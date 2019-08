La Caf va de nouveau statuer sur la finale de la Ligue des champions

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Espérance a d'abord reçu le trophée, mais a reçu l'ordre de le rendre quelques jours plus tard.

La Caf a déclaré que "les organes compétents se réuniront prochainement pour statuer" sur l'annulation de la décision de rejouer la finale retour de la Ligue des Champions africaine par le Tribunal Arbitral du Sport.

L'Espérance tunisienne et le Wydad Casablanca marocain ont fait appel après que le Comité exécutif de la Caf ontt décidé de rejouer le match retour, tous deux estimant qu'ils devaient remporter la victoire.Le Wydad s'est vu refuser un but et a quitté le terrain parce que la VAR ne fonctionnait pas.L'Espérance l'avait emporté 2-1 sur l'ensemble des deux matches et s'est adjugé le titre dans un premier temps.

Les Tunisiens ont reçu le trophée et les médailles des vainqueurs le 1er juin, mais on leur a dit de revenir quelques jours plus tard, après que la Caf a donné l'ordre de rejouer la finale retour en territoire neutre, en invoquant "des conditions dangereuses".Les deux clubs pensent qu'ils devraient être nommés champions et recevoir le prix.

Le système d'arbitres assistants vidéo ne fonctionnait pas - mais les joueurs n'avaient pas été informés.

La demande du Wydad a été rejetée par la Chambre arbitrale du sport (Cas), et l'appel de l'Esperance sera examiné à une date ultérieure.Le match retour a été interrompu après que le Wydad a cru égaliser à la 59e minute grâce à une tête de Walid El Karti, mais sa tentative a été rejetée pour faute.

Le système d'arbitrage par assistance vidéo était présent sur le côté du terrain, mais les joueurs n'avaient pas été informés qu'il n'était pas utilisé en raison d'un dysfonctionnement.

Après les appels interjetés par les deux clubs, la Cas a statué que le comité exécutif de la Caf "n'avait pas compétence" pour ordonner que la finale soit rejouée.

Elle a ordonné aux "autorités compétentes de la Caf d'examiner les incidents", en particulier de renvoyer l'affaire à ses structures disciplinaires compétentes pour qu'elles décident si le match sera rejoué ou non.

