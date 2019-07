Quand les humains ont-ils commencé à parler, et pourquoi ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Avoir le dernier mot pourrait être votre spécialité... mais qui a eu le premier ?

Quand est-ce que nos ancêtres ont appris à parler pour la première fois ?

Est-il possible de retracer les milliers de langues qui existent aujourd'hui jusqu'à un seul ancêtre ?

L'auteur et amoureux de la langue Michael Rosen enquête sur....

Une évolution qui change la donne

Si nous voulons comprendre l'être humain, nous devons comprendre le langage ", dit le professeur Robert Foley.

"Les êtres humains sont les seules espèces qui ont un langage, ce qui nous rend uniques parmi tous les animaux ", dit Maggie Tallerman, professeur de linguistique à l'Université de Newcastle.

Cette capacité à converser est considérée comme l'une des transitions majeures de l'évolution - un véritable changement des règles du jeu pas comme les autres, et pour cette raison, les gens ont longtemps été fascinés par les origines de la langue.

"La langue est l'une des petites choses complexes qui nous rendent humains ", estime Robert Foley, anthropologue et professeur d'évolution humaine à l'Université de Cambridge.

La langue pourrait avoir un demi-million d'années

Si vous pensez que les hiéroglyphes sont "anciens", vous devez y repenser.

Il y a plus de 6 500 langues dans le monde de nos jours, mais comment les scientifiques peuvent-ils déterminer laquelle est la plus ancienne ?

Si l'on nous demande de nommer une "langue ancienne", nous pourrions penser à la babylonienne, au sanskrit ou à l'égyptien ancien.

Mais ce n'est pas le début de l'histoire, selon le professeur Tallerman : la plupart de ce que nous appelons les langues anciennes n'ont pas plus de 6 000 ans, et sont fondamentalement les mêmes que toutes les langues modernes d'aujourd'hui.

L'origine réelle de la langue remonte à au moins 50 000 ans, et la plupart des linguistes pensent qu'elle est beaucoup plus ancienne que cela.

"Beaucoup d'entre nous pensent qu'elle pourrait remonter jusqu'à un demi-million d'années en arrière ", dit le professeur Tallerman.

Un ancêtre commun

Jusqu'où devons-nous remonter pour trouver notre langue commune ?

Malgré la richesse des différentes langues dans le monde d'aujourd'hui, il est " possible que toutes nos langues actuelles soient issues d'un ancêtre commun ", affirme le professeur Foley.

La datation a été rendue possible en partie grâce à la biologie de notre évolution : la génétique suggère que nous venons tous d'une population relativement petite en Afrique.

Bien qu'il ait pu y avoir d'autres langues en dehors de cette lignée, celles que nous voyons aujourd'hui sont probablement toutes issues de modifications de la même langue.

Témoignages de fossiles

Les os fossilisés peuvent nous en dire plus que vous ne le pensez....

Les fossiles de nos ancêtres nous donnent quelques indices sur le moment où nous avons commencé à parler.

"D'une certaine façon, la parole est une respiration fantaisiste, note le professeur Foley selon qui, nous ne faisons que respirer avec un énorme contrôle pour produire des sons.

Pour ce faire, nous avons besoin d'avoir un contrôle musculaire fin sur notre corps, et en tant que tel, "notre diaphragme est plus innovant et a beaucoup plus de nerfs qui y pénètrent que le diaphragme de nos parents les plus proches, les singes, qui ne parlent pas".

Tous ces nerfs font que "notre moelle épinière est un peu plus épaisse dans cette zone que chez les singes, et la colonne vertébrale doit aussi être un peu plus large".

Si vous regardez nos cousins évolutionnaires disparus, les Néandertaliens qui ont vécu il y a environ 600 000 ans, ils ont cette expansion dans la colonne vertébrale.

Mais si vous remontez un million d'années en arrière à Homo erectus, une espèce humaine archaïque antérieure, l'expansion n'existe pas.

Cela nous donne une période de temps rudimentaire pour le moment où les humains ont commencé à utiliser le langage.

La génétique joue aussi un rôle

Quel hominidé a été le premier à parler ?

Au-delà de l'étude des fossiles, les progrès de la génétique fournissent également de nouvelles méthodes de datation du langage.

"Il existe un gène appelé FOXP2, qui est commun chez tous les primates, souligne le professeur Foley, mais en tant qu'humain nous avons une version mutante.

Les mutations de ce gène "pourraient aider à expliquer pourquoi les humains peuvent parler, mais pas les chimpanzés. Nous savons qu'il joue un rôle crucial dans le développement de la parole et du langage, car les personnes qui ont la forme non mutante du gène ont souvent des problèmes de production et de syntaxe de la parole."

Il est intéressant de noter que les Néandertaliens avaient la même variante de la FOXP2 que les humains modernes, ce qui appuie la théorie selon laquelle ils possédaient une certaine forme de parole.

Mais la question de savoir s'ils avaient un langage pleinement développé est une toute autre affaire.

Selon le professeur Tallerman, la parole (le son réel de la langue parlée) n'équivaut pas à la langue (tout un système de mots et de symboles) et "ce qui fait que la langue est très difficile à détecter à partir de preuves génétiques dans l'état actuel des connaissances".

Taille du cerveau

La taille compte, mais plus grand ne signifie pas toujours mieux - les Néandertaliens ont disparu, même s'ils ont un cerveau plus gros que celui des humains.

La taille du crâne des premiers humains peut-elle aider à dater le langage ? Pas vraiment.

Pour la simple raison que nous ne savons pas la taille du cerveau qu'il faut pour créer un langage.

"En fait, les Néandertaliens avaient un cerveau plus gros que le nôtre parce qu'il s'agissait d'animaux plus gros ", explique le professeur Tallerman.

Le premier mot humain aurait pu être "hé !"

"Wow !", "Pst !" ou "shh !" ne semblent peut-être pas très éloquents, mais pourraient être les premiers mots que les humains ont partagés.

Lorsque nous parlons d'un proto-langage - un proto-langage qui précède le type de langue que vous êtes en train de lire - pouvons-nous dire quels ont pu être les premiers mots ?

"La réponse honnête est : nous n'en avons aucune idée ", dit le professeur Foley.

En regardant les primates à la recherche d'indications possibles, nous constatons qu'ils ont ce que les primatologues appellent des "mots" pour les prédateurs - ils font des sons que les autres membres du groupe reconnaîtront, comme "aigle", "léopard", ou peut-être simplement "attention" !

On pourrait dire que ces choses très simples et concrètes dans l'environnement qui nous entoure auraient été les premiers mots prononcés par les humains.

Une autre théorie est que les premiers mots étaient comme les autres mots de base que nous avons aujourd'hui, comme "shh", "psst", "hé !", "wow", "merci" ou "au revoir".

Tous ces mots se retrouvent dans toutes les langues, mais la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas de syntaxe - c'est alors que nous arrangeons les mots et les phrases pour créer des phrases bien formées dans une langue.

L'heure des repas pourrait être à l'origine du développement du langage

"Alors, pour les mammouths frais, prenez le premier chemin à gauche, après le ruisseau, juste après le gros rocher, et tout droit à travers les bois... vous ne pouvez pas le manquer, vraiment"

Les premiers humains " ont peut-être commencé à coopérer - et à parler davantage - afin d'exploiter leur environnement et de manger différents aliments ", estime le professeur Tallerman.

Nos ancêtres ont commencé à ramasser et à border les carcasses d'animaux laissés par les grands prédateurs.

"Mais si vous voulez vous régaler des restes d'une carcasse sur laquelle une meute d'hyènes a d'abord des droits, alors vous feriez mieux d'avoir une bande de copains avec vous, parce que ça va être très dangereux," dit le professeur Tallerman.

Le langage est aussi utile "si un jour vous êtes sur le terrain, trouvez une bonne carcasse et que vous devez informer les autres membres du groupe qu'il y a quelque chose de comestible à proximité".

C'est une autre caractéristique de la communication humaine, appelée déplacement ou pensée hors ligne : lorsque vous utilisez le langage pour parler aux autres de choses qui ne sont pas immédiatement présentes, parce que cela aurait pu se produire dans un autre lieu - ou même dans le temps.

L'envie de manger et de survivre a peut-être stimulé les humains à développer leur capacité à se parler de "quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui est là", comme la présence de nourriture gratuite, en déduit le professeur Tallerman.

Et les ragots ont peut-être joué leur rôle aussi

Savoir se faire des alliés est aussi un élément important de l'évolution.

Par conséquent, l'amélioration de notre capacité à travailler ensemble était essentielle au développement du langage, mais nos besoins de communication n'étaient pas nécessairement sophistiqués.

"La coopération est au cœur de tout cela - et probablement que la plus grande partie de la véritable coopération sociale concerne la préparation sociale ", dit le professeur Foley, " une grande partie de ce que nous disons n'est en réalité que la conclusion d'alliances et la découverte de ce qui se passe ".

Il ne faut pas sous-estimer la valeur des discussions informelles : "Le bavardage et les ragots sont en grande partie le pain et le beurre de la parole au quotidien ", déclare la linguiste historique Laura Wright, de l'Université de Cambridge.

Parfois, plus que de faire des choses, le but principal de la langue semble être simplement de découvrir des choses.

Quand avons-nous commencé à raconter des histoires ?

Something apparently as simple as telling a story is a feat of evolution

"Nous avions besoin de beaucoup de langage pour pouvoir construire des récits, raconter des histoires et créer des rituels ", dit le professeur Tallerman.

Il se peut donc que cela ait fait beaucoup de chemin - probablement des centaines de milliers d'années après que les premières mesures aient été prises pour parler.

Le passage d'une proto-langue à une langue moderne est un saut important et laborieux, mais "toutes les langues parlées aujourd'hui sont également complexes", déclare le professeur Foley.

"Nous savons que les populations qui parlent toutes ces différentes langues divergent souvent en tant que populations il y a au moins 100 000 ans ou plus.

Au moins, il doit déjà y avoir eu ce niveau de complexité."

Cette pièce a été adaptée de l'émission Word of Mouth de la BBC Radio 4.