Une application détecte les affections rénales mortelles en quelques minutes

Image caption Une infirmière montre à une patiente atteinte d'une lésion rénale aiguë les résultats de son test sanguin sur son téléphone.

Une application pour téléphone mobile a accéléré la détection d'une maladie rénale potentiellement mortelle chez les patients hospitalisés.

Le personnel décrit la technologie comme un "sauveur de vie potentiel", fournissant des diagnostics en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Les lésions rénales aiguës sont causées par de graves problèmes de santé, y compris la septicémie, et touchent une personne sur cinq admise à l'hôpital.

La maladie est plus fréquente chez les patients âgés et, si elle n'est pas traitée rapidement, elle peut affecter d'autres organes.

Il est à l'origine d'environ 100 000 décès chaque année au Royaume-Uni.

Au cours d'un essai au Royal Free Hospital de Londres, les médecins et les infirmières ont reçu des signaux d'alerte par le biais d'une application de téléphone mobile en 14 minutes en moyenne, lorsque les analyses sanguines des patients ont révélé la maladie.

Normalement, cela aurait pris plusieurs heures.

Le nouveau système d'alerte, connu sous le nom de Streams, mis au point par le Royal Free avec la société technologique DeepMind, envoie les résultats directement aux cliniciens de première ligne sous la forme de résultats et de graphiques faciles à lire.

L'une des analyses sanguines vise à déceler la présence de concentrations élevées d'un déchet appelé créatinine, qui est normalement filtré par les reins.

Des informations sur d'autres marqueurs sanguins qui peuvent aider à traiter les patients sont également mises rapidement à la disposition des spécialistes via l'application.

Image caption L'application avertit les médecins de l'état rénal en quelques minutes via leur téléphone portable.

DeepMind appartient à Alphabet et partage la même société mère que Google.

Les directeurs d'hôpitaux ont déclaré qu'il y avait eu une réduction du coût des traitements.

Mary Emerson, infirmière spécialisée en chef au Royal Free, a déclaré à la BBC que le système avait fait une grande différence dans son travail.

"C'est un grand changement que de pouvoir recevoir des alertes sur des patients n'importe où dans l'hôpital ", dit-elle.

"Les soins de santé sont mobiles et en temps réel, et c'est le premier appareil qui m'a permis de voir les résultats en temps réel."

Elle a dit que c'était le premier système qui "correspond à notre façon de travailler".

Qu'est-ce qu'une lésion rénale aiguë ?

C'est lorsque les reins cessent de fonctionner correctement, normalement à la suite de complications d'une autre maladie grave.

Elle peut mener à la perte mineure de la fonction rénale ou l'insuffisance rénale complète.

Ce type de lésions rénales doit être détecté et traité rapidement.

Sinon, des niveaux anormaux de sel et de produits chimiques peuvent s'accumuler dans l'organisme, rendant les gens très malades.

Source: NHS UK - Acute kidney injury

Les données d'environ 12 000 alertes concernant des lésions rénales aiguës à l'aide du nouveau système ont été évaluées par l'University College London.

Les résultats, publiés dans la revue Nature Digital Medicine, ont montré qu'il n'y avait "aucun changement radical" dans les taux de guérison des patients, mais qu'il y avait eu "une amélioration significative" dans la reconnaissance rapide des lésions rénales aiguës.

Les auteurs du rapport ont demandé une évaluation plus approfondie du système dans un éventail d'hôpitaux.

Ils notent que les anciennes technologies, comme les téléavertisseurs, sont couramment utilisées dans le RRN pour partager ce type de données importantes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les reins sont deux organes en forme de haricots qui nettoient le sang des toxines et transforment les déchets en urine.

La consultante Dr Sally Hamour, spécialiste des reins au Royal Free, a déclaré que le projet pouvait "sauver des vies".

"Nous devons recueillir beaucoup plus d'informations sur cette technologie et nous devons l'examiner sur une plus longue période ", dit-elle.

"Mais il est certain que certains patients sont très malades, que l'information parvient à la bonne équipe très rapidement, et que nous pouvons ensuite mettre en place des mesures pour essayer de rendre ce patient sécuritaire et d'inverser l'impact sur leur fonction rénale".

Un pas de plus

En 2017, la Commission de l'information (ICO) a reproché au Royal Free de ne pas en avoir assez fait pour protéger les données des patients, au sujet de sa relation avec DeepMind.

L'OIC a maintenant remis à l'hôpital un certificat de bonne santé après que les gestionnaires ont déclaré qu'ils combleraient les lacunes dans le traitement des données.

La publication de la nouvelle recherche a été programmée pour coïncider avec un rapport sur une autre recherche impliquant DeepMind et publiée dans la revue Nature.

Les dossiers de plus de 700 000 patients du ministère américain des Anciens Combattants ont été analysés rétrospectivement par un système d'intelligence artificielle qui va un peu plus loin que l'application.

À l'aide de centaines de milliers de données, y compris des analyses sanguines et la fréquence cardiaque, il a été possible de déterminer si un patient souffrirait de lésions rénales aiguës jusqu'à 48 heures avant que le diagnostic ne soit posé.

La société a fait valoir qu'il s'agissait d'un "changement important dans la façon dont la médecine est pratiquée"..