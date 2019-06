Copyright de l’image Getty Images

Selon les experts, la méfiance du public à l'égard des vaccins signifie que le monde fait un pas en arrière dans la lutte contre les maladies infectieuses mortelles mais évitables.

La plus grande étude mondiale sur les attitudes des populations à l'égard de la vaccination montre que la confiance est très faible dans certaines régions.

L'analyse de Wellcome Trust comprend les réponses de plus de 140.000 personnes recueillis dans plus de 140 pays.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe désormais les réticences à se faire vacciner parmi les dix principales menaces pour la santé mondiale.

Wellcome Global Monitor a réalisé des enquêtes représentatives au niveau national dans 142 pays. Les sujets du sondage comprenaient : la confiance dans la science, les scientifiques et l'information sur la santé ; les niveaux de compréhension et d'intérêt pour la science et la santé ; et les attitudes envers les vaccins.

L'enquête mondiale révèle qu'un grand nombre de personnes déclarent avoir peu confiance en la vaccination.

Lorsqu'on leur a demandé si les vaccins sont digne de confiance:

·79 % (huit sur dix) "plutôt" ou "tout à fait d'accord" ;

·7 % "assez" ou "pas du tout d'accord" ;

·14 % ni pour, ni contre, ou "je ne sais pas".

Lorsqu'on leur a demandé s'ils croyaient que les vaccins étaient efficaces :

·84 % sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord ;

·5 % soit fortement en désaccord ou quelque peu en désaccord ;

·12 % ni pour, ni contre, ou "je ne sais pas".

Pourquoi est-ce important ?

Il existe des preuves scientifiques que la vaccination est notre meilleure défense contre les infections mortelles et débilitantes, comme la rougeole.

Copyright de l’image Science Photo Library Image caption La rougeole peut être mortelle.

Les vaccins protègent des milliards de personnes dans le monde. C'est grâce aux vaccins que la variole a été éradiquée et d'autres maladies sont en voie d'éradication comme la polio.

Mais d'autres maladies durement combattues, comme la rougeole, font leur réapparition et les experts affirment que le fait d'éviter les vaccins, alimenté par la peur et la désinformation, en est une des principales causes.

Le Dr Ann Lindstrand, spécialiste de la vaccination à l'OMS, a déclaré que la situation actuelle était extrêmement grave.

"L'hésitation à l'égard d'un vaccin peut, du moins à certains endroits, entraver les progrès réels que le monde a accomplis dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Toute résurgence de ces maladies est un pas en arrière inacceptable", selon le médecin.

La rougeole est de retour

Les pays qui étaient sur le point d'éliminer la rougeole ont connu d'importantes flambées épidémiques.

Les données montrent une augmentation du nombre de cas dans presque toutes les régions du monde, avec 30% de cas de plus en 2017 qu'en 2016.

Image caption La rougeole est de retour dans le monde.

La décision de ne pas se faire vacciner, pour quelque raison que ce soit, pose un risque pour les autres ainsi que pour la personne elle-même. Si le nombre de personnes vaccinées est suffisant, la maladie cesse de se propager au sein d'une population : ce que les experts appellent "l'immunité collective".

"Nous sommes vraiment inquiets en ce moment parce que pour la rougeole, une couverture inférieure à 95 % peut entraîner des épidémies et c'est ce que nous voyons", a déclaré Imran Khan du Wellcome Trust.

Où la confiance est-elle faible ?

Image caption La plupart des populations du monde ont confiance dans les vaccins.

Certaines personnes vivant dans plusieurs régions à revenu élevé sont parmi les moins sûres de l'innocuité des vaccins. En France - un pays parmi plusieurs pays européens qui connaissent actuellement des flambées de rougeole - un habitant sur trois n'est pas d'accord pour dire que les vaccins sont sûrs. C'est le pourcentage le plus élevé de tous les pays du monde.

Les Français sont également parmi les plus susceptibles de ne pas être d'accord avec l'efficacité des vaccins (19 %) et de ne pas être d'accord avec l'importance des vaccins pour les enfants (10 %).Le gouvernement français a maintenant ajouté huit autres vaccinations obligatoires aux trois que les enfants du pays reçoivent déjà.

L'Italie voisine - où 76 % des personnes interrogées estiment que les vaccins sont sûrs - a récemment adopté une loi qui permet aux écoles d'interdire la scolarisation aux enfants non vaccinés ou d'infliger une amende à leurs parents après que les taux de vaccination ont diminué.

Le Royaume-Uni n'est pas encore allé aussi loin, mais le ministre de la Santé Matt Hancock a déclaré qu'il "n'exclut pas" l'idée d'introduire des vaccinations obligatoires si nécessaire.

Les États-Unis ont également connu leur propre épidémie de rougeole - la plus importante depuis des décennies, avec plus de 980 cas confirmés dans 26 États en 2019 à ce jour.

En Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe du Sud et du Nord, un peu plus de 70 % des gens "sont d'accord" pour dire que les vaccins sont sûrs.

Ce chiffre n'est que de 59 % en Europe de l'Ouest et de 50 % en Europe de l'Est.

En Ukraine, qui a enregistré le plus grand nombre de cas de rougeole en Europe l'an dernier (53.218 au total) - seulement 50 % des gens sont d'accord que les vaccins sont efficaces. Ce chiffre est de 46 % en Biélorussie, 49 % en Moldavie et 62 % en Russie.

Exemples de réussite

La plupart des gens dans les régions à faible revenu s'entendent pour dire que les vaccins sont sûrs. Le nombre le plus élevé se trouve en Asie du Sud, où 95 % des gens sont d'accord, suivi par l'Afrique de l'Est, où ce chiffre est de 92 %.

Le Bangladesh et le Rwanda sont presque tous d'accord sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins et ont atteint des taux de vaccination très élevés malgré les nombreux défis que pose l'acheminement physique des vaccins aux populations.

Le Rwanda est devenu le premier pays à faible revenu au monde à fournir aux jeunes femmes un accès universel au vaccin contre le VPH qui protège contre le cancer du col utérin.

Pour M. Khan : "cela montre ce qui peut être réalisé grâce à un effort concerté pour améliorer l'utilisation des vaccins."

Qu'est-ce qui rend les gens sceptiques ?

Copyright de l’image Getty Images

Dans l'enquête, les personnes qui font davantage confiance aux scientifiques, aux médecins et aux infirmières sont plus susceptibles d'être d'accord pour dire que les vaccins sont sûrs. Inversement, ceux qui avaient récemment cherché de l'information sur Internet sur la science, la médecine ou la santé semblent moins enclins à être d'accord.

Le rapport Wellcome n'explore pas toutes les raisons du manque de confiance, mais les chercheurs affirment qu'il y a probablement de nombreux facteurs en jeu.

Si une maladie est devenue moins fréquente, la nécessité de se faire vacciner peut sembler moins pressante lorsqu'il s'agit d'évaluer les avantages et les risques éventuels.

Tous les médicaments, y compris les vaccins, peuvent avoir des effets secondaires. Mais les vaccins sont minutieusement testés pour vérifier qu'ils sont sûrs et efficaces pour la population.

A cause d'Internet, les croyances et les préoccupations au sujet des vaccins peuvent être partagées en un instant, diffusant des informations qui ne sont pas nécessairement fondées sur des faits.

Au Japon, les inquiétudes concernant le vaccin anti-papillomavirus et un lien avec des problèmes neurologiques ont été largement diffusés, ce qui, selon les experts, a ébranlé la confiance dans la vaccination en général.

De même, en France, il y a eu une controverse au sujet d'un vaccin contre la grippe pandémique - des accusations selon lesquelles le gouvernement aurait acheté de grandes quantités du vaccin et l'inquiétude qu'il ait été fabriqué trop rapidement et ne puisse être sûr. Au Royaume-Uni, il y a eu de la désinformation au sujet du vaccin ROR et de l'autisme.

Le Dr Lindstrand explique que : "l'un des moyens les plus efficaces pour contrer les doutes et les inquiétudes au sujet des vaccins est d'avoir des agents de santé vraiment bien formés, capables et prêts à recommander des vaccins basés sur la vérité scientifique, et capables de répondre correctement aux questions et préoccupations des parents et des communautés".

