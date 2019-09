Les césariennes planifiées sont "souvent une option de naissance plus sûre"

Copyright de l’image Getty Images

La césarienne planifiée peut être l'option la plus sûre pour les femmes qui ont déjà subi une césarienne dans le passé, selon une nouvelle recherche en médecine PLoS.

La tentative d'accouchement vaginal était liée à un risque faible mais accru de complications pour la mère et l'enfant, comparativement aux césariennes répétées.

Les résultats proviennent de plus de 74 000 naissances en Écosse.

Selon les experts, les futures mamans devraient se voir offrir le choix d'accoucher par voie vaginale ou par césarienne, dans la mesure du possible.

Une enquête récente menée par le programme Victoria Derbyshire de la BBC suggère que ce n'est pas toujours le cas, de nombreuses femmes demandant une césarienne s'en voyant refuser une.

Qu'est-ce qu'une césarienne ?

La césarienne est l'accouchement d'un bébé par une incision chirurgicale dans l'abdomen et l'utérus.

Ils peuvent l'être :

facultative ou planifiée - à la demande de la mère ou pour des raisons médicales, par exemple si le bébé se trouve dans une mauvaise position ou s'il est très grand.

urgence - habituellement en raison de complications pendant l'accouchement

Plus d'une naissance sur quatre au Royaume-Uni se fait par césarienne. La moitié d'entre eux sont planifiés ou facultatifs et l'autre moitié sont urgents.

Quel type d'accouchement est le plus sûr - vaginal ou césarienne ?

L'accouchement comporte des risques, quelle que soit la façon dont il est pratiqué.

La recherche menée en Écosse a comparé les risques d'une césarienne planifiée ou élective avec l'accouchement vaginal (chez les femmes qui avaient déjà subi une césarienne dans le passé) et a trouvé :

45 579 femmes ont accouché par césarienne planifiée et 28 464 par tentative d'accouchement vaginal.

28,4 % des femmes qui ont tenté d'accoucher par voie vaginale ont ensuite subi une césarienne d'urgence.

la tentative d'accouchement vaginal était associée à un risque accru que la mère ait de graves problèmes liés à l'accouchement et à la période postnatale, comparativement à l'option d'une autre césarienne

1,8 % des femmes qui ont tenté d'accoucher par voie vaginale et 0,8 % de celles qui avaient prévu une césarienne ont présenté de graves complications maternelles, comme une rupture de l'utérus, un saignement ou une infection.

Des complications pour le bébé sont survenues dans 8 % des grossesses avec tentative d'accouchement vaginal et 6,4 % des césariennes planifiées.

Selon le Collège royal des obstétriciens et gynécologues du Canada, dans la plupart des cas, les femmes peuvent se voir offrir le choix de l'une ou l'autre forme d'accouchement parce que les risques associés seront faibles.

En général, après une césarienne, environ trois femmes sur quatre qui accouchent naturellement par voie vaginale, tandis qu'une sur quatre finit par avoir besoin d'une césarienne d'urgence.

Une césarienne d'urgence comporte plus de risques qu'une césarienne planifiée, dont les femmes doivent être informées.

Pour et contre

La convalescence après une césarienne peut prendre plus de temps et il y a un risque d'infection et de saignement à la suite de l'opération.

Plus de tissu cicatriciel se produit avec chaque césarienne, ce qui augmente le risque que le placenta se développe dans la cicatrice pendant les grossesses futures et cause des complications.

Il y a aussi de petits risques pour le bébé qui accouche par césarienne, notamment des difficultés respiratoires temporaires et des coupures accidentelles (ce qui arrive à environ deux bébés sur 100, mais qui guérissent habituellement sans autre préjudice).

Un accouchement vaginal peut signifier un séjour plus court à l'hôpital, un rétablissement plus rapide et un retour aux activités quotidiennes comme la conduite d'un véhicule et l'évitement des risques liés à une opération.

Mais elle peut parfois entraîner une déchirure du périnée - la peau entre le vagin et l'anus.

De plus, pour les femmes qui ont déjà subi une césarienne :

un accouchement vaginal peut mettre à rude épreuve la cicatrice de césarienne, qui peut se déchirer ou se rompre. Cela arrive à environ une femme sur 200.

le risque grave pour le bébé, comme une lésion cérébrale ou être mort-né, est plus élevé lors de l'accouchement vaginal que lors d'une césarienne planifiée

Un accouchement par voie vaginale n'est pas recommandé si une femme a déjà eu trois césariennes ou plus, d'après les lignes directrices.

Le Dr Pat O'Brien, obstétricien consultant et porte-parole du Collège royal des obstétriciens et gynécologues du Canada, a déclaré que la nouvelle étude a fourni des données utiles pour informer les femmes et les cliniciens lorsqu'ils discutent et prennent des décisions concernant les naissances.

Il a dit : "Les femmes peuvent être assurées que dans la plupart des cas, il est possible et sûr d'accoucher par voie vaginale ou d'accoucher par césarienne planifiée après une précédente césarienne".

"Une conversation détaillée avec une femme et son obstétricien principal devrait avoir lieu afin qu'elle puisse faire un choix éclairé sur la façon la plus sûre de planifier l'accouchement et être soutenue par une équipe de spécialistes.