Dépenser plus de 1.500 dollars (près de 900.000 FCFA) pour une séance photo, ce n'est pas choquant pour les jeunes couples, actuellement, en Inde.

Ils veulent prendre les photos les plus belles et qui se démarquent le plus possible des autres pour immortaliser le jour de leur union. Jusqu'ici rien de plus normal.

Mais le but de ces nouveaux mariés est aussi d'avoir le plus de likes et de partages possibles afin de devenir viraux sur les réseaux sociaux comme ils l'expliquent dans ce reportage.

