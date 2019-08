Boris Johnson demande la suspension du Parlement britannique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le gouvernement a demandé à la Reine de suspendre le Parlement quelques jours seulement après le retour au travail des députés en septembre - et quelques semaines seulement avant l'échéance de Brexit.Boris Johnson a déclaré qu'un discours de la Reine aurait lieu après la suspension, le 14 octobre, pour exposer son " programme très excitant ".Mais cela signifie qu'il est peu probable que les députés aient le temps d'adopter des lois pour mettre un terme à un Brexit sans accord le 31 octobre.Le député conservateur Dominic Grieve a qualifié ce geste d'"acte scandaleux".Il a averti que cela pourrait conduire à un vote de défiance à l'égard de M. Johnson, a-t-il ajouté : "Ce gouvernement va s'effondrer."

Mais le premier ministre a déclaré qu'il était " absolument faux " de laisser entendre que la suspension était motivée par le désir de forcer la conclusion d'une sortie de l'Union européenne sans accord.Il a dit qu'il ne voulait pas attendre après le Brexit "avant de poursuivre nos projets pour faire avancer ce pays", et a insisté sur le fait qu'il y aurait encore "suffisamment de temps" pour que les députés puissent débattre du départ du Royaume-Uni."Nous avons besoin d'une nouvelle législation. Nous devons présenter de nouveaux projets de loi importants et c'est pourquoi nous allons avoir un discours de la Reine ", a-t-il ajouté.

L'idée de suspendre le Parlement - connue sous le nom de prorogation - a suscité la controverse, les critiques disant que cela empêcherait les députés de jouer leur rôle démocratique dans le processus Brexit.

Un certain nombre de personnalités de premier plan, dont l'ancien Premier ministre John Major, ont menacé de faire des recours devant les tribunaux pour contester cette décision, et une contestation judiciaire dirigée par la porte-parole du SNP pour la justice, Joanna Cherry, est déjà en cours devant les tribunaux écossais.

Laura Kuenssberg a déclaré que seul un petit nombre de ministres du gouvernement avaient été informés de ce projet à l'avance et que cela provoquerait inévitablement un énorme conflit.M. Johnson dit qu'il veut quitter l'UE le 31 octobre avec un accord, mais c'est " à prendre ou à laisser " et il est prêt à partir sans un accord plutôt que de ne pas respecter la date de sortie.Cette position a incité un certain nombre de députés de l'opposition à s'unir pour tenter de bloquer un éventuel Brexit sans accord, et mardi, ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de recourir au processus parlementaire pour ce faire.Mais si le Parlement est suspendu le 10 septembre, comme on le suggère, cela ne leur donnera que quelques jours la semaine prochaine pour faire pression en faveur de ces changements.

'Tout à fait scandaleux'

M. Grieve - un ancien procureur général - a déclaré à BBC Radio 5 Live : "Si le premier ministre persiste et ne recule pas, je pense qu'il y a de fortes chances que son administration s'effondre"."Je voterai certainement pour faire tomber un gouvernement conservateur qui persiste dans une ligne de conduite si inconstitutionnelle", a-t-il ajouté.

Le leader adjoint travailliste Tom Watson a tweeté que ce geste était " un affront tout à fait scandaleux à notre démocratie ".Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré que les députés doivent s'unir pour arrêter le plan la semaine prochaine, ou "aujourd'hui restera dans l'histoire comme un jour sombre pour la démocratie britannique".Mais le président du Parti conservateur, James Cleverly, a défendu le plan comme étant ce que "tous les nouveaux gouvernements font".

La prorogation en bref

Le Parlement est normalement suspendu - ou prorogé - pour une courte période avant le début d'une nouvelle session. C'est la Reine qui le fait, sur l'avis du premier ministre.Les sessions parlementaires durent normalement un an, mais la session actuelle dure depuis plus de deux ans - depuis les élections de juin 2017.Lorsque le Parlement est prorogé, il n'y a pas de débats ni de votes - et la plupart des lois qui n'ont pas encore été adoptées par le Parlement sont caduques.C'est différent de la "dissolution" du Parlement - où tous les députés cèdent leur siège pour faire campagne lors d'une élection générale.Les deux dernières fois que le Parlement a été suspendu pour un discours de la reine qui n'a pas été prononcé après une élection générale, les fermetures ont duré quatre et 13 jours ouvrables respectivement.Si cette prorogation se déroule comme prévu, le Parlement sera fermé pendant 23 jours ouvrables.

Les députés doivent approuver les dates des vacances, mais ils ne peuvent pas bloquer la prorogation.Le Parlement revient de la pause estivale la semaine prochaine, et une autre pause devait avoir lieu entre le 13 septembre et le 8 octobre environ pour couvrir la saison des congrès des partis politiques.Toutefois, des rumeurs avaient couru que cette dernière pourrait être annulée ou raccourcie afin de poursuivre les activités dans la perspective du Brexit.L'ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré à BBC Radio 5 Live que la décision de suspendre le Parlement n'était "pas triste du tout" et que les dates de suspension couvraient "à peu près" la même période que les vacances du congrès du parti.Il a déclaré que M. Johnson essayait d'obtenir un nouvel accord sur le Brexit, et que les députés qui " faisaient des pieds et des mains pour essayer de l'arrêter " doivent se remettre en cause soigneusement.