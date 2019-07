Copyright de l’image Getty Images Image caption L'étude estime l'impact du réchauffement climatique sur les températures de 520 villes dans le monde.

Ndjamena pourrait être aussi chaud que Niamey en 2050, Ouagadougou plus que Bamako, et le temps à Mbuji-Mayi ressemblant à celui d'Abuja.

C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Crowther Lab, de l'Université ETH de Zurich, qui s'est penchée sur la manière dont une augmentation de la température de 2°C pourrait changer les 520 plus grandes villes du monde.

Les latitudes septentrionales connaîtront les changements les plus spectaculaires avec des conditions de températures extrêmes.

Dans toute l'Europe, les étés seront en moyenne 3,5°C plus chauds et les hivers plus rigoureux, soit 4,7°C de plus que la moyenne actuelle.

Lire aussi :

Plutôt viande ou légumes ? L'impact climatique de vos aliments

Cinq actions pour limiter le réchauffement planétaire

Mais ce n'est pas une bonne chose, contrairement aux apparences.

Les villes des régions tropicales connaîtront des changements de température moyenne moins importants, mais elles seront confrontées à des événements climatiques plus extrêmes, tels que des pluies abondantes et de graves sécheresses.

Plus d'un cinquième des villes étudiées (22 %), dont Manaus, Libreville, Kuala Lumpur, Jakarta, Rangoon et Singapour, connaîtront des conditions climatiques qu'elles n'ont jamais connues auparavant.

Cliquez ici pour voir la carte interactive montrant la façon dont le changement climatique affectera les températures dans 520 villes d'ici à 2050.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sécheresse en Inde : les pays de l'hémisphère sud subissent déjà les effets du changement climatique et seront les plus touchés

'Déplacements massifs et de migrations'

"Pour moi, ce qui est fondamental dans cette étude, c'est que 100 villes proches de l'Equateur connaîtront un climat sans précédent dans l'histoire de l'humanité", a déclaré à la BBC News Mundo James Dyke, maître de conférences à l'Exeter University du Royaume-Uni.

"Cela soulève la question de savoir s'il sera possible de vivre dans ces villes. Nous pourrions faire face à un scénario de déplacements massifs et de migrations."

L'étude, publiée dans la revue PLOS One, est la première analyse mondiale de la façon dont le changement climatique peut modifier les conditions dans les grandes villes du monde.

Des chercheurs de l'Université de Zurich disent vouloir aider les gens à comprendre les effets du changement climatique en utilisant des "analogues de la ville" qui leur permettent de visualiser leur propre climat futur.

Lire aussi :

Environnement: nouveau record de concentration de CO2

En Afrique du Sud, la taxe carbone est-elle la bonne solution ?

"L'histoire nous a montré à maintes reprises que les données et les faits à eux seuls n'incitent pas les humains à changer leurs croyances ou à agir", a déclaré Jean-François Bastin, auteur principal.

Le professeur Richard Betts, du Met Office du Royaume-Uni, qui n'a pas participé à l'étude, déclare que la recherche "contribue à placer le changement climatique dans le contexte de l'expérience humaine".

"Plus important encore, elle montre que de nombreux endroits connaîtront des climats entièrement nouveaux, qui sont en dehors de l'expérience humaine actuelle", a-t-il dit.

Le monde va-t-il vraiment se réchauffer de 2C ?

L'augmentation de 2°C d'ici 2050 compare les températures actuelles à celles enregistrées dans la "période préindustrielle" - généralement considérée comme comprise entre 1850 et 1900 - lorsque la combustion de combustibles fossiles n'avait pas encore changé le climat.

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la température mondiale a déjà augmenté de 1°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Et au rythme actuel - 0,2°C par décennie -, le réchauffement planétaire est estimé à 1,5°C entre 2030 et 2052.

Lire aussi :

La Côte d'Ivoire menacée par le climat

Des véhicules roulant au gaz naturel au Gabon

Un réchauffement supérieur à 1,5°C nous pousserait dans "un monde très incertain", avertit le GIEC, ajoutant que "les engagements mondiaux actuels ne sont pas suffisants pour empêcher une hausse de température supérieure à 2°C, encore moins à 1,5°C".

Les gouvernements du monde entier se sont engagés à limiter la hausse des températures à 1,5°C d'ici 2050.

Mais dans le cadre des plans actuels de lutte contre le réchauffement de la planète, on prévoit que l'augmentation moyenne des températures se situera entre 2,9°C et 3,4°C d'ici à 2100.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Londres (à gauche) pourrait-elle un jour ressembler à Barcelone ? La ville catalane a souffert du changement climatique - elle a connu une grave sécheresse en 2008.

'Le diable est dans les détails'

Les projections faites dans le cadre de cette étude sont fondées sur un avenir où des mesures ont été prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour nous maintenir en dessous de 1,5°C, l'ONU affirme que les émissions de carbone doivent être réduites de 45 % d'ici à 2030 et atteindre un niveau net nul d'ici à 2050.

Ses auteurs ont travaillé à partir d'un scénario où les émissions culmineraient en 2040, puis commenceraient à diminuer.

Le professeur Gabi Hegerl, de l'Université d'Edimbourg, déclare que l'étude a d'autres limites : "Elle ne capte pas les événements individuels comme les vagues de chaleur sans précédent, les sécheresses et les fortes pluies ou les inondations."

Lire aussi :

Climat : "les États-Unis reviendront"

Climat: Obama "regrette" la pause du leadership américain

"En outre, l'élévation du niveau de la mer aggravera les difficultés rencontrées par nombre de ces villes", a-t-il dit.

Mike Lockwood, professeur de physique de l'environnement spatial à l'Université de Reading, a également mis en garde contre les dommages potentiels aux infrastructures.

"Apporter le climat de Barcelone à Londres semble être une bonne chose - si vous ne souffrez pas d'asthme ou si vous n'avez pas de problèmes cardiaques - sauf si l'argile londonienne rétrécit, elle devient cassante si elle est trop sèche, puis elle gonfle et se dilate si elle est très humide".

"Comme toujours, dit-il, il y a un diable destructeur et imprévu dans les détails du changement climatique."

A regarder :