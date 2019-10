Brexit : l'accord approuvé par les 27

Copyright de l’image Getty Images

Les 27 pays de l' l'Union européenne ont approuvé le nouvel accord de Brexit conclu avec Londres, a annoncé jeudi le président du Conseil européen Donald Tusk.

Mais l'accord sur la sortie de la Grande Bretagne de l'Union européenne devra encore être approuvé par le parlement britannique samedi.

"Nous sommes très proches de la fin du processus", a déclaré le dirigeant européen lors d'une conférence de presse.

Le président de l'Union européenne Donald Tusk a assuré que l'accord préserve l'integrité d'un marché unique et permet d'éviter "le chaos et une atmosphèr de conflit entre l'UE et la Grande Bretagne".

"La porte sera toujours ouverte" pour un retour de la Grande Bretagne dans l'UE, a-t-il ajouté.

"Ce que je ressens aujourd'hui, c'est de la tristesse parce que dans mon cœur, je serai toujours un Reste", a déclaré Donald Tusk.

Il explique ce qui change dans l'accord conclu aujourd'hui :

"la nouvelle version de l'accord a été évaluée positivement" par l'Irlande et la Commission européenne.

