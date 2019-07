Copyright de l’image JOEL SAGET Image caption Sibeth Ndiaye dénonce les propos "racistes" de Nadine Morano

La porte-parole du gouvernement français a qualifié de "racistes" les propos tenus à son égard par la députée française du Parlement européen, Nadine Morano.

L'eurodéputée conservatrice, Nadine Morano, a publié vendredi un tweet décrivant les "costumes de cirque" de la porte-parole du gouvernement français.

Il s'agit d'une référence apparente au style vestimentaire traditionnel africain de Mme Ndiaye, qui est d'origine sénégalaise.

Nadine Morano réagissait aux propos de la porte-parole du gouvernement, qui est proche d'Emmanuel Macron.

Elle reproche à Sibeth Ndiaye d'avoir dit que les Français mangeaient "bien souvent plutôt des kebabs" que des homards.

Ignorer Twitter publication par @nadine__morano Outrée mais habituée à entendre ses inepties débitées souvent en tenue de cirque... Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a 3 ans... visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. indigne de cette fonction gouvernementale en France https://t.co/ZYwul3pliB — Nadine Morano (@nadine__morano) 19 juillet 2019

Qui est Sibeth Ndiaye, la nouvelle porte-parole du gouvernement français ?

Sibeth Ndiaye, victime de "cyber-lynchage"

"Un débat politique, pas un débat polémique"

La porte-parole du gouvernement a tenu ces propos en cherchant à défendre François de Rugy, le ministre de l'Ecologie qui a démissionné à la suite de la tempête médiatique causée par ses dîners jugés "fastueux" et révélés par le site Mediapart.

Nadine Morano, elle, a dénoncé ses "grandes lacunes sur la culture française".

"Quand on est responsable politique, ces valeurs républicaines, on doit les chérir par-dessus tout (...), en tout temps, en tout lieu. On doit essayer de les faire respecter", a encore réagi Sibeth Ndiaye.

"C'est un débat politique que nous devons avoir et pas un débat polémique", a-t-elle ajouté, promettant de "ne pas se rouler dans la fange avec ceux qui s'y complaisent".