Pourquoi le cobalt est en chute libre ?

Le prix de l'or bleu est en chute malgré le secteur de l'électrique en plein boom.

Le cobalt est l'un de ces métaux qui définissent le monde moderne.

Historiquement, on l'utilisait pour colorer le verre ou la céramique.

Les Egyptiens utilisaient des composés de cobalt il y a 2.600 ans dans leurs sculptures.

Mais au XXe siècle, on a découvert que le cobalt possédait des qualités essentielles à nos technologies les plus avancées.

Sa combinaison avec d'autres métaux permet d'obtenir des alliages extrêmement résistants, stables aux températures extrêmes et anticorrosifs.

Vous le trouverez donc dans les moteurs d'avions, les fusées, les centrales nucléaires, les turbines, les outils de coupe et même les articulations artificielles de la hanche.

Ce seul fait l'a rendu précieux, mais ce qui l'a rendu particulièrement précieux pour les investisseurs et les spéculateurs, c'est son rôle dans les cathodes des piles rechargeables.

Il n'est pas surprenant que les investisseurs aient appelé le métal "or bleu".

Les batteries pour téléphones portables ont connu le premier boom du cobalt en 2008

A partir de 2008, la popularité croissante du smartphone a fait grimper la demande de batteries capables de se recharger à un rythme toujours plus rapide.

Puis, il y a quatre ans, la voiture électrique (EV) a saisi l'imagination des négociants en cobalt.

De 2016 à 2018, le prix du cobalt a grimpé en flèche, passant d'environ 26.000 $ la tonne à plus de 90.000 $.

Plus de 50 % de la demande totale de cobalt est actuellement destinée à l'utilisation de piles, tandis que l'UE et les États-Unis classent le cobalt comme matière première stratégique.

Subitement, l'année dernière, le prix du cobalt s'est effondré !

Cette semaine, le mineur suisse Glencore a fermé la mine de cobalt de Mutanda, la plus grande du monde, en République démocratique du Congo (RDC), déclarant qu'elle n'était "plus économiquement viable".

Qu'est-ce qui a mal tourné avec le boom du cobalt ?

La hâte et la thésaurisation

En résumé, le marché s'est surpassé.

L'âge du véhicule électrique est sur le point de se lever - mais pas encore tout à fait.

Comme l'a dit une source de l'industrie : "Tout le monde en parle, mais qui fabrique exactement des véhicules électriques à grande échelle ? Tesla ? Qui d'autre ? Et combien de points de recharge voyez-vous ?"

Un autre facteur était que plusieurs transformateurs - surtout en Chine et en Afrique - thésaurisaient le cobalt dans l'espoir de faire des profits à mesure que le prix augmentait.

Ils ont commencé à libérer ces actions juste au moment où les investisseurs ont réalisé que la demande de VE n'était pas encore aussi massive que les gens l'avaient espéré.

Le cobalt est un composant clé des batteries de voitures électriques

Mais la plupart des analystes qui suivent le marché du cobalt disent que les fondamentaux n'ont pas disparu.

Au cœur de cet argument se trouve la nature précaire de l'approvisionnement en cobalt.

C'est un élément qui ne se trouve nulle part ailleurs sur terre sous une forme "libre", mais qui doit être pris chimiquement à partir du cuivre ou du nickel en utilisant des acides et de la chaleur.

Plus de 60% de l'approvisionnement mondial provient de la RDC, qui est communément décrite comme étant au cobalt ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole.

Et comme l'explique George Heppel, responsable de l'analyse du cobalt et du lithium à CRU International, la RDC n'est pas un endroit facile où faire des affaires.

Hausse de la redevance

Malgré les élections démocratiques de décembre dernier - les premières depuis l'indépendance en 1960 - la politique et le climat sécuritaire sont imprévisibles en RDC.

"Le code minier du pays avait promis un autre gel de 10 ans sur le montant des redevances que les sociétés minières devaient payer au gouvernement" rappelle George Heppel.

"Puis, soudainement, il a fait passer cette redevance de 2,5 p. 100 à 10 p. 100. C'est une énorme hausse."

Plus tôt cette année, Verisc Maplecroft, l'influent consultant mondial en matière de risques, a classé la RDC en tête de sa liste des pays les plus susceptibles de nationaliser leurs industries de base, au même titre que le Venezuela.

"Cela, vous donne une idée du risque qu'il y a à investir dans le pays" fait remarquer M. Heppel.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une mine à ciel ouvert à Kolwezi, en RDC, où l'on extrait du cobalt et du cuivre.

Et puis il y a la corruption ! Glencore fait elle-même l'objet d'enquêtes menées par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et le ministère américain de la Justice relativement à ses activités dans certains pays dont la RDC.

Cependant, maintenant que Glencore ferme Mutanda, quelque 25.000 tonnes de cobalt seront retirées de l'offre mondiale. Cela devrait commencer à stabiliser les prix.

M. Heppel estime qu'il faudra attendre la fin de l'année avant que l'effet ne se fasse sentir sur le marché.

Et comme les prix commencent à grimper, les mineurs artisanaux feront leur retour en force.

Le coût de production en vies humaines

Il s'agit de mineurs indépendants travaillant dans des conditions épouvantables, blessés et parfois mourants dans des glissements de terrain alors qu'ils travaillent avec des outils artisanaux dans des conditions épouvantables.

Le rapport d'Amnesty International de 2013 fait état de blessures fréquentes et d'asphyxie dues à l'absence de ventilation adéquate dans les fosses, parfois profondes de plus de 100 mètres.

Il y a deux mois, plus de 40 mineurs ont été tués alors qu'ils travaillaient illégalement sur un site de Glencore dans la province de Lualaba, dans le sud-est de la RDC, lorsqu'une mine s'est effondrée.

L'Unicef estime qu'environ 40.000 enfants travaillent dans les mines dans le sud de la RDC.

Amnesty a accusé Apple, Samsung et Sony, entre autres, de ne pas avoir effectué les contrôles de base pour s'assurer que les mineurs n'incluent pas d'enfants.

Malgré la condamnation internationale des abus, l'exploitation minière artisanale se poursuit.

Les mineurs artisanaux ont souvent peu ou pas d'autres sources de revenus et, en Afrique subsaharienne, des millions de personnes en dépendent pour leur subsistance.

À l'échelle mondiale, la réglementation et le contrôle par les gouvernements et les sociétés minières elles-mêmes ont connu un certain succès - ils peuvent offrir un mode de vie viable.

M. Heppel affirme que les fluctuations de ce type d'exploitation minière sont étroitement liées au prix du marché.

Alors que le prix augmentait en 2017, CRU International a estimé que la production des mineurs est passée de 6.500 tonnes à plus de 24.000 tonnes.

Puis, au fur et à mesure que le prix a chuté, leur production a aussi chuté - jusqu'à 10.000 tonnes.

Copyright de l’image Reuters Image caption Les mineurs artisanaux de cobalt travaillent dans des conditions dangereuses, souvent mortelles.

D'ici 2020, l'organisation s'attend à ce que la production des mineurs atteigne des niveaux records alors qu'ils prennent le relais de la fermeture du site de Glencore, risquant leur santé et leur vie sur le marché non réglementé pour alimenter notre demande de voitures électriques.

Les chaînes d'approvisionnement en cobalt sont obscures et tentaculaires, allant des cabanes du sud de la RDC aux entrepôts en Chine.

Il est presque impossible de retracer comment et par qui tout le stock de cobalt a été extrait.

Mais alors que les compagnies de téléphonie mobile ont reçu l'ordre de contrôler leurs fournisseurs, les constructeurs automobiles ont jusqu'à présent échappé aux critiques.

Vers un futur boom ?

Mais le temps est venu, selon CRU International, d'acheter du cobalt à grande échelle.

" Quand nous regardons le marché des VE au cours des 10 prochaines années, nous voyons la forte augmentation à venir en 2020 jusqu'en 2021".

"Ce sera le moment critique pour la demande mondiale de cobalt, car les grands constructeurs automobiles, BMW, Volkswagen, Ford et Daimler sont prêts à augmenter leur production" indique George Heppel.

Il estime que la demande de cobalt pour les batteries d'automobiles augmentera de 24 % à 35 % par année entre 2020 et 2023.

Même si Glencore remet Mutanda en service (la fermeture est pour "l'entretien et la maintenance"), et que les mineurs artisanaux produisent jusqu'à 40.000 tonnes par an, M. Heppel estime que ce ne sera pas suffisant pour satisfaire la demande.

"Il faut de nouvelles réserves de cobalt. On a beaucoup parlé de la technologie des batteries de la prochaine génération, mais il n'y a toujours rien qui rivalise avec la batterie nickel-cobalt".

"Il y en a qui, en théorie, dans des conditions de laboratoire, sont moins chères et plus efficaces, mais jusqu'à présent, aucune ne s'est avérée commercialement viable" conclu M. Heppel.