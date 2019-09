Travailler moins peut être mauvais malgré des avantages

Copyright de l’image Getty Images Image caption Que feriez-vous si vous n'aviez pas à passer tout votre temps à travailler ?

C'est assez familier pour être un cliché : le travailleur loyal qui finit par prendre sa retraite et qui est ensuite dépassé par l'idée de remplir des journées inoccupées.

Pour les personnes dont le sens de la raison d'être est enveloppé dans leur identité professionnelle, la vie sans travail n'est qu'une pâle version de la vie.

Étant donné que le travail aide à donner un sens et une structure à une semaine, le temps libre pourrait être perçu comme déroutant et malsain, et même canalisé vers des activités antisociales, y compris la criminalité et la toxicomanie.

"Il est clair d'après les données - et le bon sens et l'expérience humaine - que beaucoup, beaucoup de gens luttent sans travail ", dit Andrew Yang, actuellement candidat démocrate à la présidence des États-Unis et fondateur de Venture for America, une organisation à but non lucratif qui crée des emplois.

"Nous sommes oisifs; nous faisons moins de bénévolat, même si nous avons plus de temps. Et avec le temps, nous avons tendance à jouer à beaucoup de jeux vidéo et à boire davantage. La société se porte généralement très mal sans travail ", pense-t-il.

Et si les gens devenaient pro-sociaux ? Cela peut nécessiter quelques encouragements, mais les gens pourraient-ils devenir plus créatifs, plus sociables ou plus impliqués dans leur communauté ou dans la politique ?

Etre occupé n'est pas la même chose que 'travailler'

Au Japon, où les gens sont connus pour vivre plus longtemps, ils ont tendance à rester actifs.

Un emploi rémunéré n'est pas la seule façon de mener une vie active.

Le concept japonais d'ikigai, par exemple, encourage les gens à trouver le bonheur dans la vie en se concentrant sur une activité qui leur donne une raison de se lever le matin.

Parmi les femmes et les hommes japonais interrogés en 2010, moins d'un tiers assimilaient le travail à leur ikigai, ce sont les loisirs, les relations et le travail non rémunéré qui donnent un sens à leur " retraite".

Le temps libre n'est pas toujours paisible

Combien d'heures de travail non rémunéré faites-vous pendant vos "congés" ?

À l'heure actuelle, les femmes ont tendance à être chroniquement surmenées, mais une grande partie de ce "travail" n'est pas valorisée comme l'est le travail rémunéré.

S'occuper des enfants, s'occuper des parents vieillissants et assumer les responsabilités domestiques, sociales et communautaires prennent de nombreuses heures.

Réduire le fardeau du travail rémunéré pourrait libérer du temps ou de l'énergie pour les soins non rémunérés - mais les entreprises et les gouvernements ne devraient pas sous-investir dans certains services parce qu'ils comptent sur les gens pour travailler gratuitement.

Les week-ends plus longs peuvent coûter cher

Pouvez-vous vous permettre de faire du bénévolat ?

Les essais épars de semaine plus courte qui ont été menés donnent à penser que les travailleurs ayant des fins de semaine plus longues - mais dont le salaire est resté le même - ont utilisé leur temps supplémentaire pour diverses activités : jouer au golf ou faire du bénévolat auprès de personnes âgées, entre autres.

Alexandra Hartnall, consultante en marketing et communication à Londres, a constaté que le fait de se mettre à son compte la mettait à l'aise et elle a donc décidé de ne pas travailler plus de quatre jours par semaine.

Elle passe maintenant une demi-journée supplémentaire à s'intéresser aux questions environnementales en faisant du travail de communication pro bono pour le Galapagos Conservation Trust.

Cela s'explique en partie par sa personnalité : elle aime rester active.

Mais Hartnall reconnaît également que la sécurité financière est la clé de voûte qui rend son bénévolat possible.

Cela pourrait créer plus d'inégalité

Pour certains, s'inquiéter de la finalité en dehors du travail peut être un luxe inabordable.

Philip Reick, historien du travail à l'Université hébraïque de Jérusalem, prévient que la semaine de travail de quatre jours pourrait être un aspect du travail flexible qui profite aux employés professionnels aisés comme Hartnall au détriment des bas salaires qui cherchent du travail supplémentaire.

Pour de nombreuses personnes en situation d'emploi précaire, à bas salaire ou avec une épargne-retraite limitée, s'inquiéter de la finalité en dehors du travail peut s'avérer un luxe inabordable.

Le "temps libre" est probablement une illusion, car ils cherchent frénétiquement des moyens de compléter leur revenu principal.

Il serait peut-être possible d'éviter cela, suggère Reick, "si, en tant que sociétés, nous convenions que, disons, 28 heures au lieu de 40 heures constituaient une semaine de travail normale et devraient donc suffire pour recevoir un revenu décent".

"Mais étant donné l'ampleur du travail à temps partiel, des mini-emplois ou des contrats à temps zéro, je doute qu'un tel consensus puisse être atteint dans un avenir proche ", dit-il.

La discussion des semaines de travail plus courtes doit inclure des manières d'assurer un niveau de vie raisonnable pour chacun, tel que par un revenu de base universel, un salaire minimum plus élevé ou aucune réduction de salaire en passant à moins d'heures de travail.

Il n'en résultera pas nécessairement que les gens seront prêts à aider les autres.

Le temps libre ne signifie pas toujours l'engagement communautaire

L'un des défis est que le simple fait de libérer du temps en dehors du travail n'entraînera pas automatiquement une plus grande participation de la collectivité.

Mélanie Oppenheimer, titulaire de la chaire d'études australiennes à l'Université de Tokyo, affirme qu'en Australie "ce sont en fait les personnes âgées de 35 à 44 ans, les personnes ayant des enfants à charge" - en d'autres termes, certaines des personnes les plus actives - qui font le plus de bénévolat.

C'est en partie parce que le "volontariat" est beaucoup plus large que beaucoup le pensent : arbitrer un match de football pour enfants, participer à une fête scolaire, aider les nouveaux migrants à s'installer, contribuer à un projet scientifique citoyen, planifier un festival religieux....

Selon Oppenheimer, le temps n'est pas le principal obstacle à ce genre d'activité, mais il est important de soutenir les bénévoles potentiels et de les mettre en contact avec les opportunités.

Mais tout n'est pas si mal....

La réduction de la semaine de travail est un désir de longue date pour de nombreuses personnes.

Il n'y a pas assez d'études à long terme sur la façon dont les gens continueraient d'occuper leur temps libre, après l'excitation initiale de réduire la semaine normale de cinq jours.

Pourtant, les gens réclament depuis longtemps des semaines de travail plus courtes pour des raisons de loisirs, de santé, de productivité, de temps familial et de participation politique, et cela a fonctionné.

En 1954, un homme politique allemand a exprimé son enthousiasme à l'idée de passer d'une semaine de travail de six jours à une semaine de cinq jours : "Une fois que nous aurons le samedi libre... nous aurons le temps de faire de l'exercice ; nous irons au cinéma, au théâtre ou au cirque ; nous emmènerons nos motos et scooters à la campagne, et nous nous occuperons de nos jardins familiaux".

"Une différence frappante est que l'idée d'une semaine de travail de quatre jours jouit aujourd'hui d'un soutien considérable parmi les employeurs. Tout au long de l'histoire des luttes d'heures plus courtes, les syndicats ont dû lutter dur pour y parvenir, commente Reick qui soupçonne que ce n'est pas parce que les employeurs sont plus altruistes qu'il y a un siècle, mais parce qu'ils sont conscients des gains de productivité possibles.

Quant aux mouvements syndicaux qui préconisent une semaine de travail plus courte, ils s'inquiètent du fait qu'ils se concentrent trop étroitement sur les avantages des loisirs individuels, plutôt que de se mobiliser pour le changement social.

Autres façons de mesurer la richesse

La Nouvelle-Zélande mesure le bien-être de ses citoyens, ainsi que le PIB.

À long terme, le fait de travailler moins pourrait-il transformer notre façon de nous définir et même d'interagir avec les autres ?

"J'ai l'impression que votre identité est liée au travail ", dit Hartnall, consultant en communication. Et elle ne voudrait pas passer si peu de temps dans un travail rémunéré qu'elle sentirait qu'il ne faisait plus partie de cette identité.

A l'avenir, cette question souvent redoutée "Que faites-vous ?" pourrait susciter des réponses variées, au-delà du travail actuel.

À un niveau plus large également, la transformation du travail est une bonne occasion d'être plus imaginatif.

Sarath Davala est sociologue à Hyderabad, en Inde, et vice-présidente du Better Income Earth Network - une organisation caritative qui encourage le débat sur le revenu de base.

Il dit que le monde a besoin de mesures plus larges du succès et du bien-être au-delà de ce que le travail produit et de ce que le travail permet aux gens de consommer, comme l'indice du bonheur national brut du Bhoutan (qui mesure le bonheur collectif du pays) ou le budget du bien-être de la Nouvelle-Zélande (qui souligne le bonheur des citoyens).

Le travail de Davala dans un village indien, où le revenu de base a été testé, suggère un "effet de solidarité " : les voisins ont commencé à se prêter de l'argent pour éviter de compter sur les usuriers qui demandent des intérêts très élevés ; ou ont commencé à mettre en commun leurs ressources pour des occasions spéciales comme des mariages.

Davala pense que la façon dont la société organise le temps pourrait changer avec une distinction moins stricte et artificielle entre travail et loisirs, ou entre travail rémunéré et travail communautaire.

"L'avenir sera incertain, comme on pouvait s'y attendre ", souligne M. Davala. C'est le bon moment pour se demander si cet avenir implique plus de temps passé au bureau ou plus de temps, disons, à élever des lapins.