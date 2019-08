Treize conseils d'éducation étayés par la science

Qu'est-ce qu'un économiste pourrait nous apprendre sur le rôle parental ?

Et pourtant la professeure Emily Oster a passé au peigne fin des centaines d'études et analysé les données. Voici ses 13 conclusions.

La vie quotidienne peut être pleine d'inquiétude pour les parents.

Il y a tant de questions : Devriez-vous l'emmailloter ? Peut-on boire de l'alcool pendant l'allaitement ? Combien de temps d'écran devriez-vous accorder à votre enfant ?

Il y a tellement de conseils contradictoires de la part des médecins, de la famille, des amis, des livres, d'Internet et parfois même de parfaits inconnus.

A tel point que les parents ne savent souvent pas quoi croire et sur quelles informations baser leurs choix.

Quand Emily Oster, professeure d'économie à l'Université de Brown aux États-Unis, était enceinte, tous les conseils contradictoires qu'elle a lus ou entendus l'ont rendue confuse.

Elle a décidé d'utiliser sa formation en statistique pour examiner par elle-même les études médicales et a recueilli les données dans son premier livre, Expecting Better, sur les choses à faire et à ne pas faire pendant la grossesse.

Maintenant qu'elle est devenue parent, elle a utilisé la même approche pour son dernier livre Cribsheet, un guide axé sur les données pour être de meilleurs parents mais aussi des parents plus détendus.

Après avoir passé au peigne fin des centaines d'études sur les questions parentales, voici ses principaux conseils pour les parents.

1. L'allaitement n'est pas la panacée que certains pourraient penser

"Il existe des données qui confirment que l'allaitement améliore la santé à court terme de votre bébé de quelques façons précises - moins d'éruptions cutanées allergiques, de troubles intestinaux et d'infections de l'oreille - mais les données ne sont pas disponibles sur ses avantages à long terme. Les enfants allaités ne sont pas plus intelligents ou ont nécessairement moins de risques d'obésité, de cancer ou de diabète", dit Mme Oster.

"Cependant, l'allaitement maternel réduit le risque de certains cancers du sein chez la mère. Dans une grande variété d'études et d'endroits, il semble y avoir une relation, et une relation importante, d'une réduction de 20 à 30 % du risque de cancer du sein.

2. Vous pouvez boire (un peu) d'alcool pendant l'allaitement

"Lorsque vous buvez, le taux d'alcool dans votre lait est à peu près le même que votre taux d'alcool dans le sang ", dit Mme Oster après avoir analysé des centaines d'études sur le rôle parental.

"Le bébé consomme le lait, et non l'alcool directement, de sorte que le niveau d'alcool auquel il est exposé est extrêmement faible. Bien qu'il ne soit jamais recommandé de boire beaucoup, il n'est pas nécessaire de "pomper pour vider le lait" après un verre de vin ou de bière.

"Si vous voulez être super, super prudent et ne pas exposer votre bébé à l'alcool du tout, vous pouvez boire un verre, mais vous devez attendre deux heures après pour laisser l'alcool se métaboliser avant de l'allaiter. Pour deux verres, ça passe à quatre heures."

3. Prenez vos antidépresseurs s'ils vous ont été prescrits

Selon Oster, "bien que tous les antidépresseurs soient sécrétés dans le lait maternel, il y a peu de preuves d'impacts négatifs sur le bébé.

La dépression post-partum est grave et le traitement est important."

Vous devriez toujours consulter votre propre médecin si vous avez des problèmes de santé.

4. Les avantages de partager la chambre avec bébé s'éliminent progressivement au cours des premiers mois

L'American Academy of Pediatrics recommande aux nourrissons d'être dans la chambre de leurs parents pendant au moins les six premiers mois, et idéalement la première année de vie, pour se protéger contre le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

Mais les avantages de partager la chambre avec bébé disparaissent progressivement au cours des premiers mois, dit M. Oster.

"Si vous voulez partager votre chambre avec votre enfant, faites-le. Et peut-être les données justifient-elles une légère recommandation en faveur d'un partage à un âge très précoce. Mais dire aux gens qu'ils doivent garder leur enfant dans leur chambre pendant un an, sacrifier leur sommeil à court et à long terme sans bénéfice clair dans le processus, peut ne pas être une bonne politique."

5. C'est vraiment risqué pour un bébé de dormir sur un canapé avec un adulte

"Dans presque toutes les études sur le sommeil, la seule chose qui saute aux yeux : Lorsque les bébés dorment sur le même canapé qu'un adulte, le taux de mortalité est de 20 à 60 fois plus élevé que le risque de base. Ne le faites juste pas."

6. Devriez-vous l'emmailloter ?

"Oui, il a été démontré que l'emmaillotement réduit les pleurs et améliore le sommeil au cours des premiers mois.

Il est important de l'emmailloter de façon à permettre au bébé de bouger ses jambes et ses hanches ", dit Oster.

7. Il n'y a pas de période d'abstinence fixe après l'accouchement

"La règle généralement acceptée est de ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'à six semaines après l'accouchement, après que vous ayez passé un examen médical. C'est tellement souvent cité que l'on suppose qu'il s'agit d'une approche fondée sur des données probantes. En fait, il s'agit d'un chiffre entièrement fabriqué ", explique M. Oster.

"Il n'y a pas de période d'attente fixe pour reprendre les relations sexuelles après l'accouchement. Physiquement, si vous avez eu des déchirures, il est important d'attendre que le périnée soit guéri. Votre médecin vérifiera cela lors de votre premier examen post-partum (qui est, en fait, d'environ six semaines), mais vous pourriez bien être en mesure de dire si vous avez guéri avant cela."

8. Vaccinations : Faites-le !

"La vaccination des enfants est sûre et prévient les maladies, chez vos enfants et les autres."

9. Laisser l'enfant pleurer pour dormir fonctionne

Après avoir analysé des centaines d'études sur le rôle parental, Oster conclut que "ces méthodes sont efficaces, améliorent la santé mentale des parents et ne sont pas nuisibles pour votre enfant. Ne vous sentez pas coupable !

"Laisser l'enfant s'endormir seul peut également contribuer à réduire la dépression maternelle. Les méthodes améliorent la santé mentale des parents, ce qui implique moins de dépression, une plus grande satisfaction conjugale et moins de stress parental."

10. Rester à la maison ou ne pas y rester ?

"Les bébés profitent du congé de maternité de leur mère. Mais rien n'indique que le fait d'avoir un parent au foyer ait de bonnes ou de mauvaises conséquences pour les enfants."

11. Les enfants en garderie ne sont pas moins liés à leur mère

"La qualité du rôle parental est importante, mais le temps passé à la garderie ne change rien [à l'attachement]."

12. Les enfants de moins de deux ans ne peuvent pas apprendre grand-chose de la télévision

"Les enfants de trois à cinq ans, cependant, peuvent apprendre à la télévision, y compris le vocabulaire et ainsi de suite, grâce à des programmes comme Sesame Street ", dit Oster.

"Regarder la télé n'affecte pas les résultats scolaires. Certaines études suggèrent que le fait de regarder la télévision en particulier, même à un très jeune âge, n'affecte pas les résultats des tests. Mais les données n'existent pas encore pour les Smartphones et le temps d'écran."

13. La lecture interactive avec votre enfant donne de meilleurs résultats

"Plutôt que de lire un livre à vos enfants, posez des questions ouvertes : "Où est la mère de l'oiseau, d'après toi ?""Comment crois-tu que le chat au chapeau se sent maintenant ?"

Le professeur Emily Oster était l'invité de l'émission Woman's Hour de BBC Radio 4.