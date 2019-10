Les scientifiques cherchent des indices sur la ''naissance du cancer''

Copyright de l’image Francis Crick Institute

Des scientifiques britanniques et américains s'associent pour rechercher les premiers signes du cancer afin de détecter et de traiter la maladie avant son apparition.

Ils ont l'intention de "donner naissance" à un cancer en laboratoire pour voir exactement à quoi il ressemble "le premier jour".

Ce n'est qu'une des priorités de recherche de la nouvelle Alliance internationale pour le dépistage précoce du cancer.

Travailler ensemble à la détection précoce du cancer permettra aux patients d'en bénéficier plus rapidement, dit-il.

L'organisation caritative Cancer Research UK s'est associée aux universités de Cambridge, Manchester, University College London (UCL), Stanford et Oregon aux Etats-Unis, pour partager des idées, des technologies et des compétences dans ce domaine.

Ensemble, les scientifiques visent à mettre au point des tests moins invasifs, tels que des tests sanguins, d'haleine et d'urine, pour surveiller les patients à haut risque et améliorer les techniques d'imagerie pour la détection précoce du cancer et rechercher les signes pratiquement indétectables de la maladie.

Mais ils admettent que c'est "comme chercher une aiguille dans une botte de foin", et que cela pourrait prendre 30 ans.

"Le problème fondamental est que nous ne voyons jamais un cancer naître chez un être humain", explique le Dr David Crosby, responsable de la recherche en détection précoce à Cancer Research UK.

"Le temps qu'on la trouve, elle est déjà établie", déplore-t-il.

Un test sanguin pour le cancer est recherché depuis longtemps par les scientifiques.

Des chercheurs de Manchester, au Royaume-Uni, par exemple, cultivent du tissu mammaire humain en laboratoire à l'aide de cellules immunitaires synthétiques pour voir s'ils peuvent repérer les changements les plus précoces et les plus subtils qui pourraient mener au cancer.

Le professeur Rob Bristow a dit qu'il s'apparentait à une "banque de tissus vivants hors des patients".

Pourtant, il y a toujours un risque de surdiagnostic, car tous les changements cellulaires précoces ne se transforment pas en cancer.

Les chercheurs sur le cancer disent donc qu'ils doivent être plus précis, en examinant également les gènes avec lesquels les gens naissent et l'environnement dans lequel ils grandissent, pour déterminer le risque personnel unique qu'un individu présente pour différents cancers.

Ce n'est qu'alors qu'ils sauront quand intervenir.

''Coûteuse lutte contre l'incendie''

Jusqu'à présent, les scientifiques affirment que la recherche sur la détection précoce a été à petite échelle et déconnectée, n'ayant pas le pouvoir d'essai sur de grandes populations de personnes.

Le Dr Crosby a déclaré que cette collaboration "induirait un changement radical dans nos systèmes de santé, en les faisant passer d'une lutte coûteuse contre les maladies à un stade avancé à la possibilité d'intervenir le plus tôt possible et de fournir un traitement rapide et économique".

Les chiffres montrent que 98 % des patientes atteintes d'un cancer du sein vivent cinq ans ou plus si la maladie est diagnostiquée au stade 1 - le stade le plus précoce - comparativement à seulement 26 % au stade 4, le stade le plus avancé.

Mais, à l'heure actuelle, seulement 44 % environ des patientes atteintes d'un cancer du sein sont diagnostiquées à un stade précoce.

Au Royaume-Uni, il existe des programmes de dépistage des cancers du sein, de l'intestin et du col de l'utérus, lorsque les gens atteignent un certain âge.

L'IRM hyper-polarisée pourrait être l'avenir pour le diagnostic du cancer de la prostate.

Cependant, il n'existe actuellement aucun outil de dépistage fiable pour d'autres cancers, comme le pancréas, le foie, le poumon et la prostate, ce qui signifie que les taux de survie sont souvent beaucoup plus faibles.

Le professeur Mark Emberton, de l'UCL, a déclaré que la croissance de l'imagerie, comme l'IRM, était une "révolution silencieuse" qui pourrait remplacer les aiguilles utilisées dans les biopsies, pour le diagnostic du cancer de la prostate.

"L'imagerie ne voit que les cellules agressives, elle ne tient pas compte de ce que l'on ne veut pas trouver et s'attaque au surdiagnostic", dit-il, mais il a prévenu que cela coûtait cher et prenait du temps, et qu'il 'n'était pas encore prêt'.

Des scanners IRM hyperpolarisés plus précis et une photoacoustique plus précise, où la lumière laser est appliquée à la tumeur, créant des ondes sonores qui sont analysées pour produire des images, sont les prochains progrès mis à l'essai en imagerie.

Le professeur Emberton déclare que le prochain objectif est de voir quels cancers se prêtent à ce type d'imagerie.

À l'Université de Cambridge, la professeure Rebecca Fitzgerald met au point un endoscope avancé pour détecter les lésions précancéreuses dans le tuyau d'alimentation et le côlon.

Elle a dit que la détection précoce n'avait pas reçu l'attention qu'elle méritait et que certains tests pour le cancer pouvaient être très simples et peu coûteux.

La professeure Fitzgerald a dit qu'elle avait hâte de travailler avec ses collègues internationaux pour faire avancer les idées "du laboratoire au chevet du patient".

Cancer Research UK promet d'investir 50 millions de dollars dans l'Alliance internationale pour la détection précoce du cancer au cours des cinq prochaines années, dont 20 millions de dollars seront versés par le Canary Center de l'Université Stanford et l'OHSU Knight Cancer Institute en Oregon.

