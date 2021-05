Ces mythes qui évoquent les catastrophes passées

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les éruptions survenues dans un passé lointain - avant les langues écrites et l'imprimerie - ont pu avoir des effets considérables qui perdurent dans les mythes et les fables.

Pour les personnes concernées, cela pourrait ressembler à la fin du monde. Les habitants de Stinson Beach, une destination touristique très prisée près de San Francisco, doivent faire face à des études qui montrent que de grandes parties de leur quartier seront sous un mètre d'eau dans moins de 20 ans.

Les riches peuvent construire des maisons sur des fondations surélevées et s'offrir de coûteuses digues qui retiendront l'eau, du moins pendant un certain temps, mais les pauvres devront accepter la perte de leur maison ou trouver un moyen de la déplacer vers un terrain plus élevé.

Nous pouvons croire que le XXIe siècle est la première fois que notre espèce est confrontée à ce genre de tragédie, mais ce n'est pas le cas. Le niveau des mers a commencé à monter il y a près de 15 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire.

La fonte des glaces terrestres a entraîné une augmentation moyenne du niveau des mers d'environ 120 m entre aujourd'hui et cette époque - parfois, il s'agissait plutôt d'une inondation, l'eau montant si rapidement que les gens étaient pris dans une lutte désespérée pour rester en tête et faire face à l'effet énorme qu'elle provoquait.

Face à l'éventualité d'une élévation catastrophique du niveau de la mer d'un mètre d'ici à 2050, qui pourrait contraindre des millions de personnes à quitter leur foyer, les chercheurs ont commencé à examiner d'un œil nouveau les histoires anciennes de terres perdues par la mer et de villes détruites.

Il ne s'agit pas toujours de bonnes histoires, pleines de poésie et de symbolisme, mais de vaisseaux qui transmettent la mémoire collective de ceux qui les ont vécues, et à l'intérieur desquels il peut y avoir des preuves factuelles de ce qui a pu se passer il y a des milliers d'années lorsque les calottes glaciaires ont fondu.

Certains chercheurs affirment que les récits de rochers brûlants jetés à la mer ou la construction de digues constituent des informations factuelles, bien qu'exagérées et déformées dans une certaine mesure.

Ils nous donnent un aperçu de ce que nos ancêtres ressentaient face à l'élévation du niveau de la mer et de ce qu'ils faisaient à ce sujet, et ils peuvent prouver que leur réaction était remarquablement similaire à la nôtre. Les connaissances des peuples anciens pourraient en fait sauver des vies à l'avenir.

Ces chercheurs sont des géomythologues. La volcanologue américaine Dorothy Vitaliano a inventé ce terme lors d'une conférence en 1967, en se basant sur les idées du philosophe grec Euhemerus, qui cherchait à découvrir les événements ou les personnages réels derrière les mythes populaires.

Si les recherches des géomythologues sur les origines de la légende de l'Atlantide ou du mythe du monstre du Loch Ness peuvent faire la une des journaux de manière sensationnelle, leur travail consiste à étudier des histoires anciennes autrefois considérées comme des mythes ou des légendes, mais qui sont désormais considérées comme des observations possibles de phénomènes naturels par des peuples pré-alphabétisés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'élévation du niveau de la mer pourrait bientôt submerger les établissements côtiers de faible altitude, comme Stinson Beach en Californie.

"Les géomythes représentent les premiers balbutiements de l'impulsion scientifique", déclare Adrienne Mayor, folkloriste, historienne des sciences anciennes et chercheuse à l'université de Stanford, en Californie, et auteur de l'important ouvrage The First Fossil Hunters, "montrant que les peuples de l'Antiquité étaient de fins observateurs et appliquaient la meilleure pensée rationnelle et cohérente de leur lieu et de leur époque pour expliquer les forces naturelles remarquables dont ils faisaient l'expérience."

Aujourd'hui, le nombre croissant d'articles publiés, de citations et de résultats de recherche sur Google montre que l'intérêt pour de tels travaux est grandissant dans la communauté scientifique.

Des événements tels que les volcans au début de l'histoire de l'humanité ou même des thèmes bibliques, comme la façon dont les volcans, les tremblements de terre et les fléaux ont pu façonner l'histoire de l'Exode que l'on trouve dans la Bible hébraïque.

Les géologues ont commencé à réaliser que certaines des traditions et des histoires les plus anciennes de l'humanité contiennent des informations", déclare David Montgomery, de l'université de Washington, auteur de The Rocks Don't Lie : A Geologist Investigates Noah's Flood, "et que même s'il s'agit d'un type d'information différent de celui vers lequel nous avons tendance à graviter dans la science contemporaine, il s'agit tout de même d'une information".

Pourtant, le temps presse pour de nombreux géomythes, et les connaissances locales qu'ils contiennent risquent de se dégrader et de se perdre.

"Dans les îles du Pacifique, les personnes âgées se plaignent toujours auprès de moi que les jeunes sont toujours sur leurs téléphones, et qu'ils ne veulent vraiment pas entendre les histoires de leurs grands-parents", explique le géologue Patrick Nunn, professeur de géographie à l'université de la Sunshine Coast, et auteur du nouveau livre Worlds in Shadow : Submerged Lands in Science, Memory and Myth.

"Mais je pense que partout dans le monde, alors que les sociétés orales deviennent largement alphabétisées, les connaissances détenues oralement disparaissent, or ce sont ces connaissances indigènes qui vont les aider à faire face à la montée du niveau de la mer."

Nunn est l'un des principaux géomythologues du monde. Géologue de formation, on le trouve généralement dans l'uniforme international (short et t-shirt), sur un petit bateau naviguant entre les îles qui parsèment l'océan Pacifique, un enregistreur vocal à la main.

Ses recherches se sont concentrées sur certaines des histoires concernant des îles disparues comme Teonimenu, qui se produisent un peu partout sur les îles éparpillées dans le vaste Pacifique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si les glaciers fondent et provoquent des perturbations et des migrations au cours des prochaines décennies, comment leur effet se fera-t-il sentir dans les siècles à venir ?

Pour son dernier projet de recherche, M. Nunn n'a pas eu à se mouiller les pieds. Il a examiné des récits millénaires d'Australie et d'Europe du Nord-Ouest sur la façon dont les peuples anciens ont compris et réagi à leurs différentes expériences de l'élévation du niveau de la mer post-glaciaire.

De manière significative, le long de la côte australienne, le niveau de la mer a cessé de monter il y a environ 6 000 ans, alors qu'il a continué à monter dans le nord-ouest de l'Europe jusqu'à aujourd'hui.

Dans la quasi-totalité des 23 groupes d'aborigènes australiens étudiés par Nunn, la mémoire des changements de paysage et de mode de vie causés par l'élévation du niveau de la mer post-glaciaire semble avoir été conservée depuis 7 000 ans. Dans deux groupes particuliers, leur résistance semble être évidente.

L'une de ces histoires, racontée par le peuple aborigène Gungganyji autour de Cairns, sur la côte du Queensland, se retrouve dans différentes versions à travers le nord-est de l'Australie. Dans cette histoire, le mauvais comportement d'un homme nommé Goonyah a provoqué l'inondation des terres par la mer et il a alors organisé le peuple pour l'arrêter.

Dans une autre, il conduit les gens en haut d'une montagne pour échapper à l'eau, où ils travaillent ensemble pour faire rouler des roches chauffées dans la mer. Ce faisant, ils ont réussi à endiguer son avancée.

Dans le nord-ouest de l'Europe, les histoires que Nunn et ses collaborateurs ont étudiées sont naturellement très différentes.

Ces quelque 15 récits sont centrés sur le sort de villes noyées, chacune portant un nom différent, et ils sont concentrés le long des côtes de Bretagne, des îles Anglo-Normandes, de Cornouailles et du Pays de Galles - des régions où, selon Nunn, la "continuité culturelle" a pu être la plus grande au cours des derniers milliers d'années.

Dans deux des histoires, les défenses élaborées de la ville impliquent que les habitants ont mené une bataille perdue d'avance contre la mer pendant des générations.

En Bretagne, l'histoire concerne la ville d'Ys, gouvernée par le roi Gradlon, qui était protégée par une série complexe de défenses maritimes nécessitant l'ouverture de portes à marée basse pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler hors de la terre.

Un jour, la fille du roi, Dahut, possédée par un démon, a ouvert ces portes à marée haute, permettant à l'océan d'inonder la ville, ce qui a conduit à l'abandon de la ville. Dans l'ouest du Pays de Galles, une histoire similaire est racontée sur le sort de la ville de Cantre'r Gwaelod dans la baie de Cardigan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'élévation du niveau de la mer a provoqué l'exode des communautés côtières européennes dont les établissements ont disparu sous les flots il y a des milliers d'années.

Le travail de détective ne s'arrête pas là. Nunn a pu reconstituer les lignes côtières mentionnées dans les récits et, à partir de sa connaissance des variations passées du niveau de la mer, a estimé que ces récits remontaient à un minimum de 6 000 à 8 000 ans.

"L'une des leçons que nous pouvons tirer de ces histoires anciennes est que l'élévation du niveau de la mer ne peut pas être arrêtée très facilement par des défenses maritimes telles que des digues", déclare Nunn. "La seule solution à long terme réside dans des solutions transformatrices, qui impliquent que les gens se retirent de la zone dangereuse.

"L'autre chose que nous pouvons apprendre, c'est que les types d'adaptation les plus efficaces à ce type de stress environnemental sont ceux qui sont basés localement. La science ne l'a découvert qu'au cours des cinq dernières années, mais si vous remontez 7 000 ans en arrière, vous verrez que les gens ont pris des mesures au niveau local, qu'ils ont cru en leur efficacité et qu'ils ont agi par eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu d'instructions venant d'ailleurs."

Malgré l'essor de la géomythologie, elle est encore considérée comme "bancale" par certains universitaires. "Il est probable qu'un élément d'immobilisme de la part des scientifiques et des historiens subsiste encore !" déclare M. Mayor. "Mais les récits géomythologiques sont exprimés par des métaphores poétiques et une imagerie mythique ou surnaturelle, et les descriptions d'événements catastrophiques et de phénomènes naturels peuvent être brouillées au fil des millénaires, et à cause de cela, les scientifiques et les historiens ont tendance à passer à côté des noyaux de vérité et des concepts rationnels intégrés dans leurs récits."

Nunn présente cet argument avec plus de force. "Je suis un géologue de formation conventionnelle et je peux vous dire que beaucoup d'autres géoscientifiques de formation conventionnelle n'aiment vraiment pas ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui sont curieux à ce sujet, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est considéré comme si radical que les gens ne veulent vraiment pas l'envisager.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les routes commerciales traversant le désert de Gobi ont peut-être propagé le mythe de créatures fantastiques, alimenté par la découverte de fossiles de dinosaures.

Les personnes alphabétisées sont aussi intrinsèquement sceptiques quant au pouvoir des traditions orales de transmettre des choses à travers des centaines de générations."

Il peut y avoir d'autres problèmes. Les universitaires qui s'emparent des histoires des peuples indigènes et publient des recherches à leur sujet peuvent facilement être accusés d'appropriation culturelle s'ils ne suivent pas une bonne pratique simple comme demander la permission au préalable.

La géomythologie a dû parcourir un long chemin avant d'être considérée par l'establishment scientifique, et le voyage est loin d'être terminé. Un an après avoir utilisé le terme pour la première fois, Dorothy Vitaliano écrivait dans le Journal of the Folklore Institute que la géomythologie était "l'application géologique de l'euphémisme" et que les géomythologues pouvaient "aider à reconvertir la mythologie en histoire". Cinq ans plus tard, elle publiait son livre révolutionnaire, Legends of the Earth (1973). Malheureusement, cet ouvrage est aujourd'hui épuisé.

Il a fallu trois décennies d'intérêt croissant pour ce domaine avant que le 32e Congrès géologique international ne tienne sa toute première session sur la géomythologie en 2004, au cours de laquelle M. Vitaliano, alors âgé, a prononcé le discours principal devant "250 personnes dans une salle réservée à une centaine de personnes". Le volcanologue est décédé quatre ans plus tard après avoir vu le tout premier recueil d'articles sur le sujet, "Myth and Geography" (Mythe et géographie), publié en 2007.

"Il lui a fallu beaucoup de courage pour publier son livre dans les années 1970, et elle a été tenue à distance par de nombreux géologues pendant très, très longtemps", explique M. Nunn, qui a pris la parole après M. Vitaliano lors de cet événement. "C'est la session de 2004 au Congrès géologique international qui a vraiment contribué à valider la géomythologie dans l'esprit de nombreux scientifiques."

Le domaine fondé par Vitaliano a commencé à évoluer. Il a peut-être fallu 20 ans à Mayor pour faire des recherches et écrire The First Fossil Hunters (2000), mais le livre qu'elle a livré a créé le nouveau concept de "mythes fossiles", car il s'agissait de la première étude systématique des preuves de la découverte ancienne de fossiles. Mme Mayor a fait le lien entre les descriptions grecques et romaines du griffon mythique, qui ressemblaient selon elle à des récits de témoins oculaires, et les étonnants fossiles de dinosaures que l'on trouve à la surface du désert de Gobi, près de la route de la soie, la route empruntée par les trains de caravanes pour relier l'Europe et la Chine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des fossiles découverts dans le passé pourraient avoir inspiré des récits de créatures mythiques telles que le griffon.

Dans le cadre de ses dernières recherches, elle a notamment travaillé avec Lida Xing, paléontologue en Chine, sur la manière dont les traditions orales chinoises concernant des créatures mythiques expliquent les traces de dinosaures locales.

En mai 2021, l'ouvrage de Timothy Burbery, Geomythology : How Common Stories are Related to Earth Events, sortira en librairie et deviendra le premier manuel de géomythologie. "Mayor a porté la géomythologie à un niveau supérieur, en ne s'intéressant pas seulement aux événements géologiques, mais aussi aux événements paléontologiques", explique Burbery, professeur d'anglais à l'université Marshall, en Virginie-Occidentale, "et en se faisant vraiment une idée de l'ampleur du traumatisme qu'aurait représenté pour les peuples anciens la découverte des ossements d'un animal étrange et énorme."

En définitive, la géomythologie remet en question notre façon de penser à notre passé et à notre avenir. "La géomythologie remet en question la croyance selon laquelle tous les mythes et légendes ne sont que des fictions et des fantaisies", déclare M. Mayor. "Les géomythes sont des trésors d'informations et de détails pour les sciences physiques qui, autrement, passeraient inaperçus."

De nouveaux géomythes pourraient même être créés pour les générations futures. "J'imagine que le réchauffement de la planète, le changement climatique et l'élévation du niveau des mers pourraient inspirer de nouveaux géomythes", dit-elle.