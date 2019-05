Copyright de l’image Getty Images Image caption Ne laissez pas le trac ruiner vos chances.

Obtenir l'emploi de vos rêves n'est peut-être pas facile et c'est encore plus difficile si vous ne savez pas ce que les employeurs recherchent.

Le monde du recrutement - tant pour les grandes que pour les petites entreprises - est en pleine mutation. Mais il y a un élément clé qu'il ne faut pas sous-estimer : l'entretien en face à face.

"C'est encore de loin l'aspect le plus important de tout processus de recrutement ", déclare Jen Tippin, une spécialiste du recrutement qui travaille pour le groupe bancaire Lloyds Banking Group.

Elle croit que votre capacité à répondre à des questions devant une personne ou un panel peut faire ou défaire votre carrière.

Alors, ne laissez pas le trac ou une mauvaise cravate ruiner vos chances.

Voici quelques conseils indispensables pour vous aider à réussir vos entretiens :

1. Faites vos recherches

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il n'y a qu'un seul moyen de savoir ce à quoi vous attendre : faire des recherches.

Ne vous faites pas surprendre. Sachez qui va vous faire passer l'entretien et apprenez-en le plus possible à leur sujet.

Faites des recherches approfondies sur l'entreprise : Quelle sont les activités de l'entreprise ? Quel est son chiffre d'affaires annuel ? Qui la dirige ? Quelle est son importance dans le secteur ? Et qui sont ses principaux concurrents ?

Le meilleur point de départ est le site Internet de l'entreprise. Prenez des notes, apprenez des noms et préparez des questions à poser à la fin de l'entretien qui montrent à quel point vous avez fait vos devoirs.

C'est tout un travail de préparation que vous pouvez faire avant le grand jour pour vous aider à vous sentir prêt et confiant.

2. S'entraîner régulièrement

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pourquoi ne pas demander à vos amis de simuler un entretien pour vous entraîner ?

Créez une liste de questions potentielles qui pourraient vous être posées et entraînez-vous à répondre à toutes. Si vous êtes à court d'idées, il y a beaucoup de sites offrant des questions d'entretien classiques pour que vous puissiez vous faire une idée du genre des interrogations que vous pourrez rencontrer.

Lorsque vous préparez vos réponses, pensez en termes de récits : préparez des exemples concrets d'où, quand et comment vous avez démontré toutes les compétences requises dans la description de poste.

Ces courtes histoires sur vos réalisations et expériences passées devraient illustrer comment vous avez apporté une valeur ajoutée à vos anciens employeurs et comment vous allez ajouter de la valeur à ce nouveau rôle.

3. Sapez-vous comme jamais

Copyright de l’image Getty Images Image caption En cas de doute, rappelez-vous que cela ne peut pas faire de mal d'être bien habillé.

Les premières impressions sont cruciales : certains employeurs potentiels se décideront dans les 30 premières secondes - vous pourriez être brillant, mais si votre tenue vestimentaire les a déjà rebutés, vous allez livrer une bataille perdue d'avance.

Virginia Eastman, ancienne spécialiste du recrutement, se souvient d'avoir fait passer un entretien à un homme qui avait postulé pour diriger une entreprise de médias :

"Le parfum de sa mauvaise haleine et de son hygiène personnelle douteuse est entré dans la pièce trois minutes avant lui. Il était très mal vêtu : chaussettes bizarres, nourriture sur son revers... la pire coupe de cheveux que j'aie jamais vue", raconte-t-elle.

Inutile de dire qu'il n'a pas eu le poste.

Même si l'entreprise a une politique vestimentaire qui autorise sur les tenues décontractées, elle ne s'attend pas à ce que vous portiez des jeans à l'entretien d'embauche.

Les experts en recrutement vous recommandent d'opter pour une robe sophistiquée ou un costume et une cravate.

Pour des entretiens plus informels, optez pour une chemise blanche et propre avec un pantalon ou une jupe.

Assurez-vous que vos vêtements sont choisis et repassés la veille au soir pour éviter une panique de dernière minute et ne mangez pas de soupe de tomates dans l'autobus en route.

4. Ayez une poignée de main ferme

Copyright de l’image Getty Images Image caption Votre poignée de main est importante, alors perfectionnez-la avant votre grand entretien.

C'est souvent quelque chose que nous oublions, mais un employeur potentiel va vous juger sur votre poignée de main. Après tout, c'est l'une des premières choses qui va se produire quand vous entrerez dans cette pièce.

Une poignée de main ferme dit que je suis confiant, en contrôle, direct et professionnel. Trop ferme et vous aurez l'air dominant et agressif. Trop molle et vous aurez l'air d'un poisson mouillé.

Si vous êtes inquiet, entraînez-vous avec vos amis et obtenez leur point de vue sur la question de savoir si vous devez raffermir ou desserrer votre prise.

Le grand jour, assurez-vous de garder un contact visuel avec tous ceux avec qui vous avez des contacts physiques. Et ayez des mouchoirs stratégiques dans votre poche - personne ne veut serrer une paume en sueur !

5. Souriez !

Copyright de l’image Getty Images Image caption Votre sourire doit dire: " je suis si heureuse d'être ici".

Plus facile à dire qu'à faire quand le cœur bat vite, que l'estomac est noué et que l'on a peur d'oublier son propre nom. Mais le sourire est un langage universel qui dit : "Je suis heureux d'être ici, et je suis une personne gentille".

Alors, offrez un grand sourire quand vous passez la porte et essayez de sourire autant que vous le pouvez tout au long de la conversation. C'est un moyen facile de marquer des points !

En ce qui concerne le langage corporel, n'oubliez pas de vous asseoir droit et de ne jamais vous affaler.

6. Ne laissez pas vos nerfs prendre le dessus sur vous

Copyright de l’image Getty Images Image caption Respirez profondément - garder un esprit calme sera votre meilleur allié

La montée d'adrénaline peut être une expérience palpitante et impressionnante, ou... un désastre.

Les nerfs en vrac peuvent réduire à néant toutes les recherches que nous avons menées et les faits que nous avons mémorisé, ou faire transpirer nos paumes de mains, nous faire trembler les mains et faire tourner notre ventre.

Si vous savez que vos nerfs sont votre plus grand ennemi, soyez proactif : respirez profondément en attendant d'être appelé dans la salle.

Ce qu'il y a de génial avec l'adrénaline, c'est qu'elle peut nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes si nous l'exploitons efficacement.

Les experts en recrutement vous suggèrent de canaliser ses nerfs pour donner des réponses ciblées et faire une prestation hors du commun.

7. Soyez charismatique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Laissez transparaître votre personnalité.

"Les entretiens en face à face donnent vraiment l'occasion à la personne de vous montrer un peu de son charisme, de vous montrer sa motivation", explique Dermot Rooney, qui dirige une petite entreprise de construction.

Alors, avant de vous asseoir pour cet entretien, réfléchissez : "Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes ?"

Profitez-en pour montrer votre personnalité et votre charisme, ce qui vous distingue de la foule.

Et n'oubliez pas d'être positif au sujet du travail lui-même - à la fin de l'entrevue, répétez à quel point vous aimez l'entreprise et combien vous seriez reconnaissant d'avoir l'occasion d'y travailler-.

Exprimer cet enthousiasme pourrait vous distinguer d'un autre candidat.

8. Ne perdez pas votre élan

Même si vous avez l'impression d'être en train d'échouer complètement - sans avoir la moindre chance de décrocher cet d'emploi - continuez, ne faites pas de suppositions hâtives.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Continuez, donnez le meilleur de vous-même du début à la fin.

Vous pourriez être convaincu que les gens d'en face vous détestent, mais vous pourriez être loin de la vérité.

La prochaine réponse que vous donnerez pourrait être celle qu'ils attendaient, alors continuez et foncez.

C'est bon, ça va marcher !

Ce texte a été adapté de l'émission de Radio 4 "Getting Hired", de Lesley Curwen.

