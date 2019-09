Une nouvelle vidéo de Trudeau en "blackface" fait polémique

Copyright de l’image Global News

Une nouvelle vidéo du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, maquillé en noir, est apparue le lendemain du jour où il a admis qu'un tel comportement était raciste.

Il s'est excusé mercredi après que des photos de deux épisodes similaires - l'un alors qu'il était enseignant et l'autre étudiant - aient été révélées.

Son Parti libéral affirme que la vidéo est authentique et qu'elle date du début des années 1990.

Les révélations surviennent alors que M. Trudeau fait campagne pour les élections du 21 octobre, alors qu'il espère remporter un second mandat.

Qu'y a-t-il dans la vidéo ?

Les images, d'abord obtenues par Global News, montrent M. Trudeau en T-shirt blanc et jeans déchirés.

Son visage et ses membres semblent couverts de maquillage noir.

On le voit rire, lever les mains en l'air, sortir la langue et tirer les visages.

M. Trudeau devait avoir entre la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine.

Qu'en est-il des autres incidents ?

Mercredi, le Premier ministre s'est excusé d'avoir porté du maquillage de visage brun lors d'un gala dans une école privée de Vancouver, où il enseignait, il y a près de 20 ans.

La photo de l'annuaire 2001 obtenue par Time Magazine montre M. Trudeau, alors âgé de 29 ans, avec du maquillage foncé sur son visage et ses mains à l'Académie de West Point Grey.

Copyright de l’image Time Magazine

Au sujet de la photo, M. Trudeau a dit qu'il "regrettait profondément" ses actions et qu'il "aurait dû mieux agir".

La deuxième image qui est apparue mercredi montre M. Trudeau lors d'un spectacle alors qu'il était étudiant à l'école secondaire.

Il portait le "blackface" et chantait Day-O, une chanson folklorique jamaïcaine popularisée par le militant américain des droits civiques Harry Belafonte.

Comment Trudeau a-t-il réagi ?

Les images sont extrêmement embarrassantes pour le premier ministre, d'autant plus qu'il a fait des politiques progressistes sa signature.

S'adressant aux journalistes après la publication de l'article de Time, M. Trudeau a déclaré qu'il s'était habillé sur la photo en costume d'Aladin lors d'un gala sur le thème des Nuits arabes.

"J'assume la responsabilité de ma décision de le faire. Je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû m'en douter. C'était quelque chose que je ne pensais pas être raciste à l'époque, mais maintenant je reconnais que c'était quelque chose de raciste à faire et je suis profondément désolé", a-t-il déclaré.

Qu'est-ce que le 'brownface'?

Comme le "blackface", le "brownface" se réfère typiquement à quand quelqu'un peint son visage plus foncé pour ressembler à quelqu'un avec une couleur de peau différente.

La pratique est associée aux performances de ménestrel - dans les siècles passés, on pouvait voir des acteurs blancs dont le visage était peint en noir, caricaturant les Noirs et perpétuant des stéréotypes offensants et racistes.

Ces dernières années, il y a eu plusieurs controverses impliquant des politiciens, des célébrités et des marques accusées de "blackface", "brownface" ou "yellowface".

Mercredi, M. Trudeau a déclaré que la "brownface" était "une chose importante et très blessante " pour " les communautés et les personnes qui font face à la discrimination".