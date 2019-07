Comment la Norvège transforme les criminels en bons voisins

Copyright de l’image Reuters Image caption La salle de prière de la prison d'Halden.

Quel est l'intérêt d'envoyer quelqu'un en prison - punition ou réhabilitation ?

Il y a vingt ans, la Norvège s'est éloignée d'une approche punitive de "l'emprisonnement" et a fortement réduit les taux de récidive.

Emma Jane Kirby, de la BBC, est allée voir le système en action et rencontrer des gardiens de prison formés pour servir de mentors et de modèles aux détenus.

"OK, et maintenant joignez vos gros orteils et tendez vos fesses en arrière !" commande l'instructeur de yoga enthousiaste à la vingtaine de participants qui prennent la pose de l'enfant sur des tapis de caoutchouc étalés sur l'herbe sous un faible soleil matinal.

Elle demande doucement à un homme lourdement tatoué en arrangeant son t-shirt et en lissant son large dos avec sa main : "Sentez-vous comme ça tire ?". "Tout va bien, hein ?"

Il pourrait s'agir d'un cours de yoga dans n'importe quel centre de santé holistique dans le monde, mais les participants de la prison de sécurité maximale de Halden, en Norvège, sont assez éloignés de la clientèle habituelle des spas.

Les meurtriers aux pieds nus, les violeurs et les trafiquants de drogue s'entraînent à faire la posture du chien et la position du lotus aux côtés de leurs gardiens de prison, chaque participant se concentrant entièrement sur les instructions claires de l'enseignant.

"Ça les calme", dit le directeur de la prison Are Hoidal avec approbation, alors que nous les observons de loin.

"Nous ne voulons pas de colère et de violence dans cet endroit. Nous voulons des détenus calmes et paisibles."

La tranquillité n'est pas bon marché. Une place à la prison d'Halden coûte environ 98 000 £ par an (71 millions de FCFA).

Le coût annuel moyen d'une place dans une prison en Angleterre, au Pays de Galles, est actuellement d'environ 40 000 £, ou 59 000 £ dans une prison de catégorie A (29 ou 42,8 millions de FCFA).

Un officier de prison en uniforme sur un micro-scooter argenté nous salue joyeusement pendant qu'il passe.

Deux prisonniers faisant leur jogging consciencieusement à ses côtés, gardent le rythme.

Hoidal se moque de mon visage perplexe.

"Ça s'appelle la sécurité dynamique !" sourit-il.

"Les gardiens et les prisonniers sont ensemble dans des activités tout le temps. Ils mangent ensemble, jouent au volley-ball ensemble, font des activités de loisirs ensemble et cela nous permet d'interagir vraiment avec les prisonniers, de leur parler et de les motiver."

Le taux de récidive est tombé à 20 % après deux ans... au Royaume-Uni, il atteint presque 50 % après un an.

Lorsque Are Hoidal a commencé sa carrière dans le service correctionnel norvégien au début des années 1980, l'expérience carcérale ici était tout à fait différente.

"C'était complètement dur", se souvient-il.

"C'était une culture masculine, machiste, axée sur la garde et la sécurité. Et le taux de récidive était d'environ 60-70%, comme aux Etats-Unis."

Mais au début des années 1990, l'éthos du Service correctionnel norvégien a fait l'objet d'une série de réformes rigoureuses pour se concentrer moins sur ce que Hoidal appelle la "vengeance" et beaucoup plus sur la réadaptation.

Les détenus, qui auparavant passaient la majeure partie de leur journée en prison, ont reçu une formation et des programmes éducatifs quotidiens et le rôle des gardiens de prison a été complètement revu.

Image caption Are Hoidal, gouverneur de la Prison d'Halden.

"Pas des 'gardes' ", réprimande Hoidal doucement, quand j'utilise le terme.

"Nous sommes des " officiers " de prison et, bien sûr, nous nous assurons qu'un détenu purge sa peine, mais nous aidons aussi cette personne à devenir une meilleure personne. Nous sommes des modèles, des entraîneurs et des mentors. Et depuis nos grandes réformes, le taux de récidive en Norvège est tombé à seulement 20 % après deux ans et à environ 25 % après cinq ans. Alors ça marche !", explique-t-il.

Au Royaume-Uni, le taux de récidive est de près de 50 % après seulement un an.

L'architecture de la prison de Halden a été conçue pour minimiser le sentiment d'incarcération des résidents, pour atténuer le stress psychologique et pour les mettre en harmonie avec la nature environnante - en fait, la prison, dont la construction a coûté 138 millions de livres (1 milliard de FCFA), a remporté plusieurs prix de design pour son chic minimaliste.

Situés dans de magnifiques forêts de bleuets et poivrés de majestueux bouleaux argentés et de pins, les immeubles d'habitation de deux étages et les bâtiments de style chalet en bois donnent à l'endroit l'air d'un campus universitaire à la mode plutôt que d'une prison.

Un mur de béton épais et courbé de 24 pieds de haut serpente sur la circonférence de la prison, mais il n'y a ni fil barbelé ni clôture électrique en vue et il faut vraiment chercher les caméras de sécurité discrètes.

Il y a des détecteurs de mouvement de chaque côté du mur, m'assure Hoidal - mais personne n'a jamais essayé de s'échapper.

Quand je vois l'intérieur d'une cellule - chaque détenu a sa propre cellule, qui est équipée de toilettes et d'une salle de douche, d'un réfrigérateur, d'un bureau, d'un écran plat et de vues sur la forêt - et quand je vois les canapés immaculés et le coin cuisine bien équipé dans la salle commune, je demande au gouverneur de Halden si le niveau de confort ici ne serait pas un peu trop élevé.

Are Hoidal hoche poliment de la tête.

Il s'attendait à cette question, bien sûr.

C'est une question à laquelle il répond tous les jours, qu'elle vienne de journalistes étrangers stupéfaits ou de critiques en Norvège même.

"Ce n'est pas facile d'être privé de sa liberté", insiste-t-il.

"En Norvège, la punition est juste de priver quelqu'un de sa liberté. Les autres droits restent en vigueur. Les détenus peuvent voter, ils peuvent avoir accès à l'école, aux soins de santé ; ils ont les mêmes droits que tout citoyen norvégien. Parce que les détenus sont des êtres humains. Ils ont mal agi, ils doivent être punis, mais ils sont toujours des êtres humains", souligne-t-il.

Il n'y a pas de peine d'emprisonnement à perpétuité - nous libérons donc votre voisin.

Dans le garage sur place, deux détenus en salopette bricolent une voiture, brossent la boue et réparent soigneusement les boulons.

Comme la plupart des prisonniers ici, ils quittent leur cellule à 07h30 chaque matin et sont au travail à 08h15.

Hormis une heure de repos dans leurs cellules pendant l'après-midi, pour coïncider avec la pause des gardiens, ils ne sont pas à nouveau enfermés avant 20h30 le soir.

L'idée est de leur donner un sentiment de normalité et de les aider à se préparer à une nouvelle vie à leur sortie.

De nombreux détenus seront libérés de Halden en tant que mécaniciens, charpentiers et chefs cuisiniers pleinement qualifiés.

"Nous commençons à planifier leur libération dès le premier jour de leur arrivée ", explique Hoidal, alors que nous marchons vers l'atelier de menuiserie où plusieurs détenus construisent des maisons d'été en bois et des bancs pour meubler une nouvelle prison en construction dans le sud de la Norvège.

"En Norvège, tous seront libérés - il n'y a pas de condamnation à perpétuité", me rappelle-t-il.

Image caption Près de la moitié du personnel de la prison sont des femmes - Linn Andreassen est l'une d'entre elles.

"Nous libérerons donc votre voisin", poursuit-il.

"Si nous traitons les détenus comme des animaux en prison, nous relâcherons des animaux dans votre rue."

(La peine maximale en Norvège est de 21 ans, mais la loi autorise la détention préventive, qui est la prolongation d'une peine par tranches de cinq ans si la personne condamnée est considérée comme une menace continue pour la société).

Dans le studio de graphisme, Fredrik, qui parle calmement, met la dernière main à son design pour la couverture du livre de cuisine de la prison.

Condamné à 15 ans de prison pour meurtre, Fredrik dit qu'il a eu du mal à accepter ce qu'il a fait et la douleur qu'il a causée.

Une retraite silencieuse de trois semaines à l'intérieur de la prison l'a aidé à obtenir la paix, ajoute-t-il, et à réfléchir sur son passé.

Il ne se vante pas quand il me dit qu'il a obtenu un diplôme en design graphique depuis son arrivée à Halden, ni qu'il a réussi huit autres examens aux grades A et B et qu'il étudie maintenant l'équivalent norvégien des mathématiques et de la physique ; il est juste impatient que je comprenne qu'il utilise sagement son temps à l'intérieur pour un avenir prévu en dehors du mur courbe.

"Si vous n'avez pas d'opportunités et que vous êtes enfermé dans une cage, vous ne devenez pas un bon citoyen ", dit Fredrik en ajustant les couleurs sur l'une des photos sur son écran.

"Ici, il y a de bonnes opportunités, tu peux avoir un diplôme et quand tu sors, tu peux peut-être trouver un emploi stable et c'est important."

Quand je félicite Fredrik pour son récent succès à l'examen, il acquiesce timidement et me confie qu'il espère, une fois transféré dans une prison ouverte, travailler pour obtenir un diplôme, une maîtrise ou même un doctorat.

Normaliser la vie derrière les barreaux (il n'y a pas de barreaux sur les fenêtres à Halden) est la philosophie clé qui sous-tend le service correctionnel norvégien.

Chez Halden, cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer la routine quotidienne, mais aussi de maintenir le contact avec la famille.

Une fois tous les trois mois, les détenus avec enfants peuvent s'inscrire à un programme "Papa en prison" qui, s'ils réussissent les tests de sécurité nécessaires, leur permet de passer quelques nuits avec leur partenaire, leurs fils et leurs filles dans un chalet confortable sur le terrain de la prison.

"Beaucoup de jouets et de livres pour enfants ", souligne Linn Andreassen, gardienne de prison, en déverrouillant le portail et en me montrant le petit jardin de jeux. Je remarque le lit double dans la chambre principale, flanqué d'un lit bébé.

"Oui, ils peuvent jouer à la maison, jouer aux familles heureuses", sourit-elle.

"C'est un grand privilège pour eux, ils doivent le mériter."

Linn est une jeune femme d'une trentaine d'années.

Elle est dans l'administration pénitentiaire depuis 11 ans déjà, dont 10 ans à Halden - près de la moitié du personnel de cette prison de catégorie A est composé de femmes.

Mais Linn m'assure qu'elle a sonné l'alarme personnelle que tous les gardiens de prison norvégiens portent que deux fois dans sa carrière, et insiste qu'elle ne s'est jamais sentie menacée sexuellement.

"C'est normal d'avoir des femmes dans la société", hausse-t-elle les épaules.

"Les gars d'ici doivent faire face à ça. Ils doivent respecter non seulement l'uniforme, mais aussi la personne, la femme. Et nous les respectons, alors ils nous respectent."

Dans l'atelier d'artisanat, John, qui purge une longue peine pour trafic de drogue, coud un mouton jouet noir sur sa machine à coudre.

Quand je demande à John ce qu'il y a de bien dans le régime Halden, la présence de femmes officiers est l'une des premières choses qu'il mentionne.

"Ils sont plus efficaces pour garder les machos à terre", réfléchit-il avec prévenance.

"Tu dois penser un peu différemment autour d'eux."

Il regarde ses moutons, prêt à coudre.

"Et quand on joue au football, les femmes ne sont pas de si mauvais arbitres."

Il faut 12 semaines au Royaume-Uni pour former un agent pénitentiaire - en Norvège, cela prend deux à trois ans.

Un autre prisonnier, Khan, s'intéresse à notre conversation et dépose la grenouille qu'il coud.

"Nous avons de la chance d'avoir des femmes dans le système des gardes ", reconnaît-il.

"Ça normalise les choses."

Il faut 12 semaines au Royaume-Uni pour former un agent pénitentiaire.

En Norvège, cela prend deux à trois ans.

A huit kilomètres au nord-est d'Oslo, à Lillestrom, un impressionnant bâtiment blanc et vitré abrite le Collège universitaire du Service correctionnel norvégien, où chaque année, 175 stagiaires, sélectionnés parmi plus de 1 200 candidats, commencent leurs études pour devenir gardiens.

Hans-Jorgen Brucker me fait visiter la prison d'entraînement du campus, qui est équipée de cellules de reproduction et de mobilier de style prison.

Je remarque une pile bombée de casques et de gilets pare-éclats dans une pièce de rangement.

M. Brucker reconnaît que les agents pénitentiaires recevront une formation sur la sécurité et les émeutes, mais il est assez méprisant à l'égard de cette partie du cours.

Image caption Hans-Jorgen Brucker

"Nous voulons cesser les récidives, ce qui signifie que les policiers doivent être bien formés ", dit-il.

Il me montre un document décrivant le processus rigoureux de sélection, qui comprend des examens écrits en norvégien et en anglais (environ un tiers de la population carcérale n'est pas autochtone, de sorte que les agents doivent parler couramment l'anglais) et des tests de condition physique.

"Mes étudiants étudieront le droit, l'éthique, la criminologie, l'anglais, la réintégration et le travail social. Puis ils auront un an de formation dans une prison et ils reviendront pour passer leurs examens finaux."

Il cligne des yeux quand je lui demande s'il embaucherait un agent pénitentiaire qui n'a suivi une formation que depuis trois mois.

Je ne me souviens vraiment pas de la dernière fois qu'il y a eu de la violence ici.

"Je pense qu'il y a un risque élevé de corruption avec une formation courte", dit-il, clairement un peu mal à l'aise de critiquer le système du Royaume-Uni.

"Dans notre système, les agents sont bien payés et quand un agent en sait plus sur la loi, il sait comment traiter avec les détenus et comment éviter la violence."

Chaque année, ses étudiants se rendent au Royaume-Uni pour passer une journée à observer une prison anglaise et je lui demande ce que ses étudiants pensent de leur expérience dans les prisons anglaises de haute sécurité.

Il me dit qu'ils sont toujours surpris par le bruit, l'encombrement et le nombre relativement restreint d'employés.

"C'est une révélation", dit-il en s'éclaircissant poliment la gorge.

Le seul bruit fort à Halden que je rencontre provient de la télévision dans le salon de l'unité des toxicomanes, où un détenu à l'air plutôt ailleurs regarde une série de policière.

À un moment donné, mon guide, l'agent pénitentiaire Linn Andreassen, disparaît brièvement pour vérifier quelque chose avec un collègue et je reste seule avec le détenu.

Il me sourit, me montre du doigt les policiers armés à l'écran et fait une blague en norvégien avant de s'enfuir dans sa cellule.

Quand je demande au directeur de la prison, Are Hoidal, quel est le niveau de violence dans la prison d'Halden, il a l'air vraiment surpris.

Je lui dis qu'en Angleterre et au Pays de Galles, les agressions contre le personnel ont presque triplé en cinq ans et qu'il y a eu 10 213 agressions contre le personnel en 2018, dont 995 sont considérées comme graves.

Il se gratte la tête.

"Bien sûr, dans certaines de nos prisons plus anciennes, il y a parfois de la violence, mais je ne me souviens pas vraiment de la dernière fois que nous avons eu de la violence ici ", se souvient-il.

"Peut-être qu'on a eu un ou deux cas de crachat ?"

Dans les jardins de Halden, Jon Fredrik Andorsen, un stagiaire de 28 ans, fait une pause avec son collègue Linn.

A Halden, il y a 258 détenus (dont 22 se trouvent dans une maison de transition de l'autre côté du mur) et 290 employés, dont 190 sont des gardiens de prison.

Jon Fredrik, qui travaillait auparavant comme vendeur de voitures, admet qu'il n'aurait jamais envisagé de rejoindre l'administration pénitentiaire s'il n'avait pas eu le sentiment que sa sécurité était garantie.

Jusqu'à présent, dit-il, il ne s'est jamais senti menacé à Halden - il a confiance en sa formation et en la sagesse des officiers plus expérimentés.

Les gardiens de prison norvégiens n'ont même pas de bombe lacrymogène.

"Ma première défense, c'est ma voix et notre lien social avec les détenus ", explique-t-il.

"Nous désamorçons les situations avant qu'elles n'arrivent."

Linn interjette : "Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'avez pas de bonnes conditions vous-même. Vous devez avoir l'esprit clair en tout temps dans ce travail. Pour se concentrer. Si vous avez peur, vous ne pouvez aider personne."

Elle me raconte à quel point elle a été choquée, lorsqu'elle a visité une prison au Royaume-Uni, que des agents pénitentiaires lui aient dit qu'il était dangereux de se tenir debout à certains endroits autour du bâtiment car les détenus pouvaient lui jeter des choses dessus. Elle fait une grimace.

L'Écosse enferme 150 personnes pour 100 000 habitants, contre 63 en Norvège.

"Et il y avait tant de prisonniers ! Le Royaume-Uni enferme beaucoup plus de gens qu'ici en Norvège, non ?"

L'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles ont les taux d'emprisonnement les plus élevés d'Europe occidentale.

L'Écosse enferme 150 personnes pour 100 000 habitants et l'Angleterre et le Pays de Galles près de 140 personnes, contre 63 en Norvège.

La population carcérale étant moins nombreuse, à la prison d'Halden, par exemple, chaque agent peut se voir attribuer trois détenus pour lesquels il servira de point de contact.

L'agent de liaison aide à remplir les demandes, traite les plaintes et s'assure que les détenus reçoivent leur quota d'appels téléphoniques à domicile.

Copyright de l’image Reuters

Kim, qui purge une peine de 17 ans pour meurtre, soulève les sourcils de façon assez sarcastique lorsque je parle de ce système.

"Certains prisonniers aiment interagir et d'autres pas ", hausse-t-il les épaules en regardant de près Are Hoidal, qui est dans la pièce avec nous.

"Je suis sceptique à l'idée de trop m'ouvrir aux gardiens - si je m'ouvre, est-ce qu'ils s'en serviront contre moi ? C'est une épée à double tranchant. Certains gardes sont OK mais...." Il s'enfuit en courant, regardant toujours Hoidal qui lui sourit de bon coeur.

Alors que Hoidal et moi retournons ensemble vers son bureau, devant des tableaux abstraits colorés, il me rappelle que la pratique de la sécurité dynamique à Halden n'est pas toujours populaire auprès des prisonniers car l'omniprésence des officiers rend difficile le trafic de drogue.

Il y a certainement du trafic de drogue à Halden, admet-il, mais ce ne sont pas des drogues comme l'héroïne qui ont été introduites en contrebande dans la prison de l'extérieur, ce sont plutôt des médicaments - des opiacés et des analgésiques - que les détenus se sont fait prescrire par leurs médecins.

Image caption An encouraging message on a wall in Halden prison

Hoidal est extrêmement enthousiasmé par les nouveaux projets de la prison.

Une chorale vient tout juste de démarrer - les détenus ont déjà leur propre studio d'enregistrement sur place, le bien nommé casier judiciaire - et il espère qu'un concert de Noël coïncidera avec la sortie du nouveau livre de cuisine des détenus.

Mais sous son infatigable positivité se cache une inquiétude persistante : les profits de la production pétrolière en mer du Nord diminuent et le gouvernement a averti que des coupes drastiques - y compris dans les budgets des prisons - vont intervenir.

"Si vous voulez de la qualité et des résultats de haut niveau, nous avons besoin d'argent ", affirme M. Hoidal avec fermeté.

"Je crains qu'il y ait plus de violence et que le taux de récidive augmente si nous ne pouvons pas avoir tous les programmes que nous avons maintenant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout."

Dans l'unité C, une porte de cellule s'est ouverte et je peux voir une rose rouge dans un verre sur le rebord de la fenêtre.

L'ancien occupant vient d'être transféré dans une autre prison de moindre sécurité mais, peut-être pour transmettre la sagesse qu'il a apprise pendant son séjour à Halden, il a collé un message griffonné sur le tableau blanc magnétique pour le nouveau détenu qui va prendre sa place.

"Aimer, c'est donner sans rien demander en retour", dit-il.

"L'amour te rend libre. Libère-toi de toi-même, mon ami."

