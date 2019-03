Copyright de l’image Getty Images Image caption Irene Obera (à gauche), Emma Maria Mazzenga et Constance Marmour, lors des Championnats du monde d'athlétisme des vétérans en 2015

Beaucoup de personnes deviennent sédentaires à l'âge de 80 ou 90 ans. Ce n'est pas le cas de l'Américaine Irene Obera. Cette femme de 85 ans a battu de nombreux records du monde d'athlétisme, dans la catégorie des vétérans.

John Starbrook, 87 ans, était le plus vieux coureur à avoir terminé le marathon de Londres en 2018.

Des études montrent que la pratique régulière des exercices physiques est plus efficace que n'importe quel médicament pour vivre en bonne santé, surtout chez les personnes âgées.

Pour jouir de tous les avantages de l'exercice physique, il faut s'y mettre dès l'adolescence ou au début de la vingtaine.

Que pouvons-nous apprendre des vétérans de l'athlétisme ?

L'analyse des records du monde de chaque groupe d'âge révèle sans surprise que les capacités physiques diminuent avec l'âge. Mais pas rapidement avant 70 ans.

Il est raisonnable de supposer que les athlètes de haut niveau ont souvent une vie saine. En plus de la pratique de l'exercice physique, ils ont un régime alimentaire équilibré. Ils ne fument pas beaucoup et ne boivent pas beaucoup non plus.

L'exercice physique peut-il ralentir le vieillissement ?

Les personnes âgées et habituées aux exercices physiques étant en meilleure santé que les sédentaires, on peut croire que l'activité physique peut inverser ou ralentir le vieillissement.

Dans un passé lointain, les gens vivaient de chasse et de cueillette, et ils étaient d'une bonne constitution physique.

Nous confondons souvent inactivité et vieillissement. Et nous pensons que certaines maladies ne résultent que du vieillissement.

Nos modes de vie sédentaires accélèrent notre vieillesse et favorisent certaines maladies, dont le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Japonais Kazuyoshi Miura, 52 ans, est le doyen des footballeurs professionnels encore en activité dans le monde.

Beaucoup d'entre nous ne sont pas assez actifs. En Angleterre, moins de la moitié des jeunes âgés de 16 à 24 ans s'adonnent aux exercices physiques et de renforcement musculaire ; chez les 65-74 ans, ce chiffre tombe à moins d'un sur 10.

L'exercice physique améliore la qualité de vie

Non seulement l'exercice physique aide à prévenir l'apparition de nombreuses maladies, mais il peut aussi aider à guérir ou soulager d'autres maladies en améliorant notre qualité de vie.

Des études récentes sur les cyclistes âgés de 55 à 79 ans montrent qu'ils ont la capacité d'accomplir les tâches quotidiennes très facilement et efficacement, parce que presque toutes les parties de leur corps sont en très bonne condition.

Les cyclistes obtiennent aussi d'excellents résultats aux tests d'aptitude mentale, de santé mentale et de qualité de vie.

Image caption Les professeurs Stephen Harridge (à gauche) et Norman Lazarus, âgé de 82 ans, qui a le système immunitaire d'un jeune homme de 20 ans.

Plus vous commencez tôt à faire de l'exercice physique, mieux c'est.

L'étude des conditions de vie des adultes américains âgés de 50 à 71 ans montre que ceux d'entre eux ayant fait de l'exercice physique - entre deux et huit heures par semaine - de l'adolescence à la soixantaine, avaient moins de 29 à 36 % de risques de mourir d'une cause quelconque.

Cette étude démontre que les jeunes devraient maintenir leur niveau d'activité, que ceux âgés de 40 ans ou plus pourraient devenir plus actifs et d'en retirer les mêmes bienfaits.

Des noms de vétérans des sports

Aujourd'hui, la médecine a réduit l'ampleur des problèmes liés à notre inactivité.

Si notre espérance de vie moyenne a augmenté assez rapidement, tel n'est pas le cas de notre "espérance de vie en bonne santé" - la période de vie sans maladie.

Selon une étude réalisée en Angleterre, beaucoup de ceux qui bénéficieront de la hausse prévue de l'espérance de vie, d'ici à 2035, passeront leurs années supplémentaires avec quatre maladies ou plus.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La joueuse de tennis Martina Navratilova a remporté le double mixte de Wimbledon en 2003 à l'âge de 46 ans.

L'exercice physique comporte des avantages que la médecine ne peut pas procurer, même si les produits pharmaceutiques sont de plus en plus de meilleure qualité.

Par exemple, il n'existe actuellement aucun médicament qui puisse protéger contre la perte de poids ou la perte de la force musculaire.

Vieillissement de la population

Être plus actif n'est pas seulement bon pour un individu, c'est aussi vital pour le fonctionnement de notre société - à mesure qu'elle vieillit.

En 2018, près d'un Britannique sur cinq avait plus de 65 ans, tandis qu'un sur 40 avait était âgé de 85 ans.

Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait augmenter de plus de 40 % au cours des 16 prochaines années.

Au Royaume-Uni, la prise en charge d'une personne âgée de 85 ans - par le NHS, le Service national de la santé - coûte cinq fois plus cher que celle d'une personne de 30 ans.

Que pouvez-vous faire ?

La plupart des gens ne devraient pas chercher à devenir un athlète d'envergure mondiale à un âge avancé ; ils n'ont pas besoin de l'être pour atteindre un niveau de santé optimal. Mieux vaut intégrer les activités physiques régulières dans votre routine.

L'activité physique est l'une des conditions d'une vie saine. Même si vous ne pouvez pas être un athlète professionnel, commencer à faire régulièrement des exercices physiques à 20-30 ans est probablement plus bénéfique.

Regardez cette vidéo sur la pratique de l'exercice physique à Dakar, la capitale du Sénégal :