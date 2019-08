"Quatre choses que j'aurais aimé savoir sur l'allaitement"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ne croyez pas les on-dit : l'allaitement ne se résume pas qu'à des sourires et des câlins.

L'allaitement maternel est loin d'être quelque chose d'instinctif.

Une mère raconte son expérience et donne ses conseils.

Je suis allée à des cours prénataux, je me suis entraînée avec des seins en tricot, j'ai acheté des soutiens-gorge d'allaitement - j'étais absolument prête à être une mère qui allaite.

Mais deux jours après la naissance de mon bébé, mon lait maternel sortait encore sous forme de gouttes précieuses.

J'ai essayé le massage, je me suis gavé d'aliments gras, j'ai bu des litres de lait de vache.

Mais au troisième jour, une sage-femme m'a ordonné de retourner à l'hôpital : mon bébé était affamé.

C'est difficile

Copyright de l’image Getty Images Image caption Allaitement maternel : mythe et réalité

Quand on m'a branché à un tire-lait mécanique à l'hôpital, du sang est sorti au lieu du lait.

"Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Mon corps rejette-t-il physiquement l'idée de la maternité ?"

Je me suis dit. Il s'est avéré que mon tout petit bébé suçait tellement fort pour essayer d'obtenir du lait que mes mamelons s'étaient fissurés.

J'aurais aimé savoir que l'allaitement ne se fait pas naturellement.

C'est un processus fait d'essais et d'erreurs.

On peut s'améliorer avec de l'entraînement et il y a plein d'astuces à connaître .

Mais ce n'est pas toujours facile et cela peut être très douloureux.

On se sent seule

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les nouveau-nés ne sont pas toujours de bonne compagnie : pour l'essentiel ils ne font que manger, dormir et faire caca.

Une fois que mon corps s'est habitué à la réalité et que mon bébé a commencé à tirer le lait, je me suis retrouvée constamment couverte de toutes sortes de fluides corporels.

J'avais à peine le temps de dormir, encore moins de prendre une douche ou de me regarder dans le miroir. Sortir, c'était rarement une bonne idée : " Que penseraient les voisins ? Que penseraient mes amis ?"

Mes endroits préférés sont devenus des zones isolées parce que je ne me sentais pas à l'aise pour allaiter en public.

Je me tenais debout au milieu de la nuit, seule avec le bébé, me sentant complètement isolée du reste du monde.

J'étais au bord de la dépression postnatale et je n'avais personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide.

J'aurais aimé savoir qu'il est tout aussi important - sinon plus - de prendre soin de soi-même que de prendre soin du bébé.

Une mère en bonne santé et reposée vaut mieux qu'une épave anxieuse et déprimée.

La culpabilité ne disparaît pas

Copyright de l’image Getty Images

Lorsque mon bébé a reçu du lait maternisé pour la première fois à l'hôpital, elle a dormi pendant ce qui semblait être des heures.

Je me souviens m'être dit que si jamais j'avais besoin de sommeil, je pouvais lui donner du lait maternisé au lieu de l'allaiter.

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un sentiment de culpabilité accablant me rattrape.

Le lait maternisé a laissé un résidu blanc sur la langue de mon bébé - il avait une odeur nauséabonde et il semblait contre nature.

J'avais l'impression de donner à mon bébé de la malbouffe plutôt que du lait maternel délicieux et nutritif.

Chaque fois que je me laissais aller, la culpabilité me hantait : "J'aurais pu faire plus d'efforts. Je n'avais pas vraiment besoin d'une heure de sommeil supplémentaire."

J'aurais aimé savoir que la culpabilité ne disparaît pas.

Mais c'est aussi injustifié. Chacun développera sa propre routine et déterminera ce qui fonctionne le mieux pour lui : le lait maternel ou non.

On ne peut s'empêcher de se sentir coupable - c'est la malédiction d'un parent responsable, pas d'un mauvais parent.

Demandez de l'aide

Copyright de l’image Getty Images Image caption Saviez-vous que vous pouvez acheter des " protecteurs mammaires " pour recueillir l'excès de lait maternel et donner du repos à vos mamelons ?

L'allaitement maternel est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Pour presque chaque petit hoquet, il y a une solution soigneusement emballée et prête à prendre afin de vous procurer un certain soulagement.

J'ai découvert un tout nouveau rayon dans mon supermarché local en cherchant des remèdes - des chauffe-seins à la lavande à mettre au micro-ondes aux crèmes bio pour mamelons.

Mais ce qui m'a le plus aidé était d'aller à des ateliers sur l'allaitement et d'obtenir de l'aide de celles qui avaient plus d'expérience et d'expertise.

J'aurais aimé savoir que je n'étais pas la seule à lutter pour allaiter.

Il y a du soutien disponible et demander de l'aide lorsque vous éprouvez des difficultés est la meilleure chose que vous puissiez faire.

Copyright de l’image Getty Images

L'allaitement est un choix.

Je pense que c'est l'option par défaut, mais le fait d'échouer ou même de ne pas vouloir allaiter ne fait pas de vous une mauvaise mère.