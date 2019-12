Quand va-t-on éradiquer la tuberculose ?

Copyright de l’image Science Photo Library Image caption Quand une personne ayant une tuberculose pulmonaire tousse, éternue ou crache, elle projette dans l'air des bacilles tuberculeux, qui transmettent la maladie.

"Il est possible d'éradiquer la tuberculose d'ici à 25 ans avec une stratégie bien ciblée et des financements à la hauteur", assurent les experts de la revue médicale hebdomadaire britannique.

Mercredi 20 mars, ils ont planché sur les politiques antituberculeuses, à quelques jours de la célébration, dimanche 24 mars, de la Journée mondiale de lutte contre la maladie.

La tuberculose touche des millions de personnes dans le monde et en a tué 1,6 million en 2017, selon un bilan communiqué par "The Lancet".

La Tuberculose, l'un des plus grand meurtriers

La Tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette maladie pulmonaire est provoquée par le bacille tuberculeux - appelé scientifiquement mycobacterium tuberculosis - qui touche le plus souvent les poumons.

Elle se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne. Quand une personne ayant une tuberculose pulmonaire tousse, éternue ou crache, elle projette des bacilles tuberculeux dans l'air.

Il suffit d'en inhaler quelques-uns pour être infecté.

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption Une campagne de sensibilisation sur la tuberculose en Afrique du Sud, l'un des sept pays les plus touchés par la maladie.

Besoins financiers

Plusieurs gouvernements associés à l'OMS tentent de fournir un effort financier à la hauteur du coût économique et social de la maladie depuis 1990. La tuberculose est déclarée "urgence mondiale" par l'OMS cette année-là.

Lire aussi :

La pneumonie, maladie la plus mortelle chez l’enfant

Selon le comité sur la tuberculose de "The Lancet", il faudrait multiplier par quatre les investissements actuels consacrés au volet recherche - qui n'étaient que de 726 millions de dollars en 2016 - pour éradiquer la maladie dans les 25 prochaines années.

Le diagnostic est l'un des enjeux de la lutte contre la tuberculeuse. Les experts estiment que "35 % des patients atteints ne sont ni diagnostiqués, ni traités et ne se sont pas signalés auprès des programmes régionaux de lutte contre la tuberculose".

Concernant son traitement, l'OMS recommande aux médecins de prescrire des traitements oraux, lesquels sont moins générateurs d'effets secondaires que les antibiothérapies injectables en vigueur depuis longtemps.

Copyright de l’image Thinkstock Image caption La tuberculose pulmonaire est la forme de tuberculose la plus répandue dans le monde.

De 2000 à maintenant, 54 millions de vies ont été sauvées de la maladie. La mortalité liée à la tuberculose a diminué d'un tiers au même moment. Mais le nombre de nouveaux cas recensés chaque année, de l'ordre de 10 millions, au niveau mondial, est jugé encore très élevé.

L'espoir d'éradiquer la maladie est permis dans la mesure où la tuberculose peut être traitée, prévenue et guérie. Et la baisse rapide du nombre de décès causés par la tuberculose dans de nombreux pays, au cours des dernières décennies, est la preuve qu'il est possible de mettre fin à la pandémie, selon les experts.

Lire aussi :

Médecine: jusqu'où ira l'innovation?

Découverte d'une nouvelle catégorie d'antibiotiques

La tuberculose reste un "fléau implacable", dont le nombre de décès recensés en 2017 varie entre un et six millions, ce qui en fait aujourd'hui la première cause de mortalité infectieuse.

En plus, dans de nombreuses régions du monde, des formes de tuberculose résistant aux médicaments menacent les efforts de lutte contre la maladie.

"Bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction du fardeau mondial de la tuberculose au cours des 25 dernières années, ils se sont produits à un rythme extrêmement lent", constate "The Lancet".

Ses experts en tuberculose proposent, pour relever le défi de son éradication dans un quart de siècle, qu'une "réflexion critique" soit menée sur les progrès réalisés à ce jour par les États et leurs partenaires financiers.

Copyright de l’image SHAMPA KABI Image caption "La tuberculose peut vous consumer la vie. Jusqu'à mon diagnostic (...) je me sentais invincible, c'était comme si rien ne pouvait m'arrêter. Avec la tuberculose, je sentais que tout s'éloignait", confiait en 2017 à la BBC cette Indienne âgée d'une vingtaine d'années.

En septembre 2018, les Nations unies ont tenu leur "première réunion de haut niveau" sur la tuberculose. Une déclaration politique a été faite lors de cette rencontre, en vue de l'accélération des "actions" menées contre la maladie pulmonaire.

"L'élan que cette réunion a suscitée offre l'occasion de redynamiser la lutte mondiale contre la tuberculose", souligne "The Lancet", estimant que "cette occasion ne doit pas être gâchée".

L'OMS constate quelques acquis de la lutte contre la tuberculose :

53 millions de vies ont été sauvées entre 2000 et 2016 grâce au traitement de la tuberculose

490 000 cas de tuberculose multi-résistante ont été enregistrés en 2016

Mais l'agence des Nations unies chargée de la santé déplore le gap financier qui anéantit ces efforts, estimant que les financements destinés à la lutte contre la maladie sont déficitaires de 2,3 milliards de dollars par an.

Copyright de l’image AFP Image caption Il est possible de faire de la prévention contre la tuberculose, par la vaccination.

Le pessimisme réside aussi dans le fait que certains passent pour des proches de résistance de la maladie. On peut citer l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, le Nigeria, le Pakistan et l'Afrique du Sud, qui concentrent 64 % des cas, selon l'OMS.

Elle estime qu'en 2016 :

un million d'enfants ont développé la tuberculose, et 250 000 en sont morts

il y a eu le plus grand nombre de cas en Asie, avec 45 % des nouveaux cas. Ce continent est suivi de l'Afrique avec 25 % des nouveaux cas.

87% des nouveaux cas se sont produits dans les 30 pays à forte charge de la tuberculose.

Lire aussi :

Tanzanie : des rats détectent la tuberculose

La tuberculose fait des morts parmi les Congolais expulsés d'Angola

La Stratégie mondiale contre la tuberculose vise à réduire le nombre de décès de 95%, entre 2015 et 2035. Elle a été adoptée par l'assemblée mondiale de la santé en mai 2014.

Le seul vaccin existant contre la tuberculose, préparé à partir du bacille de Calmette-Guérin (BCG) et mis au point en 1921, est d'une efficacité variable, selon l'OMS.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La recherche sur la tuberculose fait du chemin, avec l'inauguration en Tanzanie du premier laboratoire pour l'Afrique de l'Est, utilisant des rats pour tester et détecter la tuberculose.

L'agence des Nations unies affirme que le BCG ne protège pas de façon fiable contre la tuberculose pulmonaire - la forme de tuberculose la plus répandue dans le monde.

L'espoir est permis avec la récente découverte d'un cocktail de médicaments qui a donné un taux de réussite de 82 %. Ces médicaments ont été testés sur plus de 1.000 malades, selon le site d'informations médicales santemagazine.fr.

Lire aussi :

Tuberculose : un médicament pour enfants

Cameroun : pénurie de vaccins antituberculeux

Les malades volontaires pour le test de la trouvaille médicale ont reçu un cocktail de sept médicaments différents, dont l'un à des doses deux fois plus élevées que celles utilisées habituellement. Résultat : sur un total de 1.006 patients, 734 ont été guéris, selon Santé Magazine.

"Ces conclusions ont été obtenues dans des contextes différents et sur un grand nombre de patients, ce qui démontre qu'il s'agit du traitement contre la tuberculose résistante aux médicaments le plus efficace à ce jour", déclaré le docteur Paula Fujiwara, directrice scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, basée à Paris.