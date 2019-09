Quand Anna, une actrice, est tombée amoureuse d'un acteur plus âgé et plus brillant, il semblait être l'homme parfait.

Ils se sont vite fiancés, mais il a commencé à changer.

Il lui a fallu du temps pour se rendre compte que son histoire d'amour, son conte de fées était devenue une relation violente.

Voici son récit.

Les gens pensent que la violence psychologique n'est pas aussi grave que la violence physique, mais, je peux vous le dire, elle laisse des cicatrices.

Ma relation avec Thom ressemblait à un conte de fées, le genre qu'on ne voit que dans les films.

Nous nous sommes rencontrés juste avant mon 30ème anniversaire, alors que j'étais en train de paniquer à propos de ma situation : toujours célibataire, sans enfants et sans maison à moi.

Lire aussi :

Comment les tâches domestiques ont transformé un homme violent

''Pas de sexe sans combat" - s'attaquer au machisme en RDC

Je travaillais sur une pièce de théâtre à l'époque, et une des autres actrices m'a dit qu'il venait nous voir ce soir-là.

Elle le connaissait depuis 14 ans et avait déjà travaillé avec lui dans le passé.

Je venais de rompre avec quelqu'un d'autre, je le trouvais plutôt mignon, et elle a laissé entendre qu'il était peut-être bon pour un 'rebond'.

On a échangé nos numéros tout de suite.

Il s'est avéré qu'il m'avait déjà suivie sur Twitter après m'avoir vu dans un spectacle - j'ai découvert plus tard que c'était son premier geste avec quiconque l'attirait.

Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés autour d'un café, et il était charmant.

Je me souviens m'être dit : "C'est incroyable."

Et puis les textos ont commencé, ce qui, avec le recul, aurait dû être un énorme signal d'alarme.

Je recevais 50 à 100 messages par jour, de longs messages.

À un moment donné, il m'a dit : "Je t'envoie des messages très longs et je ne reçois qu'une seule phrase en retour."

J'étais assez occupée avec ma pièce de théâtre et d'autres choses et je pense que n'importe qui aurait eu de la difficulté à suivre un tel rythme.

Il disait qu'après notre deuxième déjeuner, il s'était rendu compte qu'il était amoureux de moi.

Il est venu me voir sur scène, m'a emmenée dîner et s'est beaucoup intéressé à ma vie, à mon enfance et à ma famille.

Je pensais qu'il était si différent des gars avec qui je sortais avant.

Deux semaines après notre rencontre, c'était mon anniversaire.

Je l'ai invité à ma fête, mais il a dit qu'il ne viendrait pas, que je devrais passer du temps avec mes amis.

Il semblait si respectueux de mon espace personnel.

Lire aussi :

Cinq habitudes qui retardent la carrière des femmes

Les célibataires nigérianes peinent à trouver une maison

En peu de temps, il remplissait les qualités que j'avais toujours voulues chez une personne que je fréquentais.

Il était gentil et attentionné, sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit, faisant ce que j'avais toujours fait pour mes ex-petits amis, mais qui n'avait jamais été réciproque.

Après réflexion, c'est lui qui m'a attirée, créant un monde que je ne voudrais jamais quitter.

Comme la première fois que vous prenez de la drogue et que vous vous défoncez, puis une fois que vous êtes accro, vous êtes toujours à la poursuite de ce premier high, mais ce n'est jamais pareil.

Il était comme ça. À la fin, je me sentais comme une droguée, espérant que notre relation redeviendrait ce qu'elle était au début, quand c'était si amusant et trop beau pour être vrai.

Deux jours après mon anniversaire, je suis restée chez lui, et nous avons couché ensemble pour la première fois.

Il y avait eu quelques occasions auparavant, mais il ne m'avait pas mis de pression - ce qui m'a aussi fait penser qu'il était génial.

Il m'a demandé d'être sa petite amie le lendemain matin.

J'ai dit oui. Le même jour, il m'a raconté comment étant avec lui, la presse allait s'intéresser à moi et comment les gens allaient dire du mal de lui à cause de qui il était.

Puis il m'a demandé si j'avais lu son Wikipédia, parce que je n'avais jamais vu son travail et il m'a dit que je devrais apprendre à savoir ce qu'il avait fait.

J'ai dit : "Tu es assis juste en face de moi, j'apprendrai ce que tu as fait de toi."

Lire aussi :

Une loi criminalisant les violences sexuelles au Maroc

Si une femme force un homme à avoir des rapports sexuels, est-ce un viol ?

La timidité expliquée par la science

Quelques jours plus tard, il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il devenait vraiment jaloux de mes ex et de mon passé.

Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour travailler sur lui-même et qu'il apprécierait vraiment que je n'en parle pas.

Il avait l'air d'essayer d'être ouvert et honnête, alors j'ai accepté.

Assis dans le parc le lendemain, avant que j'aille travailler, il m'a dit combien il souhaitait que je retourne chez lui ce soir-là.

J'ai dit que je ressentais la même chose, et c'est là qu'il m'a demandé d'emménager avec lui. Trois semaines après notre première rencontre.

J'ai dit oui.

Au début, il m'apportait du café au lit avec des pâtisseries et des fleurs, me laissait des notes le matin quand il partait au travail, et venait me voir, même si ce n'était que pour cinq minutes, juste pour se dire "salut".

Il me montrait cet homme parfait.

Mais à peu près à ce moment-là, un de mes amis m'a dit que des années avant Thom avait envoyé des courriels injurieux à une de ses amies.

Il m'a dit d'être prudente, en me disant qu'il avait entendu dire que ce type n'était pas quelqu'un de bien.

Je me souviens avoir pensé que ça ne ressemblait pas à la personne que je connaissais.

Quand je lui ai posé la question, il a juré et a ensuite changé de sujet très rapidement.

Il a commencé à me reprocher de l'avoir poussé à négliger sa famille.

Il a dit que parce qu'il avait concentré toute son énergie sur notre relation, il avait manqué des choses très importantes à la maison.

J'ai paniqué et je me suis excusée. Mais en y repensant, il est clair que c'était juste un moyen de détourner mon attention des courriels injurieux.

Les cadeaux, c'était important pour Thom, même si ce n'était jamais ce que je voulais vraiment - ce serait quelque chose qu'il voudrait que je porte, toujours assez cher.

C'était presque comme s'il voulait créer l'idée parfaite de ce qu'il avait dans sa tête à propos de ce à quoi ressemblerait sa petite amie.

Il y avait tellement de signaux d'alarme que j'ai laissé passer à ce moment-là.

Il n'était pas seulement jaloux de mes ex. Si je parlais d'une expérience qui m'avait rendue heureuse, il me disait qu'il était jaloux de ne pas avoir été là.

Il essayait toujours de contrôler ce dont je parlais.

Les contacts quand nous n'étions pas ensemble sont devenus écrasants.

J'avais l'impression que je devais répondre à ses messages très rapidement.

C'était comme s'il ne voulait pas me laisser de place pour penser à autre chose qu'à lui.

Media playback is unsupported on your device Amal Clooney réclame justice pour les victimes de violences sexuelles

Les disputes ont commencé environ deux mois après le début de notre relation.

Tout avait été si parfait jusqu'alors, c'était complètement inattendu.

Mais soudain, j'avais l'impression que si j'étais de bonne humeur, ou si les choses allaient bien entre nous, il déclenchait une bagarre - deux ou trois fois par semaine.

C'était vraiment horrible et épuisant, et pour commencer, j'étais en état de choc.

Malgré cela, trois mois après notre première rencontre, il s'est mis à genoux et m'a demandée en mariage.

J'étais submergée d'excitation. Nous avons parlé de notre avenir et de nos enfants, et tout semblait naturel, merveilleux et juste.

C'est à ce moment, cependant, quand j'avais fait la promesse de l'épouser et que je vivais dans sa maison, que notre monde parfait a commencé à se désintégrer.

Il a fait fabriquer la bague de fiançailles d'après celle qu'il avait vue cinq ans plus tôt - avant même qu'on se rencontre.

Je la détestais. Elle a été faite avec sa pierre préférée, et j'ai eu l'impression que j'étais en train de m'ajuster à sa bague, cette image parfaite dans sa tête une fois de plus, plutôt que la bague soit choisie pour moi.

J'avais eu des difficultés au travail et cela m'a contrariée de voir qu'il était condescendant et méprisant à l'égard de ma carrière.

Il me parlait comme si je ne savais pas ce que je faisais.

Mais en fait, je travaille dans le secteur depuis des années et j'ai bien réussi - je n'ai tout simplement pas eu son succès commercial.

Le soir de nos fiançailles, il n'a pas fait d'effort avec mes amis.

Après, quand tout le monde est rentré à la maison et que nous étions en train d'ouvrir nos cartes, j'ai dit : "Merci d'avoir été si cool avec Robbie" - Robbie était un ami avec qui j'avais eu une brève aventure dans le passé.

Thom avait bu une coupe de champagne le jour de nos fiançailles, mais c'était la première fois qu'il buvait vraiment de l'alcool autour de moi.

Il était ivre mort, et il s'est retourné. Il a pris un livre qu'il avait acheté sur la jalousie et l'a jeté à travers la pièce dans ma direction.

Il a jeté un ornement de marbre du balcon et s'est mis à crier et à me jurer dessus. Il m'a traitée de salope et m'a dit d'enlever ma bague et de sortir de chez lui.

J'aurais dû partir, mais je ne me sentais pas capable.

Je ne voulais pas croire que c'était vraiment lui - c'était l'alcool ou autre chose.

Cela n'avait pas de sens de partir alors que nous venions de célébrer notre décision de nous marier - d'être ensemble pour toujours.

Un jour, la semaine suivante, il est rentré du travail et m'a dit que je lui avais donné envie de se suicider.

Il a parlé d'aller à l'hôpital, mais il ne l'a pas fait parce qu'il travaillait le lendemain.

Ce n'était déjà pas complètement inattendu.

Chaque fois que nous nous disputions, il commençait par être agressif et abusif, en me démolissant morceau par morceau, puis les larmes lui montaient aux yeux.

À ses yeux, il était toujours la victime.

Je n'étais pas prête à le quitter à ce moment-là, mais j'ai commencé à avoir peur de lui.

Cela a commencé à m'affecter physiquement et j'ai arrêté de manger.

J'ai dit à un ami ce qui s'était passé, mais j'étais trop gênée pour le dire à quelqu'un d'autre.

Cet homme était mon fiancé et je ne voulais pas qu'on pense du mal de lui.

Lire aussi :

Pourquoi les Russes se maquillent-elles avec du sang?

Les jeunes hommes ont-ils moins de relations sexuelles ?

Cependant, sa consommation d'alcool s'est intensifiée, et les disputes, le contrôle et la violence ont continué.

Il a utilisé contre moi tout ce qu'il avait si soigneusement découvert sur ma famille.

Il a dit que mon frère était un drogué, que mon père m'avait abandonnée et que ma mère n'était pas une bonne mère.

Il a dit des choses qu'il dirait plus tard et dont il ne s'est jamais souvenu.

Je me disais que tous les couples se disputent, ça ne sera jamais parfait.

Mais tous les petits amis ne te traitent pas de salope et ne te disent pas de sortir de chez eux.

Si j'avais un ami chez moi, j'étais très nerveuse quand il rentrerait à la maison.

Je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne voulais pas que d'autres personnes voient sa colère, et je ne voulais pas ennuyer Thom en ayant un ami là-bas.

C'est devenu une question quotidienne : qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ?

Quelles problèmes vais-je devoir éviter ?

J'avais une boule d'anxiété dans l'estomac.

S'il essayait de m'isoler de mes amis, il commençait à avoir du succès.

Et pour une raison quelconque, j'ai commencé à penser que je ne voulais pas de ma famille à mon mariage.

Je ne sais toujours pas comment il m'a fait ressentir ça.

J'ai fait en sorte que ma carrière s'adapte à la sienne, et j'ai arrangé tout travail en fonction de son emploi du temps afin de pouvoir aller le voir s'il était absent.

Après nos fiançailles, il m'a dit de quitter mon travail secondaire, que j'aimais pour son côté social, et il m'a dit qu'il mettrait 2 000 £ dans mon compte bancaire.

J'ai envoyé un texto à mon amie à ce sujet, et elle m'a dit de ne pas le faire parce que j'avais besoin de mon indépendance.

Je ne l'ai pas fait, mais deux mois plus tard, je l'ai fait - il m'avait donné des raisons au goutte-à-goutte et j'ai obéi.

Avec le recul, je me sens tellement folle.

Lors d'une grosse dispute, je lui ai dit que j'avais l'impression d'être dans une prison et que j'avais perdu mon sens de moi-même.

Il m'a demandé ce qu'on pouvait faire pour corriger cela, et j'ai dit que je devais passer quelques jours avec un ami.

Il était tellement en colère. Il a dit : "Je n'arrive pas à croire que tu vas abandonner cette relation."

Jusqu'à ce jour, dans l'esprit de Thom, je ne l'ai pas quitté parce qu'il me maltraitait, je l'ai abandonné.

Quelques semaines plus tard, un ami m'a dit que Thom avait envoyé un courriel injurieux à une ex-petite amie.

Je l'ai appelé et je lui ai demandé. Il m'a dit : "Je l'ai insultée parce qu'elle avait besoin qu'on lui dise."

J'ai demandé s'il allait me dire qu'il avait eu un contact avec elle, et il a dit non parce qu'il ne pensait pas que je le découvrirais.

J'ai demandé s'il s'excuserait et il a dit qu'il n'avait rien à s'excuser.

Le voir maltraiter quelqu'un d'autre m'a fait réaliser que ce qu'il me faisait était mal.

C'est là que j'ai dit : "Tu m'as perdue. J'en ai fini avec ça. Je ne peux plus faire ça. Tu as besoin d'aide."

Je pense que c'est la seule fois où je me suis défendue et où je me suis vraiment acharnée sur lui.

Media playback is unsupported on your device ‘’Les femmes sont 3 fois plus exposées à des violences sexuelles’’

Je savais que je devais partir avant qu'il ne rentre à la maison, parce que si j'entrais en contact avec lui face à face, il me convaincrait de rester.

Il me dirait qu'on pouvait s'arranger.

Je ne pense pas qu'il pensait que j'allais partir.

Du jour de notre rencontre au jour de mon départ, il ne s'est même pas écoulé six mois.

Mais heureusement, j'avais autour de moi des gens extraordinaires qui pouvaient voir ce qui se passait et m'aider à m'en sortir, même si ce n'était pas facile.

Le plus difficile, quand on sortait, c'était d'essayer de déchiffrer ce qui était le vrai lui et ce qui était le faux lui - se demander si ce type que j'ai rencontré n'était pas juste un personnage qu'il jouait, pour m'attirer.

J'ai aussi dû composer avec le fait que j'avais vécu une relation violente.

A la fin, c'était comme si plus rien ne m'appartenait, pas même mes pensées.

J'ai passé beaucoup de temps à penser à lui depuis le jour où je l'ai rencontré.

Tout le temps, mes pensées reviennent vers lui, même maintenant. Je déteste le fait qu'il avait cette emprise sur moi.

Beaucoup de gens ne veulent pas croire que quelqu'un puisse se comporter de cette façon, surtout quelqu'un qu'ils croient connaître.

Même mon frère m'a dit : "C'est normal qu'il te traite comme ça, tu dois supporter ça, c'est juste une relation."

Mais il faut en parler. Je me souviens d'avoir cherché sur Google "Suis-je dans une relation violente ?" et d'avoir lu les résultats qui sont apparus et d'avoir dit : "Oui, ça m'est arrivé."

Mais beaucoup de gens supposent que la violence ne peut être que physique.

Quelques fois pendant notre relation, j'ai voulu appeler Women's Aid pour leur parler de ce qui m'arrivait, mais j'avais l'impression de ne pas en être digne et que ce n'était pas justifié.

Les abus n'étaient pas "assez grave" parce qu'il ne m'avait pas frappée.

Mais c'est pourquoi ils ont introduit la loi sur le contrôle ou le comportement coercitif - parce que la violence psychologique est de la violence.

Media playback is unsupported on your device 90% des victimes de violences sexuelles en Ouganda ont moins de 18 ans.

Dans la colère et le feu de l'action, j'ai voulu l'exposer publiquement, pour que les gens sachent qu'il est capable de faire du mal aux femmes d'une manière aussi calculatrice et déterminée.

Il peut être si difficile de le voir célébré dans les médias, mais de se dire secrètement ce qu'il est vraiment.

Mais je n'ai pas l'impression de pouvoir parler publiquement à cause de qui il est ; je dois penser à ma carrière.

Si je le faisais, les gens m'associeraient à lui pour toujours.

C'est ma faute parce que j'étais ouverte au sujet de notre relation sur les réseaux sociaux, parce que j'étais heureuse.

En fin de compte, je me sens triste pour lui, je ne peux pas imaginer ce que ça doit être dans sa tête, de vivre sa vie.

Mais quoi qu'il en soit, ce n'est jamais une excuse pour traiter quelqu'un de la même façon qu'il m'a traitée, les femmes avant moi et, j'en suis sûre, les femmes de son futur.

Tous les noms ont été changés

Illustrations de Freya Lowy Clark

Tel que raconté à Natasha Lipman

Contrôle ou comportement coercitif dans une relation

En 2015, la loi sur les crimes graves - Angleterre et Pays de Galles - a été modifiée pour prendre en compte les comportements de contrôle excessif ou coercitifs dans une relation intime ou familiale.

Contrôle du comportement : Une série d'actes qui rendent une personne subordonnée et/ou dépendante de son agresseur.

Il s'agit notamment de les isoler des sources de soutien, de les priver des moyens nécessaires à leur indépendance, de leur résistance et de leur fuite et de réglementer leur comportement quotidien.

Comportement coercitif : Un ensemble d'actes d'agression, de menaces, d'humiliation et d'intimidation ou d'autres abus qui sont utilisés pour blesser, punir ou effrayer leur victime.

Signes de violence psychologique

"La violence psychologique est de la violence familiale, et il est crucial que nous apprenions tous les signes avant-coureurs de la violence et que nous dénoncions un comportement contrôlant et coercitif lorsque nous en voyons. Les signes classiques sont :

- lorsque votre nouveau partenaire est excessivement attentif et désireux de se précipiter dans les premières étapes d'une nouvelle relation

- jalousie extrême

- des injures misogynes

- démolir des biens

- vous blâmer pour des choses que vous n'avez pas faites

- dénigrer vos réalisations

- gaslighting

"Si vous vous trouvez à marcher sur des coquilles d'œufs ou à changer votre comportement (p. ex. vous isoler de votre famille et de vos amis) pour le garder heureux, vous pouvez être dans une relation de violence. Les relations saines sont fondées sur la confiance et le respect mutuels, pas sur le pouvoir et le contrôle."

Adina Claire, codirectrice générale de Women's Aid