La lecture peut-elle améliorer la santé mentale?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Lisez tout votre content

Nous connaissons tous le plaisir de se perdre dans un bon livre, mais la littérature peut-elle améliorer votre bien-être mental ?

Des experts soutiennent que les livres le peuvent, en offrant une forme d'évasion plus intense que toute autre forme d'art.

Voici ce que les biblio thérapeutes recommandent pour apaiser votre âme troublée...

Quand ça devient difficile, quoi de mieux que de lire ?

Cela peut sembler contre-intuitif, mais s'asseoir et se tourner vers une bonne œuvre de fiction pourrait être la meilleure façon de procéder.

Comment les livres peuvent-ils vous aider à vous rééquilibrer?

Par-dessus tout, ils offrent une forme d'évasion plus intense que toute autre forme d'art.

Voici ce qui s'est passé lorsque la BBC a mis sur pied un groupe de " bibliothérapeutes " - des thérapeutes qui utilisent des livres dans le cadre d'un traitement - avec les meilleures recommandations pour apaiser toute âme en détresse...

Lire aussi :

Les secrets de Magali Rozo pour lire plus vite

En Egypte, les livres ont encore la côte

"De-stressez" et"ré-énergisez" vous

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le bon livre peut vous aider à recharger vos batteries et à retrouver votre bonne humeur.

Choisir le bon type de fiction peut vous régénérer et vous donner une nouvelle perspective sur le monde.

Si la bibliothérapeute Ella Berthoud rencontrait, disons, Theresa May, l'ex-premier ministre britannique ... que lui recommanderait-elle de lire ?

Berthoud - une auteure et agente littéraire qui donne aussi des conseils de lecture personnalisés à la London School of Life - est infaillible : "Elle pourrait commencer avec le roman classique de l'écrivain américain Hubert Selby Jr, Requiem for a Dream de 1978."

Lire aussi :

Premier livre numérique en RDC

Invention: Le livre à boire

L'histoire de quatre personnes aux prises avec différentes formes de dépendance à la drogue, adaptée plus tard dans un film au tournant du millénaire, peut sembler "assez sombre, mais je pense qu'elle s'y reconnaîtra", dit Berthoud.

"Le message général du livre est d'essayer de s'en tenir à vos principes, et de rebondir. J'espère qu'elle le lira et qu'elle se sentira purgée et renouvelée."

S'échapper

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vous pouvez voyager dans le monde entier sans même quitter votre domicile.

Alors comment les livres peuvent-ils rééquilibrer le moi ?

"Avant tout, la fiction fournit une forme d'évasion plus intense que dans toute autre forme d'art."

"Avec un film ou une émission de télévision, dit Berthoud, on reçoit les visuels, alors qu'avec un roman, on les invente soi-même, donc c'est en fait un événement beaucoup plus puissant, parce qu'on est impliqué".

Alex Wheatle, un romancier à succès qui n'a pas eu un début facile dans la vie, est tout à fait d'accord avec Berthoud : il a découvert Huckleberry Finn de Mark Twain dans un foyer pour enfants dans le sud de Londres.

Lire aussi :

Michelle Obama publie ses mémoires

'Sodoma, enquête au cœur du Vatican'

Il dit que l'expérience de cette fiction à l'époque a eu sur lui un effet "d'une évasion puissante ".

"Le foyer était assez brutal, et donc Huckleberry Finn était un endroit où je pouvais échapper à mon agitation quotidienne."

"Au moins, à 21 h ou 21 h 30, je pouvais me cacher sous les couvertures avec ma petite torche et parcourir ces pages, et imaginer que je descendais le Mississippi en flottant, en croisant des bateaux à vapeur et en prenant mes propres décisions sur les endroits où je devais manger et me reposer".

Trouver l'ordre dans une vie chaotique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Quand votre esprit est en ébullition, la structure d'un roman peut mettre de l'ordre dans vos pensées.

Avec leurs récits structurés, les romans peuvent aussi mettre de l'ordre dans un esprit désordonné.

Jessie Burton, auteure des romans à succès The Miniaturist, The Muse et The Restless Girls, déclare que ses romans préférés à lire en ces temps troublés étaient la série Shardlake de CJ Sansom, qui se déroule dans l'Angleterre de Tudor.

Lire aussi :

AfSud : un livre sur Zuma sujet à polémique

AfSud : le livre sur Mandela retiré par l'éditeur

Quand, il y a quelques années, le succès retentissant du premier succès de Burton, The Miniaturist, a déclenché un épisode d'anxiété intense, c'est vers Sansom qu'elle s'est tournée pour se consoler : "S'impliquer dans une intrigue assez ardue que l'on peut essayer de résoudre est une activité de déplacement à partir des ronflements de son propre esprit ", explique-t-elle.

Il y a du réconfort dans l'obscurité

Copyright de l’image Getty Images Image caption Même si vous êtes dans le puit du désespoir, vous pouvez trouver du réconfort en lisant des histoires sur les autres qui surmontent leurs malheurs - et cela vous donne de l'espoir aussi.

Berthoud, Wheatle et Burton étaient également unis dans leur conviction que la fiction réparatrice n'a pas besoin d'être heureuse - en fait, elle peut être sombre.

Wheatle se souvient comment, quand il était petit, son père lui racontait son enfance en Jamaïque, quand " un conteur allait de village en village, surtout au moment des récoltes, et ils racontaient des histoires d'esclavage et ainsi de suite ".

"C'est très sombre, mais cela confirme aussi la lutte que les gens ont traversée ", dit-il.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Interview de l'écrivain mozambicain Mia Couto

Pour Alex, une partie de l'attrait de la fiction dystopique réside dans le réconfort tout aussi inattendu qu'elle procure : "il s'agit de la façon dont les gens ont été mis à l'épreuve, et comment ils ont surmonté [ces épreuves]."

Et il y a du réconfort dans la répétition

Copyright de l’image Tricia Yourkevich/BBC Image caption La bibliothérapeute Ella Berthoud (à gauche) et les romanciers à succès Jessie Burton et Alex Wheatle sont fans de relecture.

La relecture de romans préférés peut également fournir un type particulier de "bibliothérapie" - permettant de faire le point sur soi-même d'un point de vue éclairant.

Berthoud déclare qu'elle avait une relation de longue date avec Tess of the D'Urberville de Thomas Hardy.

"La première fois que je l'ai lu, quand j'avais 15 ans, je me suis vraiment identifiée à Tess ; la deuxième fois, 10 ans plus tard, j'ai trouvé que j'étais vraiment stressée par sa passivité - puis je l'ai lu 10 ans plus tard et j'ai recommencé à comprendre certaines de ses décisions, " dit-elle.

A écouter :

Media playback is unsupported on your device L’écrivain Cheikh Hamidou Kane, homme de culture et panafricaniste , est notre invité.

"Il y a quelque chose de très gratifiant dans le fait de revenir encore et encore à un livre au cours de sa vie - on apprend à mieux se connaître parce qu'on visite les couches de soi qu'on a eues au fil des ans comme un oignon".

Aider les jeunes esprits

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il s'avère que les adolescents peuvent trouver des voix similaires parmi les auteurs qui n'hésitent pas à aborder des sujets qui les mettent mal à l'aise.

En pensant aux jeunes lecteurs, la fiction peut aussi jouer un rôle important dans la lutte pour la bonne santé mentale chez les jeunes qui fait de plus en plus partie de la conversation mondiale.

L'évasion est une chose, mais inversement, il existe de plus en plus de romans pour jeunes adultes qui peuvent aider les adolescents en abordant de front les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, du harcèlement aux drogues en passant par les questions transgenres et l'exclusion sociale.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Un tour d'horizon avec Chimamanda Ngozi Adichie

Berthoud a mentionné des romanciers comme Juno Dawson, Melvin Burgess et Malorie Blackman parmi ceux qui peuvent être les plus utiles pour amener les enfants à parler " des problèmes qui peuvent survenir dans leur vie, mais ils n'ont pas été capables d'exprimer ".

"Je pense vraiment qu'un livre peut être la hache qui brise la mer gelée en nous, comme disait Kafka, et c'est vrai à tout âge."

L'écriture est-elle bonne pour l'âme aussi ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le processus d'écriture peut vous amener sur des montagnes russes de l'esprit

Mais si la lecture présente des avantages psychologiques indéniables, qu'en est-il de l'écriture ?

Wheatle et Burton ont admis que la vie d'un écrivain peut être un mélange de problèmes de santé mentale.

D'une part, il peut s'agir d'une façon brillante de traiter et de vider les traumatismes émotionnels - comme l'expérience de Wheatle d'écrire sur son temps passé en soins.

D'un autre côté, Burton dit que "l'acte même d'écrire est extrêmement isolant, et vous êtes seul pendant des semaines, des mois, des années, en devenant un peu fou".

"J'ai été actrice, ce qui a été une expérience de collaboration, et [cet aspect] me manque beaucoup ", dit-elle.

"Le paradoxe, c'est que votre livre est lu par des milliers de personnes, mais vous n'êtes pas là pour en être témoin - vous ne le faites pas en ensemble - donc c'est très étrange."

Lire aussi :

Les auteurs africains de Barack Obama

L'invité de BBC : Calixthe Beyala, écrivaine d'origine camerounaise

Mais en fin de compte, voir l'impact qu'un livre peut avoir sur le bien-être des lecteurs est, à son tour, la meilleure chose pour le bonheur d'un écrivain.

Wheatle parle d'une réaction particulièrement inhabituelle et gratifiante qu'il a eue récemment de la part d'un lecteur de son dernier roman pour adolescents, tout juste sorti, Home Girl.

"Elle a dit : "Alex, j'adore ce livre, il m'a donné envie de faire de la poterie". Je me suis dit : "Il n'y a rien sur la poterie là-dedans."

Mais il s'avère que la lectrice a toujours voulu faire de la poterie, et s'est inspirée de l'héroïne du livre, qui surmonte de nombreux obstacles.

"C'est rare d'avoir ce genre de réactions, mais quand on en a, on se dit : "C'est pour ça que je suis écrivain."