"Plus personne ne m'approche... Je ne peux plus sortir".

Houssaye, une Sénégalaise vivant avec des fistules obstétricales, se sent de plus en plus abandonnée par les siens à cause de la maladie.

"Mon plus grand bonheur serait de guérir", confie Houssaye à Lalla Sy, qui s'est entretenue avec elle pour l'émission de santé "La Vie" de la BBC.

