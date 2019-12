Copyright de l’image Getty Images Image caption Ce n'est pas tant la raison de votre dispute qui importe, mais plutôt la façon dont vous vous y prenez.

Y a-t-il un bon moyen d'être en désaccord avec les autres ? Êtes-vous capable d'avoir un argument constructif ?

Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas nécessaire d'éviter les désaccords - une bonne dispute peut être une force pour le bien, dit Timandra Harkness.

Un argument bien mené peut en fait être positif pour vous et vous apporter de nombreux avantages inattendus, le plus important est donc de savoir comment nous nous y prenons.

Dans "Comment ne pas être d'accord : Guide du débutant pour avoir de meilleurs arguments", Harkness examine comment gérer avec succès les conflits d'intérêts, les visions morales concurrentes, les différends factuels - et même les différences d'opinion sur le film à regarder - tout peut être géré avec succès.

Vous voulez apprendre à mieux argumenter ? Voici nos meilleurs conseils pour mieux défendre vos arguments et mieux vous chamailler.

1. Écoutez ce que les autres ont à dire

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Je l'ai dit en premier et je l'ai dit plus fort !"

Dans le feu de l'action - désespérés de faire passer notre propre message - nous refusons souvent d'écouter d'autres opinions. Mais n'ignorez pas ce que votre adversaire a à dire.

"On suppose que l'autre côté de l'argument est totalement invalide et devrait être rejeté, que nous ne devrions même pas nous y engager ", dit Claire Fox, directrice de l'Academy of Ideas (Académie des idées), basée à Londres.

Mais, bien sûr, chaque argument a - au moins - deux côtés, et en écoutant les autres, vous acquérez des connaissances et de la perspicacité, tout en affinant et en améliorant votre propre position.

Fox est tellement passionnée par le pouvoir de l'argumentation qu'elle est devenue l'une des principales instigatrices de Debating Matters - un concours d'argumentation - et a invité les écoles du Royaume-Uni à participer.

Ce fut un tel succès que peu de temps après, le même format a été initié en Inde par British Council et ses partenaires sous le nom "Debating Matters India".

2. Essayez de ressentir de l'empathie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Peut-être que provoquer votre adversaire n'est pas la meilleure stratégie....

Ce n'est pas seulement important d'écouter les autres, il faut aussi vraiment écouter ce qu'ils ont à dire.

Kris De Meyer, neuroscientifique au King's College de Londres, dit souvent que "les gens prennent position et se retranchent dans cette position" pour que la discussion "finisse dans une impasse et un combat !"

Mais on peut facilement éviter d'être aux prises avec des caprices de ce genre en faisant preuve d'empathie.

"Nous devrions partir du principe que les gens avec qui nous sommes en désaccord sont comme nous-mêmes ", dit Claire Fox.

"Essayez de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, et on ne sait jamais, vous pourriez même changer d'avis."

3. Répétez ce que l'autre personne a dit

Copyright de l’image Getty Images Image caption Avant de vous lancer dans une dispute, assurez-vous d'avoir bien entendu.

"Souvent, les désaccords s'aggravent à cause d'un malentendu ", dit Kris De Meyer.

Mais il y a un moyen intelligent de contourner ça : Il est utile de répéter ce que vous pensez que l'autre personne vient de dire ", dit Kris, jusqu'à ce que l'autre personne dise " oui, c'est ce que je voulais vraiment dire ".

"Ce genre de répétition, d'avant en arrière, peut nous aider à éviter les malentendus."

4. S'attaquez aux conflits dès le début

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Salut voisin ! Eh bien, je suis content qu'on ait éclairci ce point."

Les conflits entre voisins - à propos des limites, des extensions de bâtiments qui obstruent la lumière ou des arbres en surplomb - peuvent être amers et prolongés.

Liz Stokoe, professeure d'interaction sociale à l'Université de Loughborough, au Royaume-Uni, déclare : " Repérer très tôt les conflits naissants ".

Selon elle, la meilleure approche consiste à agir tôt, avant que les points de vue ne s'enracinent.

Et il est toujours utile de répondre d'une manière joyeuse et polie lorsqu'on est confronté à un voisin, dit Liz, parce que "ça soulage le moment présent" et donne un "rythme différent pour tout désaccord futur potentiel".

Et n'érigez pas un hangar géant sans leur parler d'abord.

5. Déterminez ce sur quoi vous êtes d'accord

Copyright de l’image Getty Images Image caption Avant de commencer à discuter des fromages qui sont sur la table, assurez-vous que vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que vous voulez du fromage pour le dîner.

Cela peut paraître étrange, mais pour qu'un argument soit valable, il faut d'abord établir sur quoi il porte.

"Si nous ne sommes pas d'accord sur des valeurs fondamentales, alors nous ne pouvons vraiment pas nous engager dans une discussion ", dit Clare Chambers, chargée de cours de philosophie politique au Jesus College Cambridge.

Passer un peu de temps à déterminer les principes que vous partagez lorsque vous vous engagez dans un désaccord sera payant. "Plus nous serons précis sur ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord et sur ce sur quoi nous sommes d'accord, meilleur sera notre débat ", dit-elle.

Vous êtes peut-être dans un magasin en train de vous disputer sur le type de fromage à acheter, mais si vous n'avez même pas établi que vous voulez tous les deux du fromage en premier lieu, vous n'arriverez jamais à rien.

6. Sortez de votre zone de confort

Copyright de l’image Getty Images Image caption C'est peut-être difficile, mais vous êtes plus susceptible d'apprendre de nouvelles choses si vous êtes prêt à vous éloigner de votre zone de confort.

Amy Gallo est une experte en dynamique du lieu de travail, aidant ses collègues de travail à avoir des discussions et des débats constructifs.

Elle demande aux gens de "vraiment creuser et d'être mal à l'aise", parce que "l'endroit où l'on se sent mal à l'aise, c'est là où les perspectives changent (...) et où les gens deviennent ouverts aux nouvelles idées".

Ainsi, être hors de notre zone de confort nous permet d'être plus créatifs et de voir les choses différemment.

Adoptez la friction créative !

7. N'en faites pas une affaire personnelle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption C'est normal d'être en désaccord, mais il n'y a pas d'excuse pour être méchant.

Il n'est pas nécessaire d'être méchant dans une discussion - en fait, pour avoir un débat constructif, il faut éviter les insultes personnelles.

Les réseaux sociaux ont permis des attaques aveugles, vicieuses et anonymes, mais elles n'ont pas leur place dans un débat fructueux.

Jonathan Rauch, boursier à la Brookings Institution à Washington, dit que nous pourrions apprendre une chose ou deux du débat et des différends scientifiques libéraux.

Son mantra est assez simple : "Cherchez la dispute, pas la personne."

8. Soyez rationnel, pas émotionnel

Copyright de l’image Getty Images Image caption Réfléchissez avant de prendre la parole et assurez-vous qu'il s'agit d'un point strictement pertinent sur le sujet qui vous occupe.

Essayez de tenir votre langue, de prendre de grandes respirations et d'aborder une dispute de façon rationnelle.

Deborah Fisher, professeure d'astronomie à l'Université Yale, dit que nous pouvons apprendre encore plus de la façon dont les scientifiques sont en désaccord.

"Les gens ne s'accrochent pas émotionnellement à leur image de la réalité et de la vérité ", dit-elle, " et ils laissent aussi les bons arguments critiques changer leur point de vue ".

9. Méfiez-vous de vous-même

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Mais j'ai toujours raison. N'est-ce pas ?"

"Apprenez à vous méfier de vous-même, dit Jonathan Rauch, le simple fait d'être certain d'avoir raison ne vous donne pas raison - en fait, il est très probable que cela vous donne tort.

Et Clare Chambers est d'accord : "Remettez en question vos propres hypothèses et reconnaissez les limites de votre propre position."

10. Reconnaissez quand vous avez tort.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Euuuh, ok, je suis désolé.

Une partie de l'argumentation consiste à accepter que, parfois, vous aurez tort.

"Il faut que les gens soient prêts à aller de l'avant s'ils ont perdu l'argument ", déclare Geoff Mulgan, PDG de Nesta - une fondation qui encourage l'innovation mondiale.

"C'est une preuve de courage et de maturité, et personne ne devrait se sentir mal d'avoir eu tort à propos de quelque chose."

Deborah Fisher est d'accord : "Nous devrions nous réjouir d'avoir la chance de nous améliorer et d'apprendre quelque chose de nouveau."

11. Soyez un gagnant modeste

Copyright de l’image Getty Images Image caption La façon dont nous traitons les autres après une victoire est vraiment importante - la championne de tennis Serena Williams console son adversaire Dayana Yastremska d'Ukraine après l'Open d'Australie 2019.

Et le dernier - mais non le moindre - est de savoir comment gagner une confrontation et rester courtois.

Etre un bon perdant est une chose, mais être un bon gagnant est tout aussi vital.

"La façon dont nous traitons les autres lorsque nous remportons une victoire est très importante ", dit Jon O'Brien, président de Catholics for Choice, un groupe catholique dissident pro-choix basé à Washington, DC.

"La tolérance ne signifie pas que nous aimons traîner avec des gens qui sont d'accord avec nous. La tolérance, c'est vraiment être avec quelqu'un avec qui on n'est pas du tout d'accord ", dit Jon.

"C'est reconnaître que nous vivons dans la même rue, et qu'il y a de la place pour que chacun puisse donner sa voix à ce en quoi il croit."