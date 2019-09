10 idées pour être à la mode tout en sauvant la planète

Copyright de l’image AFP Image caption NeedlePoint à la Lagos Fashion Week, octobre 2018

Est-ce que le vert est le nouveau noir ?

Une chose est sûre, il est possible d'avoir l'air fabuleux tout en contribuant à sauver la planète.

Pour les consommateurs passionnés de mode qui veulent passer au vert, voici quelques conseils judicieux de Lucy Siegle, journaliste et spécialiste des questions environnementales.

Avant de faire du shopping, considérez ces 10 innovations émergentes, tendances et conseils qui peuvent vous aider à avoir un style durable.

1. N'achetez pas, échangez

Un mannequin

Vous pourriez avoir l'impression d'avoir porté ce haut scintillant à trop de fêtes, mais votre amie le convoite peut-être depuis des années et sauterait sur l'occasion de mettre la main dessus.

Pourquoi ne pas l'échanger contre quelque chose qu'elle possède et qui est vieux pour elle mais qui semble nouveau pour vous ?

Nous pouvons prolonger la vie d'un vêtement en échangeant avec des amis et de la famille ou en faisant un don à un organisme de bienfaisance qui peut redistribuer aux personnes dans le besoin.

Les recherches menées par l'organisation caritative WRAP (Waste & Resources Action Programme) suggèrent que nous nous améliorons dans ce domaine.

Bien que les ventes soient à la hausse, la quantité de vêtements provenant des déchets ménagers résiduels au Royaume-Uni, par exemple, a diminué de 50.000 tonnes depuis 2012.

2. Baissez la température

Refroidissez

Sauver la planète ne signifie pas nécessairement porter des chemises tachées... mais lorsque vous vous apprêtez à faire votre lessive, lavez simplement vos vêtements à 30°C au lieu de 60.

Selon le WRAP, l'empreinte carbone a été réduite de 700 000 tonnes grâce au fait que les ménages lavent leurs vêtements à des températures plus basses et repassent et sèchent moins souvent en tambour.

Une bonne excuse pour ranger la planche à repasser et porter ces foulées froissées avec fierté.

3. Moins, c'est plus

Aha, j'ai trouvé le sac d'homme en cuir pomme parfait !

Il y a eu une augmentation des ventes de vêtements, ces dernières années, il est estimé que 1.130.000 tonnes de vêtements ont été vendus en 2016, au Royaume-Uni seulement.

Mais la dernière tendance est d'économiser et d'acheter des articles plus chers et de meilleure qualité, qui à leur tour sont plus durables.

Le fait de garder nos vêtements plus longtemps aide à réduire l'impact énorme de la production et du traitement des vêtements.

N'oubliez pas : achetez bon marché, achetez deux fois !

4. La théorie du pantalon porte-bonheur

MC Hammer a peut-être sa propre théorie en matière de "pantalon porte-bonheur"....

Les études en psychologie montrent que nous avons plus de chances de garder un vêtement qui a une signification symbolique.

Si nous croyons que le pantalon que nous portions pour une entrevue réussie était "porte bonheur", alors nous allons vouloir le porter pour notre prochain entretien.

Il en va de même pour une robe d'anniversaire, un gilet de mariage ou un anorak anniversaire.

Nous devrions tous construire un récit autour de nos vêtements qui nous fait nous sentir bien quand nous les portons - de cette façon, nous aurons du mal à les perdre.

5. Les échanges en ligne sont en hausse

Echange d'une grenouillère licorne "onesie" taille 8 contre une taille 9. Livré avec chaussons assortis.

De plus en plus d'entre nous utilisent des boutiques en ligne comme Ebay et Etsy pour acheter et vendre des vêtements d'occasion.

Tout le monde aime les bonnes affaires, et ce sont des endroits où l'on peut en trouver.

En plus de l'augmentation des échanges en ligne, l'industrie du vêtement vintage a gonflé - avec des vêtements excentriques, vintage et rétro qui remplissent nos garde-robes.

Et dans la grande rue, de nombreuses chaînes grand public introduisent des produits d'occasion ou reconditionnés, ce qui facilite l'achat.

6. Impression 3D

Emmenez-moi chez l'imprimeur le plus proche !

Denit Peleg, créatrice de mode basée à Tel Aviv, a conçu et développé sa propre gamme de vêtements imprimés en 3D en utilisant un filament fort et flexible appelé Filaflex.

Procurez-vous une imprimante 3D et vous pourrez concevoir et imprimer vos propres vêtements sans quitter la maison.

7. Se débrouiller et réparer

Seriez-vous capable de coudre un bouton ou un ourlet de pantalon ?

Les anciennes générations n'y auraient pas réfléchi à deux fois avant de réparer des vêtements usés ou de réparer des vêtements qui ne leur vont plus bien.

Mais les compétences en couture ont été largement négligées, beaucoup d'entre nous ayant du mal à coudre un bouton.

Heureusement, les ateliers et les tutoriels de couture en ligne sont de plus en plus populaires.

Apprendre à faire un ourlet, un rebord, à réparer un trou ou à remplacer une fermeture éclair pourrait faire la différence entre porter à nouveau un vêtement et le jeter à la poubelle.

La customisation est également en hausse - nous apprenons à insuffler une nouvelle vie aux articles en ajoutant une nouvelle poche ou en transformant les jeans en shorts.

Pour les plus paresseux d'entre nous, il est bon de se rappeler que plusieurs nettoyeurs à sec offrent un service de réparation abordable.

8. Tissus fruités

Envie d'un pantalon ananas ?

Les tissus innovants à base de fruits font fureur dans l'industrie de la mode.

Vous pouvez maintenant mettre la main sur des vêtements faits de fibres d'oranges, d'écales d'ananas ou même de pommes.

Le "cuir" de pomme est fabriqué en mélangeant les déchets du fruit avec du polyuréthane - une autre texture renouvelable - pour obtenir un tissu léger, durable et écologique.

Mais si les matières fruitées ne sont pas votre truc, il y a toujours "Newlife" : une sorte de fil à partir de bouteilles en plastique recyclé.

Et ce n'est pas transparent, au cas où vous vous poseriez la question.

9. Coton durable

De nombreux fabricants ont profité des avantages du développement durable.

La production de coton a un effet dévastateur sur l'environnement.

L'empreinte moyenne mondiale de l'eau pour un kilogramme de coton - le poids d'une chemise et d'une paire de jeans - se situe entre 10.000 et 20.000 litres.

Il faudrait 20 ans à une personne pour boire autant d'eau.

La culture nécessite également le défrichage d'immenses étendues de terre, ainsi que des tonnes de pesticides.

Mais il est maintenant possible de rechercher des produits durables, et plusieurs marques se sont engagées à utiliser du coton 100% durable d'ici 2020.

Les producteurs qui cultivent du coton durable utilisent moins de pesticides, moins d'eau et encouragent le travail équitable.

10. Accessoires solaires

Et si... nous pouvions tisser des'fibres solaires' dans toutes sortes de vêtements ?

Des tissus à la fine pointe de la technologie voient le jour dans le but de récompenser l'utilisateur, ce qui nous rend plus susceptibles de les porter encore et encore.

L'un de ces tissus est la "fibre solaire" - des cellules solaires produites sous forme de fils et tissées dans le tissu.

Il ne faudra peut-être pas longtemps avant de porter des foulards solaires sur lesquels nous pourrons brancher notre téléphone - un chargeur portable avec l'avantage supplémentaire de garder le cou au chaud.