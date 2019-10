Copyright de l’image Getty Images Image caption Nous passons en moyenne six mois de notre vie assis sur les toilettes.

Si vous lisez ceci en étant assis sur les toilettes et que cela vous prend beaucoup de temps, peut-être devriez-vous vous demander si vous adoptez la meilleure position pour faire vos besoins.

Le sujet peut paraître drôle, mais ce n'est pas anodin.

Une personne passe en moyenne plus de six mois de sa vie aux toilettes, produisant 145 kg d'excréments par an. Cela signifie qu'une personne moyenne dans le monde entier produit plus de deux fois son propre poids corporel en caca chaque année.

Maintenant que nous avons établi à quel point la question est pertinente dans notre vie, examinons la meilleure façon de faire ses besoins.

Lisez-vous dans les toilettes?

Il est certainement vrai que certains d'entre nous sont meilleurs dans ce domaine que d'autres.

Au milieu du XXe siècle, une équipe de médecins européens travaillant dans les zones rurales d'Afrique a été surprise de constater une très faible incidence des problèmes digestifs et gastro-intestinaux parmi la population locale.

En fait, la même tendance a été observée dans plusieurs autres pays en développement dans le monde.

Ils ont suggéré que ce n'était pas simplement dû à des différences dans l'alimentation, mais qu'il s'agissait du temps passé à déféquer et, surtout, de la position qu'ils adoptaient en le faisant.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans de nombreux pays, les toilettes turques sont plus courants que les toilettes à siège.

En Occident, les gens passent en moyenne entre 114 et 130 secondes assis sur le trône chaque fois qu'ils vont aux toilettes.

Mais, dans plusieurs pays en développement, les gens s'accroupissent seulement environ 51 secondes.

Selon les experts, c'est plus sain.

Assis sur les toilettes, notre canal anal est incliné à 90 degrés, ce qui provoque l'étouffement d'un muscle du plancher pelvien qui bloque notre côlon.

C'est pourquoi certains d'entre nous se fatiguent sur les toilettes.

L'effort peut causer des hémorroïdes, des évanouissements et même des accidents vasculaires cérébraux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption S'asseoir sur la toilette peut provoquer l'étouffement d'un muscle du plancher pelvien qui bloque notre côlon.

Alors pourquoi utilise-t-on des toilettes à siège ?

On pense que les premières toilettes à siège datent d'environ 6000 ans, à l'époque de l'ancienne Mésopotamie.

En 315 après J.-C., Rome comptait 144 toilettes publiques et aller aux toilettes était devenu un événement social.

Une toilette publique vieille de 2 000 ans, creusée au Mont Palatin à Rome, avait plus de 50 trous côte à côte. Ça, c'est vraiment partager un moment intime.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans la Rome antique, aller aux toilettes était un événement social.

La première toilette à chasse d'eau a été inventée en 1592 par le courtisan anglais John Harrington, qui a appelé son invention " l'Ajax ".

Mais c'est l'invention du "U-Bend" par Thomas Crapper, un plombier britannique, qui changea le jeu en 1880.

Il enlevait les déchets directement sous la toilette, bloquant ainsi les vapeurs et les odeurs désagréables.

La toilette assise est ainsi devenue un signe de la civilisation européenne. Mais ça a rendu certaines choses plus difficiles.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La conception de Crapper impliquant le tuyau en U signifiait que les toilettes étaient surélevées.

Risques pour la santé

Beaucoup d'entre nous ont vécu l'angoisse de serrer les dents et de pousser jusqu'à ce que nos veines gonflent et que notre cœur batte plus vite.

Cela peut être dû à la constipation, à une mauvaise digestion ou à d'autres problèmes intestinaux.

Mais beaucoup d'experts blâment la position assise des toilettes européennes conventionnelles.

Au milieu des années 1960, Alexander Kira, professeur à l'Université Cornell, a décrit les toilettes à siège comme "l'élément le plus inadéquat jamais conçu".

Le médecin personnel d'Elvis Presley a émis l'hypothèse que la crise cardiaque qui a tué le "King of Rock'n' Roll" a été causée par un effort pour expulser les selles dures de son colon bouché.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Forcer aux toilettes cause des hémorroïdes, des évanouissements et même des accidents vasculaires cérébraux.

Une solution simple

Mais si vous avez déjà un trône de porcelaine, il n'est pas nécessaire de vous en débarrasser. Voici une solution facile.

Il suffit de lever les genoux d'un angle de 90 à 35 degrés.

Cela vous aiderait à détendre votre intestin, facilitant l'étranglement à l'endroit où le côlon rencontre le rectum.

Copyright de l’image Getty Images

Vous pourriez y parvenir en plaçant vos pieds sur un piédestal ou, si c'est une urgence et que vous n'en avez pas à portée de main, une pile de livres épais.

Ne vous débarrassez donc pas des livres ou des magazines après les avoir lus.Ils pourraient encore être utiles après tout.

