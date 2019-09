Le guide ultime pour se remettre d'un chagrin d'amour

Copyright de l’image BBC Three/ David Weller

Il n'y a rien de pire que le chagrin d'amour. J'ai eu le coeur brisé pour la dernière fois il y a exactement un an.

Dans mon cas, un amour plein de promesses de toute une vie avait pris fin très soudainement.

J'étais sur le point d'emménager avec la personne que j'aimais. Et puis il a changé d'avis.

C'était un choc énorme, et j'avais l'impression que je ne serais plus jamais tout à fait la même.

Les ruptures

Je n'étais pas étrangère aux ruptures.

Ma stratégie d'adaptation habituelle était loin d'être unique : sortir, me soûler, oublier un instant, répéter.

Mais cette méthode s'est toujours avérée inefficace, parce qu'on ne peut jamais vraiment oublier.

Pas correctement.

L'année dernière, j'ai donc décidé d'essayer autre chose.

A 32 ans, j'ai quitté Londres - où j'avais vécu 27 ans de ma vie - pour m'installer à la campagne.

L'idée d'avoir à exister dans cet état d'avoir à " se remettre " de la relation, alors que je craignais constamment de rencontrer mon ex - dans l'autobus, dans la rue, à chaque coin de rue - était insupportable.

J'étais sûre qu'un nouveau départ dans un endroit complètement différent de la ville me guérirait.

Je n'avais peut-être pas beaucoup d'argent (quelques centaines de livres dans un compte d'épargne), mais j'avais un projet à réaliser et j'étais douée pour établir un budget, alors j'étais déterminée à le faire durer aussi longtemps que possible.

Pendant les huit mois qui ont suivi, je me suis plongée - faute d'une meilleure expression - dans la " thérapie du coeur".

J'ai marché des kilomètres.

J'ai nagé dans la mer.

J'ai sangloté.

Et j'ai travaillé plus dur que jamais auparavant.

Et pourtant, c'est la tristesse dévorante qui l'a emporté.

J'ai réalisé que la vie à la campagne, pour une citadine de longue date comme moi, était complètement inapropriée.

J'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille, mais j'ai vraiment eu besoin de mes amis.

Après un certain temps, la plupart ont cessé d'appeler, parce que la vie continue, n'est-ce pas ?

Les visites promises ne se sont jamais concrétisées et je me suis sentie plus seule que jamais.

Cela m'a fait me poser la question : existe-t-il une bonne rupture ?

Existe-t-il vraiment une façon positive de gérer le chagrin d'amour ?

A l'époque, je n'avais pas de guide.

Maintenant, un an plus tard, j'écris cet article pour savoir.

Qu'est-ce que le chagrin d'amour ?

"Essentiellement, c'est un état de perte émotionnelle dévastatrice ", explique Jo Hemmings, psychologue du comportement et coach relationnel.

"Bien que différents pour nous tous, les sentiments intenses de tristesse, de chagrin et le sentiment accablant de ne jamais pouvoir surmonter la douleur sont courants".

"En termes cérébraux, les zones responsables de la douleur physique s'allument de la même manière que si vous souffriez réellement. Ça déclenche aussi des symptômes de sevrage très similaires à ceux qu'on voit chez les drogués."

Pour moi, cela ressemblait à une brûlure intérieure totale du corps.

La gestion de ces symptômes de sevrage est une vraie lutte.

La tentation d'obtenir un autre succès - d'appeler un ex, de plaider avec eux, de leur rappeler ce que vous aviez - peut sembler insurmontable.

"Sur le plan émotionnel, une mauvaise rupture vous plongera dans les cinq étapes du deuil : le déni, la colère, la négociation, la dépression et, finalement, l'acceptation ", dit Jo.

"Il y a souvent des rechutes dans ce processus."

Comment surmonter le chagrin d'amour

Gérer le chagrin d'amour, à mon avis, est un art.

Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien accepter de la science.

Un certain nombre d'études ont analysé ce qui se passe réellement et comment nous pouvons y faire face.

Des recherches récemment publiées dans le Journal of Experimental Psychology, par exemple, ont examiné l'efficacité de trois stratégies d'adaptation : penser du mal d'un ex, posséder et accepter ses sentiments d'amour pour un ex-conjoint et se distraire en pensant du bien de son ex sans rien avoir à faire avec lui.

Bien qu'aucun n'ait été parfait, tous les trois ont servi à diminuer les réactions émotionnelles des participants à l'égard de leurs anciens partenaires, de sorte qu'une combinaison des trois semble être un bon point de départ.

Dis-le avec moi : "Votre ex avait une haleine matinale horrible et une admiration malsaine pour le son de sa propre voix - dégoûtant".

Alors : "C'est bien d'avoir aimé quelqu'un, c'est une bonne chose - même si vous voyez maintenant que cette personne est dégoûtante".

Et enfin : "Le temps n'est-il pas beau en ce moment ?

Dee Holmes, spécialiste des relations amoureuses, propose un autre bon point de départ : "Accordez-vous du temps pour vous vautrer. Je ne pense pas qu'il soit déraisonnable de prendre un jour de congé - si vous êtes en état de choc, c'est peut-être la mesure la plus sûre, selon votre travail."

"Parlez à vos amis et tenez un journal de ce que vous ressentez, dit-elle, mais ne le laissez pas dominer votre vie. Et ne prenez pas de décisions irréfléchies. Vous pensez peut-être que vous ne supportez pas de vivre dans la maison sans votre ex, mais en fait, une fois que vous avez changé les choses et peut-être repeint les murs, vous pensez peut-être que vous pouvez rester."

Jo recommande d'arrêter de suivre votre ex sur les réseaux sociaux : "Enlevez ou supprimez tout ce qui déclenche des souvenirs douloureux, comme des photos ou des textes. Ça semble brutal, mais ça aide à la guérison."

"Ne pas envoyer de sms ou passer d'appels, surtout tard le soir, ajoute-t-elle, rédiger des sms et les effacer, ou écrire ses sentiments en privé. Ne les harcelez pas et ne les surveillez pas."

Selon les étapes du deuil, la colère peut aussi jouer un rôle.

En effet, la rage que je ressentais parfois était volcanique.

Mais la colère peut avoir ses avantages : il est difficile d'éprouver du manque de quelqu'un que l'on ne supporte pas.

Bien que certains experts déconseillent cette forme de psychologie inversée.

Une vidéo de coach de vie intitulée How To Get Over Someone (Comment se remettre d'une personne) dit que la façon de le faire n'est pas de vous convaincre que vous ne les avez jamais aimés en premier lieu, mais d'analyser ce qu'il y avait en eux que vous avez aimé.

Ensuite, demandez-vous s'il est possible de trouver de telles qualités chez un futur partenaire.

Alors, qu'est-ce que j'aimais chez mon ex ? Pour l'essentiel, il était gentil. Y a-t-il d'autres personnes aimables dans le monde ? Eh bien, oui.

J'ai trouvé utile de disséquer ma relation de cette façon.

Pas au début de la rupture - la théorie de " beaucoup plus de poissons dans la mer " n'avait aucun poids au début, et quand les gens l'offraient en guise de consolation, cela ne faisait qu'aggraver la croyance qu'ils ne comprenaient pas.

Mais avec le temps, accepter l'idée que mon ex-amant n'était pas parfait, et que les parties de lui que je trouvais attirantes pouvaient être trouvées chez d'autres, était un jalon important à franchir.

Combinez ces points ensemble et un plan émerge : acceptez ce que vous ressentez et laissez-vous pleurer ; parlez à votre famille et à vos amis et, si nécessaire, à un conseiller.

Rédigez un journal intime, évitez les réseaux sociaux, supprimez les déclencheurs douloureux, distrayez-vous, ne prenez pas de décisions hâtives, n'ayez pas de contact avec votre ex, pensez à ses défauts et, après un certain temps, pensez à ses qualités et pensez que ces qualités pourraient se trouver chez quelqu'un d'autre.

Et ce n'est qu'une question de temps.

Combien de temps dure le processus de guérison ?

You Can't Hurry Love' (Vous ne pouvez pas hâter l'amour) ont chanté The Supremes - et malheureusement, on ne peut pas se dépêcher de s'en remettre non plus.

Selon une étude, il faut environ trois mois (11 semaines pour être précis) pour qu'une personne se sente plus positive au sujet de sa rupture.

Comme je l'ai dit, cependant, le chagrin d'amour n'est pas une science.

Personnellement, il m'a fallu six mois avant de me sentir prête à passer à autre chose.

Mais à ce moment-là, j'étais vraiment prête.

Et à ma grande surprise - et à ma grande chance - la personne que j'ai trouvée a renouvelé ma foi en la puissance d'un lien significatif.

Je n'ai pas versé une larme pour mon ex depuis.

Ce qui m'amène à conclure par une théorie personnelle : surmonter le chagrin d'amour est un défi paradoxal, si difficile en raison de sa simplicité.

Mais le truc, en substance, c'est de se rappeler que l'on est digne d'amour.

Et qu'avec le temps, il vous retrouvera.

