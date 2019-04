Découvrez la toute première image d'un trou noir

Copyright de l’image EHT Collaboration Image caption La première photo d'un trou noir : il est entouré d'un halo de gaz brillant attiré par la gravité du trou.

Les astronomes ont capturé la toute première image d'un trou noir situé dans une galaxie lointaine.

Il mesure 40 milliards de kilomètres de diamètre, soit trois millions de fois la taille de la Terre.

Le trou noir a été décrit par les scientifiques comme "un monstre".

Il se trouve à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre et a été photographié par un réseau de huit télescopes à travers le monde.

Image caption Le réseau Event Horizon Horizon Telescope

Les détails ont été publiés aujourd'hui dans la revue scientifique "Astrophysical Journal Letters".Le professeur Heino Falcke, de l'Université Radboud, aux Pays-Bas, qui a proposé l'expérience, a déclaré à BBC News que le trou noir avait été trouvé dans une galaxie appelée M87.

"Ce que nous voyons est plus grand que la taille de tout notre système solaire. Sa masse est de 6,5 milliards de fois celle du Soleil. Et nous pensons que c'est l'un des trous noirs les plus lourds qui puissent exister", explique-t-il.

"C'est un monstre absolu, le champion poids lourd des trous noirs dans l'Univers", ajoute le professeur Heino Falcke.