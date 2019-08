Hamza Ben Laden "est mort"

Copyright de l’image CIA Image caption Les Etats-Unis avaient offert 1 million de dollars pour toutes informations permettant de le retrouver.

Le fils du fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, Hamza, est mort, selon les services de renseignements américains.

Le Pentagone n'a donné aucun détail sur les circonstances, le lieu et la date du décès mais les Etats-Unis ont contribué à l'opération visant à l'éliminer selon le New York Times et la chaîne NBC.

En février, le gouvernement américain avait offert jusqu'à un million de dollars pour toutes informations menant à sa localisation, craignant de plus en plus qu'il ne devienne un leader charismatique d'un Al-Qaïda revitalisé.

Interrogé par des journalistes, le président américain Donald Trump a refusé de faire des commentaires sur cette information, tout comme le conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

Hamza Ben Laden, âgé d'une trentaine d'années, avait publié des messages audio et vidéo appelant à des attaques contre les États-Unis et d'autres pays.

Il a exhorté les djihadistes à venger le meurtre de son père par les forces spéciales américaines au Pakistan en mai 2011.

Il avait également appelé le peuple de la péninsule arabique à se révolter. L'Arabie saoudite lui a retiré sa citoyenneté en mars.