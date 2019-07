Le ministre de la Santé de la RDC démissionne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le ministre de la Santé du Congo, Oly Ilunga, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion des Nations Unies sur Ebola.

Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a démissionné de son poste pour protester contre la décision prise par la présidence de la République la semaine dernière de gérer directement la riposte à l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays.

Dans sa lettre de démission au président congolais, Oly Ilunga a dénoncé ce qu'il a appelé l'ingérence dans la gestion de la réponse à l'épidémie d'Ebola.

L'homme qui a été ministre de la Santé pendant près de trois ans était manifestement contrarié par la création d'un secrétariat technique qui relèverait désormais directement du président Felix Tshisekedi.

M. Ilunga a également critiqué les pressions extérieures en faveur de la mise en place d'un deuxième vaccin Ebola - qui, selon lui, n'est pas adapté car il faut deux doses en deux mois pour être efficace.

En plus des désaccords politiques, la lutte contre Ebola fait face à deux énormes défis : la suspicion et la méfiance - de nombreuses personnes hésitant encore à se signaler aux agents de santé lorsqu' elles tombent malades.

L'épidémie d'Ebola qui a débuté en août dernier et qui est la deuxième la plus meurtrière de l'histoire du Congo a tué plus de 1.7000 personnes jusqu'à présent.

