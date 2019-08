Econome ou dépensier ? L'argent, source majeure de tension dans un couple

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les disputes au sujet de l'argent sont citées comme étant l'un des principaux facteurs causant le fin des relations.

Vous êtes-vous déjà disputé au sujet de l'argent avec votre conjoint ?

Que diriez-vous d'un membre de la famille ou d'un ami ?

Nous n'aimons pas parler d'argent : cela peut sembler gênant ou désagréable, certaines personnes peuvent même penser que c'est vulgaire... mais parfois c'est inévitable, et ce genre de discussions ne se terminent pas toujours bien.

L'argent est souvent une source majeure de tension dans une relation.

Au Royaume-Uni, les problèmes d'argent ont été classés au premier rang des briseurs de relations dans une enquête récente (menée par les associations caritatives Relate, Relationships Scotland et Marriage Care), et dans des enquêtes précédentes de l'Office national de statistiques.

Et cela n'affecte pas seulement les couples, c'est aussi une cause fréquente de clivages entre la famille et les amis.

La solution à toutes ces situations est une bonne communication et une conversation honnête et ouverte sur l'argent, mais quelles sont les principales causes de conflit ?

Êtes-vous économe ou dépensier ?

Lorsque les gens se disputent au sujet de l'argent, c'est souvent parce qu'ils ont des attitudes différentes à l'égard de l'argent.

Ceux-ci se forment au début de la vie et proviennent de notre environnement et de nos expériences à la maison.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Si vous avez été élevé à faire attention à la façon dont vous dépensez votre argent, il pourrait être difficile de vivre avec une personne dépensière plus tard dans la vie.

Mais cela ne veut pas dire qu'une personne ne fera que copier ses parents.

Si l'argent manque toujours, par exemple, une personne pourra devenir un grand dépensier plus tard dans la vie - impatient(e) de dépenser l'argent maintenant qu'elle en a.

Et nous donnons un sens à l'argent au-delà de sa facilité transactionnelle.

Pour certains d'entre nous, l'argent assure la sécurité, pour certains aussi, c'est la liberté, pour d'autres, c'est notre façon de montrer notre amour, et pour certains, c'est un sentiment de statut et de pouvoir.

Notre relation avec l'argent peut donc être complexe et profondément enracinée en nous, ce qui peut causer des malentendus et des frustrations lorsque nous nous réunissons avec quelqu'un qui a une mentalité financière différente.

Vous pourriez être prudent et frileux face au risque et détester voir votre partenaire gaspiller son argent pour de nouveaux vêtements et des sorties nocturnes; alors qu'il pourrait penser que vous devriez cesser d'être si méticuleux avec votre argent et faire une folie de temps à autre.

Lorsque notre relation avec l'argent est si profondément enracinée, il peut être difficile de comprendre la position de l'autre personne.

Dans la richesse ou la pauvreté

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sommes-nous clairs sur ce qui est à toi, ce qui est à moi et ce qui est à nous ?

Transformer " mon argent " et "ton argent " en " notre argent " lorsque vous commencez une relation peut être difficile; décider de la façon de partager vos fonds peut être source de ressentiment.

Partager tout à 50/50 n'est peut-être pas la façon la plus juste, mais quelle est la formule magique qui fonctionnera pour vous deux ?

Et il se peut que vous ayez à négocier à nouveau lorsqu'il y a eu un changement de circonstances - un nouveau bébé ou un licenciement, par exemple.

Qu'est-ce qui est juste ?

Ou peut-être que l'un d'entre vous a hérité d'une grosse somme d'argent.

Comment partager ça ?

Si vous avez moins d'argent que votre partenaire, cela peut créer un déséquilibre de pouvoir dans votre relation.

Vous pourriez vous sentir frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez et de dépendre de quelqu'un d'autre.

Méfiance

Copyright de l’image Getty Images Image caption Faites-vous confiance à l'attitude de votre partenaire à l'égard de l'argent ?

"C'était comme si elle avait eu une liaison avec Visa. Elle vivait cette existence opulente et outrageuse en dehors de notre mariage", explique James, un auditeur de la BBC.

Il s'est senti trahi lorsqu'il a découvert que sa femme avait accumulé des milliers de livres de dépenses sur une carte de crédit sans le lui dire.

Au début d'une relation, le niveau de confiance est souvent élevé. Vous croyez en votre partenaire et vous croyez qu'il prend soin de vous.

Mais si vous avez des attitudes différentes à l'égard de l'argent, cette confiance peut gravement être ébranlée.

Encore une fois, vous devez être honnête au sujet de vos habitudes de dépense et être prêt à avoir une conversation franche sur ce que l'argent - et le dépenser - signifie pour vous.Ne soyez ni un emprunteur ni un prêteur

Copyright de l’image Getty Images Image caption Quand vous reverrai-je ?

Quand quelqu'un se tourne vers vous demander de l'argent, que faites-vous ?

Il peut s'agir d'un ami dans une situation difficile, ou d'un parent qui a besoin d'un peu plus d'argent pour des travaux à son domicile ou une nouvelle voiture.

Vous pourriez volontiers leur prêter une somme d'argent ... mais que se passe-t-il s'ils la prennent comme un " cadeau " et ne la remboursent jamais ?

Ils pensent peut-être qu'ils en ont plus besoin que vous.

Une communication claire est la clé de tout prêt.

Établissez à l'avance quel est l'accord; de cette façon, vous éviterez les malentendus plus tard.

Comme dans toutes ces situations, la solution est une bonne communication et une conversation honnête et ouverte sur l'argent.

Six conseils pour vous empêcher de vous disputer au sujet de l'argent, par la thérapeute financier Jean Theurer CHOISISSEZ LE BON MOMENT POUR PARLER ARGENT Évitez de vous provoquer l'un l'autre ou de déclencher des bagarres en vous faisant passer des interrogatoires. Le timing est important. NE RABAISSEZ PAS VOTRE PARTENAIRE Défendez-vous, mais évitez d'accuser ou de blâmer votre partenaire. PARLEZ RÉGULIÈREMENT DE VOTRE BUDGET Vous devez être sur la même longueur d'onde, alors établissez des réunions hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles. Vous voulez savoir si vous vous en tenez à ce que vous avez convenu ou s'il faut le réviser. PARLEZ FRANCHEMENT Si vous voulez que votre partenaire vous comprenne, vous devez être honnête. ÉCOUTEZ VOUS MUTUELLEMENT Écoutez attentivement et faites un effort pour comprendre ce que votre partenaire dit. SOYEZ RESPECTUEUX Vous voulez établir un climat de confiance, de coopération et de respect, afin que vous puissiez parler tous les deux sans craindre d'être jugés.

Conseils pour faire fructifier votre argent :

Copyright de l’image Getty Images

Ne vous laissez pas tromper par les offres spéciales et les soldes : achetez seulement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Rappelez-vous toujours que si un manteau de 100 $ est à moitié prix et que vous l'achetez, vous n'avez pas économisé 50 $, vous avez dépensé 50 $;

Évitez la tentation : désabonnez-vous des listes de diffusion qui vous informent des promotions et des ventes spéciales;

Surveillez votre budget nourriture et boisson : achetez exactement ce que vous allez consommer;

Payez en espèces chaque fois que vous le pouvez : cela beaucoup plus de mal de remettre de vrais billets et pièces que d'utiliser une carte, et cela signifie plus que des chiffres sur un écran;

Achetez d'occasion : cela peut être moins cher pour vous et meilleur pour l'environnement;

Vendez ce dont vous n'avez plus besoin. Les vieux vêtements pourraient être "vintage", et la réutilisation fait partie de la durabilité;

Choisissez des produits sans marque plutôt que des produits de marque.

Cet article est une adaptation du programme Money Clinic sur BBC Radio 4.