votre cerveau.

Notre cerveau moderne semble avoir du mal à se concentrer sur une seule tâche, passant constamment d'une activité à une autre.

Passer le nombre de services de téléchargement de musique comme Spotify n'a jamais été aussi rapide ; les articles des magazines sont maintenant disponibles avec une estimation des temps de lecture.

Et près d'un quart des personnes qui ont participé à une enquête britannique ont déclaré avoir été impliquées dans des accidents de marche distraite : tête baissée, scrutant des smartphones, se cognant à des lampadaires.

Lire aussi:

Nous semblons faire face à une crise de distraction, mais existe-t-il un " remède " pour ne pas y prêter attention ? Et qui nous vole notre concentration ?

L'historien Rhys Jones enquête sur ce qui pourrait nous détourner de notre objectif et s'entretient avec certaines des personnes qui se défendent.

Qui vole notre concentration ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Si vos applications exigent constamment votre attention avec des notifications, vous risquez de vous sentir anxieux et incapable de vous concentrer sur la tâche à accomplir.

Médias sociaux, publicité ciblée, YouTube, applications : les grandes entreprises technologiques ont appris à monétiser la procrastination et nous volent systématiquement notre attention et à l'échelle industrielle.

"Il y a toute une industrie qui se consacre à nous déconcentrer, et la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte ", dit Belinda Parmar, une ancienne évangéliste de la technologie qui est maintenant si préoccupée par les effets de la technologie sur notre santé mentale qu'elle est devenue une militante de la dépendance aux technologies.

"L'industrie de la technologie promet de rapprocher le monde, mais son objectif principal est de nous faire perdre du temps." Elle dit que certaines compagnies, comme la plateforme de divertissement Netflix, ne s'en cachent même pas.

"Quand Reed Hastings, PDG de Netflix, vous dit que son plus grand concurrent est le sommeil, vous devez y réfléchir à deux fois ", dit Parmar, " Si vous souffrez d'un manque de sommeil chronique, comment allez-vous prêter attention à votre vie ?"

Parmar, aujourd'hui PDG de The Empathy Business, reconnaît que la technologie a de nombreux avantages, mais souligne que "la technologie a aussi un côté sombre".

Copyright de l’image Dan Bridge Image caption "La technologie peut avoir un côté sombre, et c'est inquiétant ", dit Belinda Parmar.

Une autre personne qui est passée de l'autre côté est James Williams - un ancien employé de Google qui s'est rendu compte que les objectifs des grandes entreprises de technologie ne sont pas conformes à leurs propres valeurs.

"Il s'agissait de choses telles que la maximisation du nombre de clics, du nombre de vues, du temps que vous passez avec un produit ", explique James.

Entouré par la technologie, il a trouvé impossible de poursuivre ses objectifs ou de trouver un espace de réflexion dans sa vie.

Voyez les choses de cette façon, dit James : "Nous sommes les serfs, et les grandes entreprises de technologie sont comme les seigneurs du manoir."

Il a examiné la dynamique du pouvoir en jeu et en est venu à la conclusion qu'en "ces temps modernes, le servage n'est pas le conflit sur notre travail physique, mais sur notre attention."

Bien que de nombreux produits numériques soient libres d'utilisation, ils volent en même temps notre bien le plus précieux et notre ressource la plus précieuse : notre temps.

Pourquoi sommes-nous si dépendants de la distraction ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Et si quelque chose se passait pendant que je ne regardais pas mon écran ?"

Tim Wu est professeur à l'Université de Columbia et auteur de "Les marchands de l'attention : L'épique bousculade pour entrer dans nos têtes".

Il explique comment la nécessité de vérifier constamment nos téléphones - le rituel de sortir nos appareils pendant que nous attendons le bus, dans un ascenseur, dans les toilettes, etc. - s'appelle un " barème de rémunération variable ".

Un célèbre psychologue a eu cette idée après avoir mené une série d'expériences révélatrices.

Il a montré que les pigeons deviendront plus accros au picage d'un bouton qui délivre des graines s'ils ne savent pas quand les graines seront expédiées.

Ces stimuli incohérents de récompenses sont bien compris comme étant les plus addictifs, dit Tim, tout comme une machine à sous.

Les expériences ont montré que les pigeons deviendront plus accros au picage d'un bouton qui délivre des graines s'ils ne savent pas quand les graines seront expédiées. Burrhus Frederic Skinner, Psychologue

Alors, comme des pigeons qui picorent sur ce bouton, nous tapotons sur nos téléphones, souvent déçus, mais parfois nous recevons quelque chose que nous trouvons excitant et stimulant, comme un bon article - et qui nous fait revenir en arrière.

"De cette façon, vous perdrez des heures de votre journée, des jours de votre semaine, des mois de votre vie sur des choses auxquelles vous ne teniez même pas vraiment, dit-il.

Alors, y a-t-il un moyen d'empêcher nos esprits de s'égarer ?

Comment arrêter les voleurs de temps ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ne vous laissez pas distraire - les interruptions constantes de votre téléphone et les changements de tâches consomment vos neuroressources, ce qui rend plus difficile le retour à ce que vous faisiez au départ.

Nir Eyal est un auteur à succès qui étudie la formation des habitudes de consommation et qui est devenu un expert du comportement des consommateurs.

Il connaît tous les trucs que les entreprises de technologie utilisent pour mieux capter notre attention... parce qu'il leur a enseigné comment le faire.

Mais bien que cela demande un certain effort personnel, vous pouvez battre le système et maintenir votre concentration.

Lire également:

Mais nous devrons apprendre à nous débrouiller seuls, dit Nir, "Notre gouvernement ne nous sauvera pas, et les entreprises de technologie non plus".

C'est très simple d'arrêter d'être distrait si vous savez comment le faire. Voici un plan qui peut vous aider :

Étape 1 - Gérer vos déclencheurs internes

Quand nous sommes distraits, nous cherchons normalement à échapper à quelque chose d'inconfortable.

Essayez de comprendre ce que c'est et de le gérer.

Étape 2 - Prenez le temps de vous distraire

Prévoyez du temps dans votre journée pour être distrait - de cette façon, vous n'aurez pas l'impression que votre temps est envahi.

Accordez-vous une heure fixe, qui est le "temps des médias sociaux".

Étape 3 - Éliminer les déclencheurs externes

Éteignez vos notifications, les sonneries et les invites sonores qui vous disent quoi faire.

Étape 4 - Faire des pactes pour éviter les distractions

Installez une application technologique qui peut limiter le temps que vous passez sur votre téléphone.

Le facteur clé est la conscience de soi : une fois que vous vous rendez compte que vous êtes distrait par votre téléphone ou votre tablette, vous commencez à le déposer.

Éteindre complètement la technologie ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Qu'est-ce que le " temps familial " signifie pour vous ?

Nous tous, enfants et adultes, nous sommes devenus "de plus en plus dépendants de nos écrans - et si j'ose dire intimes avec eux - au détriment de nos interactions les uns avec les autres", explique Susan Maushart, journaliste australienne, mais aussi mère de famille obsédée par la technologie, qui était au bout de ses limites.

"La technologie affectait l'attention de ma famille ", dit-elle, alors elle a décidé que la solution était d'éteindre tous ses écrans et de vivre dans l'obscurité pendant six mois.

"J'ai coupé le courant à la source. J'ai rassemblé toute notre technologie, toutes les télévisions, tous les ordinateurs portables et tout le reste, je les ai transportés dans la remise et je les ai recouverts d'une couverture."

"Je voulais que les gens se regardent dans les yeux et aient des conversations. Je voulais qu'ils s'assoient autour de la table et qu'ils ne mangent pas trop vite pour pouvoir retourner à leurs textos, à leurs messages et à YouTube. Je voulais retrouver ma famille ", dit Susan.

Alors, ça a marché ?

On passait plus de temps à se parler, dit Susan, mais il y avait aussi beaucoup d'ennui.

Ainsi, bien que cela l'ait amenée à repenser sa relation avec ses écrans, après six mois d'essais, elle était prête à y retourner. Elle admet que le jour où elle a rallumé les appareils, c'était Noël.

Donc, si éteindre nos écrans ne fonctionne pas, que pouvons-nous faire d'autre ?

Réformer les entreprises de technologie ?

James Williams croit que la clé pour résoudre le problème est de créer un nouveau système éthique qui peut gouverner l'"industrie de l'attention".

"Nous devrions désirer des mondes où le simple fait d'essayer de capter l'attention de quelqu'un pour le plaisir de l'attirer est perçu comme une indignité et comme quelque chose qui s'approche d'une forme de mal," dit James.

"Si l'éthique et les valeurs que nous avons pour nous-mêmes ne guident pas la conception de la technologie, il y a autre chose, dit-il.

C'est dans cet esprit qu'il a fondé un groupe appelé Time Well Spent (Temps bien dépensé) - avec d'autres rebelles de l'industrie de l'attention - et fait campagne pour que les sociétés d'applications changent leur façon de concevoir leurs produits.

Nous devrions désirer des mondes où le simple fait d'essayer de capter l'attention de quelqu'un pour le plaisir de l'attirer est considéré comme une indignité. James Williams, ancien employé de Google et fondateur de Time Well Spent

"Ces entreprises disent qu'elles veulent améliorer nos vies, mais ce qu'elles nous prennent quand elles attirent l'attention est bien plus précieux que tout ce qu'il y a d'autre au monde."

Mais que faire si l'attention n'est pas une marchandise à acheter et à vendre, mais une chose sur laquelle nous avons le contrôle ? Ce ne sont peut-être pas les industries technologiques qui doivent changer, mais nous-mêmes.

"Vous n'aurez aucune chance ", dit Belinda Parmar, qui a pu constater de ses propres yeux l'effet de la dépendance à la technologie sur la santé mentale, particulièrement chez les enfants et les jeunes adultes.

"Vous êtes un individu qui essaie de faire ce que vous pensez être un choix éclairé... mais vous ne savez pas que derrière chaque application il y a une équipe de développeurs, de psychologues et d'experts des jeux dont le seul but est de voler votre attention, dit Parmar.

"Tu ne peux pas combattre ça tout seul, surtout si tu es un enfant. Comment combattre ces gangsters du numérique ?"

Ecouter également: