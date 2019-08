Décès de Toni Morrison, prix Nobel de littérature

Copyright de l’image Getty Images Image caption Toni Morrison

L'écrivaine afro-américain Toni Morrison, lauréate du prix Nobel, est décédée à l'âge de 88 ans.La famille Morrison a confirmé "avec une profonde tristesse" que Toni Morrison était morte "à la suite d'une courte maladie".Auteure de 11 romans, elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1993, après avoir publié son premier roman, The Bluest Eye, en 1970.Son livre Beloved raconte l'histoire d'une esclave afro-américaine et a été adapté au cinéma en 1998.Morrison a dit un jour : "Nous mourons. C'est peut-être le sens de la vie. Mais on parle le langage. C'est peut-être la mesure de nos vies."

Selon la déclaration de la famille Morrison, la "mère, la grand-mère et la tante extrêmement dévouées" est "décédée paisiblement hier soir [5 août], entourée de sa famille et de ses amis"."L'écrivaine accomplie qui chérissait l'écrit, que ce soit le sien, celui de ses élèves ou celui des autres, lisait avec voracité et était la plus à l'aise lorsqu'elle écrivait", poursuit le communiqué."Bien que son décès représente une perte énorme, nous lui sommes reconnaissants d'avoir eu une vie longue et bien vécue."La famille a ajouté : " Bien que nous aimerions remercier tous ceux qui l'ont connue et aimée, personnellement ou par son travail, pour leur soutien en ces temps difficiles, nous demandons l'intimité alors que nous pleurons cette perte"."Nous partagerons bientôt des informations sur la façon dont nous célébrerons l'incroyable vie de Toni", ajoute la déclaration.

Et Sonny Mehta, le président de Knopf, a dit : "Je pense à peu d'écrivains en lettres américaines qui ont écrit avec plus d'humanité ou avec plus d'amour pour la langue que Toni. Ses récits et sa prose envoûtante ont laissé une empreinte indélébile sur notre culture. Ses romans commandent et exigent notre attention. Ce sont des classiques, et surtout, ce sont des livres qui restent aimés des lecteurs."