Au Royaume-Uni, les députés adoptent un projet de loi visant à bloquer un Brexit sans accord

Boris Johnson veut convoquer des élections générales anticipées le 15 octobre.

Le premier ministre a déposé une motion à la Chambre des communes afin de tenir des élections générales anticipées le 15 octobre. Pour réussir, il a besoin de l'appui des deux tiers des députés.Mais les travaillistes, le SNP et les libéraux-démocrates ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour.Cela fait suite à l'adoption par les députés d'un projet de loi visant à bloquer un Brexit si le Premier ministre n'a pas convenu d'un plan avec l'UE avant l'échéance du 31 octobre.M. Johnson l'a qualifié de "projet de loi de reddition" qui lui "couperait les jambes" pour négocier un nouvel accord.

Boris Johnson demande la suspension du Parlement britannique

Comment le Brexit a entraîné la chute de Theresa MayMais le projet de loi a franchi toutes les étapes à la Chambre des communes en une seule journée, avec l'appui de la plupart des partis d'opposition et des rebelles conservateurs, qui ont tenté de le faire adopter avant que le Parlement ne soit suspendu la semaine prochaine.Le texte va maintenant être soumis à l'approbation des Lords.Les députés débattent actuellement d'une motion permettant de faire avancer le projet de loi jeudi - mais les députés pro-Brexit ont déposé plus de 100 amendements pour faire échouer le processus.M. Johnson a déclaré que cela le forcerait à " se rendre " à l'UE, ajoutant : "je refuse de le faire et il est clair qu'il n'y a qu'une seule voie à suivre pour le pays. À mon avis, et de l'avis du gouvernement, il doit y avoir des élections le mardi 15 octobre."

