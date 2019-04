Copyright de l’image Getty Images Image caption Le PDG de Twitter a été payé 1,40 dollar l'an dernier - un clin d'œil à la limite originale de caractères des messages sur le réseau social.

Lorsque vous avez la volonté de sauter dans un bain glacé à 5 heures du matin, vous pouvez presque tout réaliser.

Du moins, c'est ce que ressent Jack Dorsey, le PDG de Twitter, dont la routine quotidienne a été critiquée, notamment sur son propre réseau social, comme celle d'un Spartiate - en référence à cette cité de l'antiquité grecque où toute la société devait adopter une discipline militaire - ou d'un psychopathe.

M. Dorsey a raconté à une émission de podcast sur le fitness ses habitudes quotidiennes de ne manger qu'un seul repas par jour, de jeûner pendant la majeure partie du week-end et de marcher rapidement jusqu'à son bureau situé à 8 km.

Mais le milliardaire de 42 ans a également fait les "une" des journaux pour son attitude à l'égard de son salaire.

Son premier chèque après 10 ans de travail s'élevait à un maigre 1,40 dollar (800 francs CFA) l'an dernier, selon les déclarations de la société aux autorités américaines.

Ce chiffre est un clin d'œil à la limite initiale de 140 caractères par message de Twitter, qui avait été fixée lors de la création de la plate-forme en 2006. Cette limite a été doublée en 2017, avec la généralisation des smartphones.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Forbes évalue la fortune de l'homme de 42 ans à environ 5 milliards de dollars.

Pas de problèmes d'argent

Cela ne veut pas dire que le PDG de Twitter est confronté à des problèmes d'argent, cependant.

Au contraire, selon Forbes, il "vaut" plus de 5 milliards de dollars en réalisant ses bénéfices grâce à ses actions dans Twitter et Square, une société de paiement mobile dont il est cofondateur en 2009.

Avec plus de 300 millions d'utilisateurs par mois, les revenus de Twitter ont atteint un niveau record de 909 millions de dollars au dernier trimestre 2018, soit une augmentation de 24 % due en partie à la publicité vidéo.

"En témoignage de son engagement et de sa foi dans le potentiel de création de valeur à long terme de Twitter, notre PDG Jack Dorsey a refusé toute rémunération et tout avantage pour 2015, 2016 et 2017. Et en 2018, il a refusé toute rémunération et tout avantage autre qu'un salaire de 1,40 dollar", a déclaré la société.

Le PDG de Twitter n'est pas le seul entrepreneur de la Silicon Valley à travailler pour un salaire "symbolique".

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Larry Page, celui de Google, gagnent chacun 1 dollar par an.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a un salaire de base de 81 840 dollars (environ 47,5 millions de francs CFA) par an, qui n'a pas changé depuis 1998.

Copyright de l’image Getty Images Image caption M. Dorsey détient 2,3 % des actions de Twitter.

Même le milliardaire Warren Buffett a un salaire relativement "modeste" de 100 000 dollars (près de 58 millions de francs CFA).

Mais c'est parce que le salaire n'est pas la principale source de revenu de ces hommes.

M. Dorsey détient 2,3 % de Twitter. Il possède 60 millions d'actions de Square, dont la valeur est passée de 9 $ en 2015 à 75 $ aujourd'hui. L'an dernier, il a vendu 1,7 million d'actions de Square pour un montant net de 80 millions de dollars, selon le magazine Forbes.

Son salaire réel dans cette entreprise était également symbolique : 2,75 dollars (près de 1 600 francs CFA) en référence aux frais de 2,75 % facturés sur les transactions.

Routine Spartiate

Les ressemblances avec d'autres PDG de la Silicon Valley s'arrêtent là, car les habitudes quotidiennes de M. Dorsey pour rester en forme physiquement et mentalement sont différentes de celle des autres.

Il a déclaré dans le podcast de Ben Greenfield Fitness qu'il se réveille à l'aube pour alterner des bains de 3 minutes dans de l'eau glacée avec 15 minutes de sauna.

Puis il médite pendant une heure, comme il le fait depuis 20 ans.

M. Dorsey a fait connaître les avantages de la pleine conscience en envoyant un tweet après une retraite en Birmanie l'année dernière : "Pendant dix jours : pas d'appareils, pas de lecture, pas d'écriture, pas d'exercice physique, pas de musique, rien de toxique, pas de viande, pas de conversation, pas même de contact visuel avec les autres. C'est gratuit : tout est donné à ceux qui viennent méditer par charité."

Dans le podcast d'une heure, l'entrepreneur a également raconté qu'il ne mangeait "qu'un seul gros repas par jour" vers 18 h 30, un repas composé de protéines et de salade, de baies ou de chocolat noir.

Il dit que son style de vie le rend beaucoup plus concentré pendant la journée et prêt à faire face aux exigences de son travail sous haute pression.