CAN 2019 : Wilfried Bony retourne chez les Éléphants

Wilfried Bony n'avait plus joué avec la sélection ivoirienne depuis la CAN 2017.

L'ancien attaquant de Swansea et de Manchester City va jouer la Coupe d'Afrique des nations pour la cinquième fois.

Le joueur, qui n'avait plus participé aux matchs de la Côte d'Ivoire depuis la CAN 2017, a été sélectionné pour l'édition 2019 prévue à partir du 21 juin prochain, rapporte Mohamed Fajah Barrie, correspondant de la BBC en Sierra Leone.

Bony, âgé de 30 ans, fait partie des 23 Éléphants sélectionnés par Ibrahima Kamara pour le tournoi africain.

Il faisait partie de l'équipe ivoirienne vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2015, en Guinée Équatoriale.

Après sa victoire sur les Comores en match amical, 3-1, vendredi, Kamara a réduit sa liste provisoire de 28 joueurs à 23. Bony a marqué deux buts lors de cette rencontre.

Le joueur est sans club depuis qu'il a été libéré par Swansea, le mois dernier.

Max-Alain Gradel (Toulouse), Jonathan Kodjia (Aston Villa), Maxwell Cornet (Lyon), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Lille), Serge Aurier (Tottenham) et Serey Dié (Suisse) figurent tous sur la liste de Kamara.

Le défenseur Souleymane Doumbia a également été sélectionné.

Trois des cinq joueurs exclus - Abdoul Karim Cissé (Asec Mimosa), Abdoulaye Bamba (Angers) et Ismaël Diomandé (Caen) - ont été déclarés inaptes et blessés par le médecin des Éléphants.

Les autres joueurs n'étant pas retenus sur la liste définitive sont Deli Simona (Slavia Prague) et Yohan Boli (Saint-Trond).

Gervinho n'a pas été sélectionné pour la CAN de cette année.

L'ancien joueur d'Arsenal, Gervinho, qui a marqué 11 buts et récolté quatre passes décisives en 30 matchs de championnat de Serie A, pour Parme, la saison dernière, n'a pas non plus été sélectionné.

Les 23 joueurs retenus se rendront à Abu Dhabi pour la deuxième partie de leur préparation. Dans ce pays, ils disputeront des matchs de préparation de la CAN contre l'Ouganda, le 14 juin, et l'Éthiopie, quatre jours plus tard, avant de se rendre en Égypte.

La Côte d'Ivoire fait partie de la poule D de la CAN, avec l'Afrique du Sud, la Namibie et le Maroc.

Voici la liste de la Côte d'Ivoire :

Gardiens de but : Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RD Congo), Ali Badra (Free State Stars, Afrique du Sud), Tape Ira (FC San Pedro).

Défenseurs : Serge Aurier (Tottenham, Angleterre), Wilfried Kanon (ADO La Haye, Pays-Bas), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Ismaël Traoré (Angers, France), Mamadou Bagayoko (Red Star, France), Cheikh Comara (Wydad Casablanca, Maroc), Souleyman Bamba (Rennes, France).

Milieux de terrain : Jean-Philippe Gbamin (Mayence, Allemagne), Geoffrey Serey Dié (Neuchâtel Xamax, Suisse), Jean-Michaël Seri (Fulham, Angleterre), Victorian Angban (Metz, France), Franck Kessié (AC Milan, Italie), Ibrahim Sangaré (Toulouse, France).

Attaquants : Max-Alain Gradel (Toulouse, France), Nicolas Pépé (Lille, France), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre), Jonathan Kodjia (Aston Villa, Angleterre), Roger Assalé (Young Boys Bern, Suisse), Maxwel Cornet (Lyon, France), Wilfried Bony (sans club).