Cinq astuces pour être plus heureux dans la vie

Si vous ne ressentez pas le bonheur, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez apprendre à devenir une personne plus heureuse.

Tout comme les musiciens et les athlètes s'entraînent constamment pour apprendre, s'améliorer et réussir, vous devriez en faire autant si vous voulez être heureux.

"Etre heureux n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, il faut pratiquer pour être meilleur ", dit Laurie Santos, professeur de psychologie et de sciences cognitives à l'Université de Yale, Etats-Unis.

Santos est particulièrement bien placée pour nous montrer comment sortir de l'ombre : sa classe "Psychologie et vie heureuse" est la plus populaire de l'histoire des 317 ans de Yale, et elle a battu le record des inscriptions de l'université avec plus de 1 200 étudiants inscrits.

"La science a prouvé qu'être heureux exige un effort conscient. Ce n'est pas facile, ça prend du temps", dit Santos, mais ça peut se faire.

1. Dressez une liste de remerciements

Santos demande à ses élèves d'écrire ce dont ils sont reconnaissants - chaque soir, pendant une semaine entière.

Cela devient leur liste de gratitude.

"Cela peut sembler assez simple, mais nous avons vu que les élèves qui font régulièrement cet exercice ont tendance à être plus heureux ", dit Santos.

2. Dormir plus et mieux

Le défi est de dormir huit heures par nuit, chaque nuit, pendant une semaine entière.

Ce simple exercice s'avère être le plus difficile à réaliser, selon Santos.

"Cela peut paraître idiot, mais nous savons que dormir plus et mieux réduit les risques de souffrir de dépression et améliore l'attitude positive ", dit Santos.

3. Méditer

Méditez 10 minutes par jour, tous les jours.

Santos dit que lorsqu'elle était étudiante, elle se sentait mieux grâce à la méditation régulière.

Maintenant qu'elle est professeure, elle dirige ses étudiants vers plusieurs études démontrant comment la méditation et d'autres activités qui mobilisent toute votre attention peuvent vous aider à devenir plus heureux.

4. Passer plus de temps avec la famille et les amis

Selon Santos, il y a de plus en plus de nouvelles recherches qui montrent que passer du bon temps avec ses amis et sa famille rend plus heureux.

Passer du temps avec des personnes que nous aimons - ou avoir des "relations interpersonnelles saines et des relations sociales", comme le dit la psychologie - améliore votre bien-être de façon significative.

Il ne faut pas grand-chose, dit Santos, il faut juste s'assurer de "vivre le moment présent, être conscient que vous passez ce temps ensemble, être conscient de la façon dont vous passez votre temps".

Le concept du temps est très important pour votre bonheur.

"Nous associons souvent la richesse à la quantité d'argent que nous avons ", ajoute Santos, " mais la recherche montre que la richesse est plus étroitement liée au temps dont nous disposons ".

5. Moins de réseaux sociaux et plus de connexions réelles

Les réseaux sociaux peuvent nous donner un faux sentiment de bonheur, dit Santos, et qu'il est important de ne pas être emporté par cela.

"Les dernières recherches montrent que les gens qui utilisent le plus les réseaux sociaux comme Instagram ont tendance à être moins heureux que ceux qui ne l'utilisent pas autant."

Si vous voulez vraiment être heureux dans la vie, commencez par être plus reconnaissant, passez une bonne nuit de sommeil, désencombrez votre esprit, passez du temps avec les gens que vous aimez et prenez une pause avec les réseaux sociaux.

Si ça marche pour les étudiants de Yale, ça pourrait marcher pour vous aussi.