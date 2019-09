Entre tromperie et manipulation, les confessions d'un 'gaslighter'

Greg, un avocat canadien, a 28 ans, mais il a déjà eu 11 relations sérieuses. Il dit que chacune de ces relations s'est terminée par de l'infidélité de sa part et une profonde perte de confiance soi de la part des femmes. Il se présente comme un "gaslighter".

"Rétrospectivement, il est clair que j'étais en train de gaslighter les femmes et de les faire doucement douter de leur perception de la réalité ", dit-il.

Il s'exprime maintenant pour donner un aperçu de l'esprit d'un gaslighter et pour mettre en garde les femmes contre les signes révélateurs.

La gaslighting a été décrit comme une forme de la violence psychologique où de fausses informations sont délibérément présentées à la victime - le but étant d'amener la victime à remettre en question sa propre mémoire et sa perception des événements.

Greg a appris qu'il était un gaslighter récemment, alors qu'il était en thérapie.

Il attribue le début de son comportement à une relation qu'il a eue lorsqu'il était un étudiant en droit de 21 ans.

Paula avait quatre ans de plus et terminait une maîtrise. Greg décrit la relation comme "romantique mais instable". Il a rapidement commencé à avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes derrière son dos.

J'ai délibérément utilisé un langage humiliant pour lui faire perdre confiance dans sa lecture de la situation, de mon infidélité - elle était "paranoïaque", elle était "folle", elle était "une reine du drame"

Mais Paula était une femme intelligente et a vite compris que Greg lui était infidèle. Greg dit que pour continuer à la tromper, tout en maintenant leur relation, il a dû "changer sa réalité".

Il a commencé à identifier des "techniques et des voies" par lesquelles il pourrait manipuler Paula - en jetant les bases afin de rendre plus crédibles les mensonges qui viendraient plus tard.

"Paula était extrêmement intelligente, mais je savais que je laissais des traces d'infidélité dans le monde numérique, sur les réseaux sociaux ", dit Greg.

Il a dit qu'il avait fait des blagues sur une certaine période de temps, pointant du doigt son "obsession" pour les réseaux sociaux, lui faisant sentir qu'elle avait des soupçons d'une manière malsaine, voire "folle".

"J'ai délibérément utilisé un langage humiliant pour lui faire perdre confiance dans sa lecture de la situation, de mon infidélité. Elle était " paranoïaque ", elle était " folle ", elle était " une reine du drame ".

"Je disais tout ça pour plaisanter. Mais ça s'est accumulé et avec le temps, elle a commencé à y croire."

L'effet désiré a été atteint. Paula, qui avait soupçonné son infidélité, commença à se demander à haute voix si elle avait peut-être eu tort de douter de lui, si son jugement avait été altéré. Alors qu'elle avait encore des doutes, Greg dit qu'elle avait commencé à s'interroger et s'est excusée de l'avoir soupçonné, jurant de passer moins de temps sur les réseaux sociaux.

"Le terme gaslighting a été surutilisé ", dit le Dr George Simon, psychologue et auteur du best-seller international In Sheep's Clothing : Understanding and Dealing with Manipulative People (Vêtus en agneaux : comprendre et traiter avec des gens manipulateurs)

"Le gaslighting, c'est quand vous savez dans vos tripes que vous avez bien compris une situation, mais que l'autre personne essaie de vous convaincre que vous avez tout compris de travers. Si cela se produit sur une période de temps, le sens de la réalité s'érode lentement. Il y a une échelle à du gaslighting, du mensonge et de l'exagération au contrôle et à la domination. Greg était sur la partie la moins extrême de l'échelle, mais certainement dessus."

Une autre tactique utilisée par Greg était de discréditer les autres femmes. Certaines étaient des femmes que Paula n'avait jamais rencontrées - les femmes avec qui il la trompait. D'autres étaient les propres amies de Paula.

D'après mon expérience, il n'est pas vrai que ce sont des femmes vulnérables ou peu sûres d'elles qui sont sensibles au gaslighting - c'était des femmes qui avaient réussi.

"Je construisais des récits où ces autres femmes, celles qui pouvaient révéler mon comportement, étaient des femmes à qui on ne pouvait pas faire confiance, où elles étaient des menteuses ».

"Et malgré la sagacité de Paula, malgré le fait qu'elle ait dit qu'elle était féministe, elle me faisait alors confiance et n'aimait pas les femmes dont elle ne croirait plus la version, même si elle les rencontrait et découvrait qu'elles n'étaient pas ces êtres humains terribles pour lesquelles je les avais fait passer.

"Je l'isolais de ceux qui lui disaient la vérité."

Après Paula, Greg s'est lancé dans une série d'autres relations. Il dit que les femmes venaient d'horizons divers et avaient des personnalités différentes. La tendance s'est poursuivie.

"Il y a deux traits de caractère que les gens - et nous devons dire que les hommes sont aussi vulnérables - qui ont tendance à être exposés au gaslighting ont en commun ", dit George Simon.

"L'un d'eux est la conscience. Des gens qui ont une conscience, des gens qui font généralement ce qu'il faut et qui ont confiance, parce qu'ils sont dignes de confiance par nature.

"L'autre est l'agréabilité. Vous voulez bien traiter les gens et bien vous entendre. Vous ne voulez pas créer inutilement des problèmes dans vos relations."

Pour Greg, il y avait une troisième qualité que les femmes qu'il gaslightait partageaient toutes. Elles étaient toutes intelligentes et avaient toutes réussi. Curieusement, il dit que c'est là un facteur clé qui explique à quel point elles étaient réceptives au gaslighting.

"Je suis sorti avec une médecin, une ingénieur, une personnalité connue des médias sociaux.

"D'après mon expérience, il n'est pas vrai que ce sont les femmes vulnérables ou peu sûres d'elles qui sont sensibles au gaslighting. Il s'agissait de femmes qui avaient réussi, mais cela s'accompagnait d'une perception de ce à quoi, selon elles, une relation " réussie " devrait ressembler, et elles partageaient cette perception. Ils m'ont donné une liste de qu'elles cherchaient chez un homme."

Les femmes, dit-il, ont abordé les relations comme elles l'ont fait dans le cadre de leur carrière. Avec une liste de qualités, souvent issues de relations représentées dans les films, et des attentes élevées.

Elles voulaient des conversations stimulantes, pleine de charme et d'humour. Elles recherchaient aussi des hommes capables de les égaler dans leur réussite - des hommes qui avaient une carrière impressionnante, qui possédaient aussi des biens et qui avaient une sécurité financière.

Ce genre de liste a considérablement réduit le nombre d'hommes aptes à combler leurs désirs, dit-il, et lui a permis de "jouer" plus facilement.

"Lorsque vous faites du gaslighting, vous voyez le récit que l'autre personne veut que la relation suive et vous vous mettez ensuite à définir comment cela s'insère dans ce que vous voulez. Par conséquent, vous faites de petites choses sur une longue période de temps, ce qui augmente la probabilité que le partenaire accepte votre récit plutôt que le sien.

"Dans mon cas, je n'ai jamais été agressif, violent, menaçant ou fait chanter qui que ce soit. Rien n'a littéralement empêché ces partenaires de m'envoyer bouler. Mais aucune d'entre elles ne l'a jamais fait.

"Pendant longtemps, je n'ai pas eu l'impression d'être le méchant."

Mais maintenant, dit-il, il est conscient des conséquences de ses actes.

"Ces femmes étaient intelligentes et je sentais que si elles l'avaient voulu, elles auraient pu remettre en question le récit que je faisais tourner. Mais maintenant, je sais que c'est un argument peu convaincant en ce qui concerne l'amour.

"Je voulais l'expérience de partenaires multiples et la stimulation de l'ego qui l'accompagnait, alors j'ai justifié mon comportement à moi-même pendant des années.

"Je suppose qu'en tant qu'avocat, j'ai été capable d'expliquer les divergences de mon histoire à mes amies et de me convaincre que je n'étais pas un mauvais garçon."

Certaines tactiques de gaslighting, notamment isoler la victime des sources de soutien et la priver des moyens nécessaires à son indépendance, pourraient relever du "Contrôle ou comportement coercitif dans une relation intime ou familiale" réprimé dans la loi sur les Crimes graves de 2015, en Angleterre et au Pays de Galles.

Mais le contrôle ou le comportement coercitif n'est pas un crime au Canada, et il en va de même dans de nombreuses régions du monde.

Certaines personnes ont appris ces comportements au cours de leur petite enfance - puis il y a les narcissiques, ceux qui ne croient en rien de plus grand qu'eux-mêmes. Dr George Simon, Psychologue

Récemment, Greg a parlé à un ami de son comportement et son ami a avoué qu'il avait lui aussi été un gaslighter.

"Mon ami est écrivain, donc je suppose qu'il est aussi bon pour construire des récits."

Il dit que s'il y a un conseil qu'il donnerait aux femmes qui se font gaslighter, c'est d'en parler à un ami masculin.

"Les femmes dans les amitiés se disent souvent ce qu'elles veulent entendre. Ou encore, si les femmes ont des amies très honnêtes, cette amitié semble être mise à rude épreuve lorsqu'une femme entre dans une relation violente.

"Pour une raison quelconque, les femmes semblent accepter l'honnêteté mieux de la part de leurs amis masculins que de leurs amies féminines.

"Je me méfiais des amis masculins de mes ex-petites amies. Ils voyaient souvent clair dans mon jeu et les bons amis masculins ne permettent pas qu'une amitié se brise."

Greg dit qu'il n'y a rien qui l'a poussé à demander de l'aide pour régler son problème de gaslighting - il s'est simplement lassé de son propre comportement.

Il ne dirait pas qu'il est guéri, mais il espère être sur la bonne voie.

George Simon dit que la guérison de Greg dépend du type de gaslighter qu'il est. Il en existe deux types, dit-il.

"Certaines personnes ont appris ces comportements au cours de leur petite enfance. Leur manipulation est née d'une sorte de douleur personnelle et c'est ainsi qu'ils opèrent dans le monde. Ils ont développé une stratégie pour faire face à la vie qui a été soutenue par un traumatisme. Il y a de l'espoir pour ces personnes.

"Et puis il y a les narcissiques. Ceux qui ne croient en rien de plus grand qu'eux-mêmes. Il y a moins d'espoir pour eux et tout changement implique habituellement un énorme calcul qui les ébranle au plus profond d'eux-mêmes.

"Et ça n'arrivera peut-être jamais."

Les prénoms de Greg et Paula ont été changés

Illustrations par Tom Humberstone