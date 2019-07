Image caption Paida et George, deux malades âgés d'une vingtaine d'années, nous racontent comment ils vivent avec la maladie.

Les attitudes à l'égard du VIH n'ont pas changé depuis les années 1980, mais la génération Z, les personnes nées entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, essaie de changer cela.

Paida et George, deux malades âgés d'une vingtaine d'années, s'emploient activement à changer les fausses idées sur le VIH et nous disent pourquoi ils sont séropositifs et fiers.

Pourquoi vous ne pouvez pas contracter le VIH par la salive : 8 mythes sur le VIH/SIDA

Le virus du SIDA éliminé chez des souris

JE SUIS UNE MÈRE SÉROPOSITIVE ET FIÈRE.

Image caption Paida, 23 ans, Rochdale

Paida, 23 ans, Rochdale

J'ai toujours rêvé d'être maman. J'étais si émue quand Kai est née. C'était mon petit miracle. Lorsque j'étais jeune fille et qu'on m'a annoncé que j'étais séropositive, j'ai immédiatement pensé que cela signifiait la mort.

J'ai grandi dans un pays où avoir le VIH signifiait que vous alliez mourir.

Je ne m'attendais pas à pouvoir avoir des enfants qui n'étaient pas séropositifs.

Lire aussi :

Un patient atteint du VIH en "rémission durable"

Sida : une fillette suscite l’espoir Quand j'avais 15 ans, j'ai avoué ma maladie à mes amis sur Facebook. Je me souviens d'être assise là, en train de pleurer, en train d'écrire mon plus grand secret pour que le monde entier puisse le voir.

Peu de temps après, j'ai été attaquée à l'extérieur du collège.

C'est l'un des pires moments de ma vie et j'ai regretté de m'être confiée à ce moment-là.

Je n'arrêtais pas de penser, est-ce que c'est ce que ma vie allait être seulement comme ça maintenant ?Mais beaucoup de choses ont changé depuis.

Bien que je sois encore parfois stigmatisée, mes médicaments ont changé ma vie de la manière la plus significative - ils ont rendu le virus VIH indétectable dans mon sang.

Cela signifie que je pouvais avoir mon bébé, Kai, et qu'il n'y avait presque aucune chance qu'il contracte le VIH. Et il ne l'a pas fait.

Lire aussi :

Inquiétudes liées au financement du VIH

Sida : départ pour nouvel essai clinique

Tant que le virus est indétectable, vous recevez le même traitement qu'une femme enceinte "normale", aucun médicament ou traitement supplémentaire n'est nécessaire.

En fait, c'est plutôt incroyable. Même quand il est né, je n'arrêtais pas de me dire que j'étais une mère et que j'avais réussi à le faire parce que je prends des médicaments.

J'ai repensé au moment où j'ai été attaquée et j'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru. C'est ce que ma vie allait être.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Malawi: un anneau secret pour sauver les femmes du Sida

JE SUIS SÉROPOSITIF ET FIER. N'AYEZ PAS PEUR DE SORTIR AVEC MOI.George, 20 ans, Birmingham

Image caption George, 20 ans, Birmingham

Il y a un an, on m'a dit que j'étais séropositif. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi.

En quelques mois, j'ai fait du vloging au sujet de mon diagnostic, j'en ai parlé au monde entier.

Un jour plus tard, des photos de moi nu ont été divulguées en ligne. Mais, ça ne m'a pas troublé. J'étais déjà en mode guerrier. Avec le recul, mon diagnostic n'est pas la pire chose au monde.

Ce qui était difficile, c'était d'accepter mon statut, de m'attaquer à ma propre auto-stigmatisation et d'apprendre à aller de l'avant dans ma vie. Je pense que les fréquentations et le VIH sont deux choses que j'ai d'abord eu du mal à combiner.

Comment aborder le sujet ? Comment vont-ils le prendre ? Avant d'être diagnostiqué, j'avais beaucoup de préjugés par rapport au VIH, et si un futur partenaire avait la même maladie ?

C'est si effrayant. Tu le dis à quelqu'un avec qui tu veux être et s'il ne peut pas comprendre, qui le fera ?

Lire aussi :

‘Ma mère est morte sans me dire que j'avais le Sida’

Togo : séropositives et stigmatisées J'ai utilisé des applications de rencontres où j'ai déjà mis mon statut.

D'une certaine façon, cela a éliminé les personnes qui ne voulaient pas sortir avec moi à cause de mon VIH, mais cela a aussi ouvert la porte à un grand nombre de personnes avec toutes sortes d'insultes.

Il faut être assez résilient pour supporter cela. Pour être honnête, j'y travaille encore. Une chose est sûre : n'ayez pas peur de sortir avec quelqu'un qui a le VIH.

Je ne peux pas transmettre le VIH parce que je prends des médicaments qui rendent ma charge virale indétectable.

Même si j'avais des rapports sexuels non protégés, je ne transmettrais pas le VIH. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur de sortir avec des personnes vivant avec le VIH.

A regarder :