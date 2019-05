Copyright de l’image Getty Images Image caption Theresa May, tente de convaincre les députés de son pays à adopter son plan.

Theresa May va tenter ce mercredi de convaincre les parlementaires britanniques d'adopter son projet de loi sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

Plusieurs parlementaires de toutes les sensibilités politiques ont rejeté le contenu de son discours prononcé mardi.

Theresa May a proposé au Parlement la possibilité d'un second référendum et le maintien dans une Union douanière temporaire avec l'UE.

Les députés britanniques avaient déjà rejeté à trois reprises l'accord de Brexit qu'elle avait conclu en novembre avec Bruxelles.

Mais cette fois-ci, la dirigeante conservatrice les invite à adopter une nouvelle approche du dossier afin de déterminer la pertinence d'un référendum pour un accord de sortie.

Il faut rappeler qu'en juin 2016, le peuple britannique avait voté à 52% pour la sortie de leur pays de l'Union européenne.

La sortie de l'UE, qui avait été prévue le 29 mars dernier, est fixée au 31 octobre, après avoir été repoussée deux fois.

