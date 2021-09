Espionnage au travail: qu'est-ce que ça fait d'être observé tout le temps au bureau?

By Padraig Belton

Technology of Business reporter

il y a 37 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a une bonne et une mauvaise façon d'effectuer la surveillance du lieu de travail.

La surveillance en milieu de travail vise-t-elle à améliorer la productivité ou simplement à contrôler le personnel et à éliminer les employés dont le rendement est insatisfaisant ?

Courtney Hagen Ford, 34 ans, a quitté son emploi de caissière de banque parce qu'elle trouvait que la surveillance dont elle faisait l'objet était "déshumanisante".

Son employeur a enregistré ses frappes au clavier et a utilisé un logiciel pour surveiller le nombre de clients qu'elle a aidés à contracter des prêts et à ouvrir des comptes à frais remboursables.

"La pression des ventes était implacable, se souvient-elle. "C'était était horrible."

Elle a décidé qu'il serait préférable de vendre de la restauration rapide, mais ironiquement, elle a quitté la banque pour faire un doctorat en technologie de surveillance.

Courtney n'est pas la seule à ne pas aimer ce genre de surveillance, mais elle est en hausse partout dans le monde, car les entreprises cherchent à accroître la productivité de leurs employés et à devenir plus efficaces.

Crédit photo, Courtney Hagen Ford Légende image, Courtney Hagen Ford affirme que le fait d'être surveillée dans ses moindres gestes était "déshumanisant".

Plus de la moitié des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 750 millions de dollars US (574 millions de livres sterling) ont utilisé l'an dernier des techniques de surveillance " non traditionnelles ", explique Brian Kropp, vice-président de la société de recherche Gartner.

Il s'agit notamment d'outils permettant d'analyser les courriels, les conversations, l'utilisation de l'ordinateur et les déplacements des employés dans le bureau.

Certaines entreprises surveillent également la fréquence cardiaque et les habitudes de sommeil pour voir comment elles affectent la performance.

En 2015, 30% ont utilisé de tels outils. L'année prochaine, M. Kropp s'attend à ce que 80% le fassent.

Et l'analyse de la main-d'œuvre sera une industrie de 1,87 milliard de dollars d'ici 2025, selon le Grand Review Research de San Francisco.

Alors pourquoi les entreprises sont-elles si intéressées ?

Ben Waber, directeur général de Humanyze, une société de Boston spécialisée dans l'analyse du lieu de travail, affirme que cela permet aux entreprises d'évaluer les performances et les interactions de leur personnel, ce qui peut être bon pour l'entreprise mais aussi bon pour les employés eux-mêmes.

Son entreprise recueille les "données" laissées par les applications de messagerie électronique et de messagerie instantanée des employés, et utilise des badges équipés de dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) et de microphones.

Ceux-ci peuvent vérifier le temps que vous passez à parler, votre volume et le ton de votre voix, même si vous dominez les conversations. Bien que cela puisse sembler intrusif - pour ne pas dire flippant - les partisans soutiennent que cela peut aussi protéger les employés contre l'intimidation et le harcèlement sexuel.

Humanyze appelle ces badges "Fitbit for your career".

Certaines de ces analyses de données peuvent produire des résultats inattendus, dit M. Waber.

Par exemple, un gros client du secteur de la technologie a découvert que les codeurs qui s'asseyaient à des tables de 12 personnes avaient tendance à obtenir de meilleurs résultats que ceux qui s'asseyaient régulièrement à des tables de quatre personnes.

Les grandes tables ont entraîné une plus grande interaction avec le personnel d'autres secteurs de l'entreprise, dit-il, ce qui a amélioré le partage des idées.

Les plus grandes tables de déjeuner " conduisaient une différence de performances de plus de 10% ". Un fait qui n'aurait probablement pas été détecté sans une telle analyse des données.

Au cours des dernières années, un espace de travail commun de Stockholm appelé Epicenter est allé beaucoup plus loin et organise des "fêtes de puces" populaires, où les gens peuvent se faire implanter dans les mains des puces RFID de la taille d'un riz.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des micropuces de la taille d'un grain de riz peuvent être implantées dans les mains pour recueillir toutes sortes de données.

Ils peuvent utiliser les implants pour accéder à des portes à commande électronique, échanger des contacts ou surveiller la corrélation entre la vitesse de frappe et la fréquence cardiaque, explique Hannes Sjöblad d'Epicenter, qui a lui-même un implant.

L'implant "ne peut transmettre aucune donnée à moins d'être placé à moins d'un centimètre d'un lecteur, de sorte que la personne qui porte l'implant contrôle quand il peut être lu", dit-il.

Les puces intégrées peuvent sembler extrêmes, mais il s'agit d'un pas relativement petit depuis les cartes d'identité et la biométrie jusqu'à ces dispositifs, explique le professeur Jeffrey Stanton, de l'Université de Syracuse qui étudie le stress lié au travail.

Tant que de tels systèmes seront volontaires, "il y aura probablement un nombre croissant d'utilisations axées sur la commodité, de sorte qu'un nombre important de travailleurs opteront pour l'implantation d'une puce", estime-t-il.

Mais si les puces intégrées sont utilisées pour réduire les temps morts ou les pauses, "nous sommes probablement dans la mauvaise zone", dit-il. Et si les outils de surveillance "enlèvent l'autonomie", c'est là qu'ils sont les plus impopulaires.

Selon M. Kropp, de Gartner, beaucoup dépend de la manière dont ces initiatives de surveillance sont communiquées.

Crédit photo, AFP Légende image, Le journal britannique Daily Telegraph a provoqué une révolte du personnel à propos des activités de contrôle des bureaux en 2016.

En 2016, le journal britannique Telegraph a installé des dispositifs de surveillance de la chaleur et du mouvement sous les bureaux des employés.

Bien que la direction ait dit que c'était pour savoir quels bureaux étaient occupés à des fins de gestion de l'énergie, le personnel pensait qu'il avait été espionné et avait déclenché une révolte.

Les appareils ont été retirés après 24 heures.

Si les patrons ne communiquent pas efficacement, les employés supposent le pire, dit M. Kropp.

Mais s'ils sont ouverts sur les informations qu'ils recueillent - et ce qu'ils en font - 46 % des employés sont " généralement d'accord " avec cela.

Bien que de nombreux programmes de surveillance de ce type utilisent des données anonymes et que la participation soit volontaire, de nombreux membres du personnel restent sceptiques et craignent une érosion de leurs libertés civiles.

Dans les pays moins libéraux, les travailleurs n'ont aucun choix.

Mais pour certains, les avantages sont évidents.

"J'ai une maladie appelée narcolepsie, explique Jessica Johnson, 34 ans, de Canberra, en Australie.

Elle s'endort pendant de courtes périodes de la journée, puis est désorientée à son réveil.

Cela a un impact sur ma mémoire, ma capacité de concentration et de concentration ", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les algorithmes d'apprentissage automatique des programmes installés sur votre téléphone ou votre ordinateur peuvent suivre votre activité quotidienne.

Elle a travaillé pour une compagnie d'assurance où les employés utilisaient un programme appelé Timely pour faire le suivi des heures facturables.

Cela l'a aidée à trouver rapidement ce qu'elle faisait avant de s'endormir et à reprendre là où elle s'était arrêt

"Vous l'installez sur votre téléphone, puis sur votre ordinateur, et c'est ainsi que vous obtenez toutes les données brutes ", explique Mathias Mikkelsen, directeur général norvégien de Timely.

"Les algorithmes d'apprentissage machine analysent toutes les données et créent de superbes graphiques ", dit-il.

Vous pouvez alors voir combien de temps vous perdez dans des réunions improductives, par exemple, ou en répondant à des courriels.

Vous pourriez montrer aux managers que vous "passez tellement de temps sur des choses pour lesquelles vous n'avez pas été engagé ", explique M. Mikkelsen.

Ainsi, la surveillance du milieu de travail pourrait être habilitante pour le personnel et utile pour les entreprises qui cherchent à devenir plus efficaces et rentables.