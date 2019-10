Copyright de l’image AFP Image caption Un marché de friperie à Dakar

Certaines choses ne sont jamais démodées, mais heureusement, même celles qui le sont peuvent finir par revenir à la mode.

Le marché de l'habillement repose sur ce fait, avec l'industrie de la mode reprenant régulièrement les tendances du passé de toutes les époques et rendant les vieux vêtements à nouveau utilisables.

Acheter des vêtements usagés peut vous faire économiser un paquet d'argent, mais il y a encore plus de bonnes raisons d'acheter des vêtements d'occasion, comme l'a découvert Charli Howard, mannequin et activiste, lorsqu'elle a enquêté sur la mode ancienne pour son podcast BBC Sounds Fashion Fix.

L'achat de la friperie est-il durable ?

Avec la mode rapide qui domine le marché, les achats de vêtements provenant de la charité peuvent activement réduire le gaspillage.

Selon l'organisation caritative TRAID, en 2017, les magasins de bienfaisance britanniques ont détourné plus de 330 000 tonnes de textiles des sites d'enfouissement.

Cela a permis de réduire les émissions de carbone en réutilisant et en recyclant les vêtements usagés.

Comment trouver quelque chose dont personne ne dispos ?

Charlie a rencontré Bella McFadden, alias Internet Girl, qui a fait carrière en trouvant des articles dans des boutiques poussiéreuses de vêtements anciens et en les revendant en ligne.

Bella est une femme d'affaires et une styliste dont les vêtements classiques sur mesure ont leur propre hashtag sur YouTube.

Et Bella avait quelques conseils pour ceux qui cherchaient à déterrer cette pièce parfaite.

Elle conseille d'aller dans les magasins que personne d'autre ne visite et d'y passer autant de temps que vous le pouvez.

"Passez en revue tous les articles sur les étagères," dit-elle.

"D'habitude, je trouve mes pièces les plus rares dans les endroits les plus inattendus", avoue-t-elle.

Mais quelle est la différence entre vêtements d'occasion et friperie ?

"Je dirais qu'économiser, c'est quand on va à la chasse tout en achetant des objets d'occasion, c'est plus aller dans une boutique et acheter dans une collection conservée ", explique Bella.

"Mais on peut acquérir des choses en économisant, c'est évidemment d'une autre époque, ce qui est la définition classique du millésime", dit-elle.

Et qu'est-ce qu'on appelle les "invendus" ?

Les invendus sont légèrement différents - ce sont des vêtements qui n'ont jamais été achetés au départ.

Ce n'est pas de l'occasion, mais ce n'est pas nouveau non plus.

Les invendus sont des "nouveaux" vêtements d'une autre époque, comme le dit Bella.

"C'est comme quand c'est tout neuf, d'une autre décennie. Chaque fois que je déterre un invendu, je flippe !"

Bella n'est pas la seule grande fan des vêtements invendus.

Quand ils ne font pas de musique avec l'activiste du climat Greta Thunberg, le groupe britannique The 1975 donne maintenant des T-shirts d'occasion et d'invendus, au lieu de créer de nouvelles marchandises de tournée.

Y a-t-il un problème avec les habits anciens ?

Il n'y a pas que des bonnes nouvelles.

La Textile Recycling Association estime qu'environ 30% seulement des vêtements que nous donnons à des associations caritatives sont vendus au Royaume-Uni.

Le reste est exporté vers d'autres pays, ce qui, selon certains, a un impact négatif sur leur industrie du vêtement en mettant les fabricants locaux au chômage.

Cependant, l'achat d'un produit ancien invendu signifie que vous n'utilisez pas plus de ressources et ne créez pas plus de pollution pour faire quelque chose de nouveau, alors la plupart des gens diront que les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs !