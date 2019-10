Copyright de l’image PA Image caption Le fil Twitter de Toby Young s'est avéré destructeur

Toby Young a démissionné du conseil d'administration d'un nouvel organisme de réglementation universitaire après plus d'une semaine de critiques sur ses commentaires controversés sur les médias sociaux.

C'est un journaliste, ses opinions sont bien connues, mais les commentaires qu'il a faits sur Twitter - même s'ils ont été effacés - ont été suffisants pour réduire ses chances de rester dans le poste.

Lire aussi:

Si une personnalité publique d'âge moyen comme M. Young peut être licenciée par sa présence en ligne, à quel point le reste d'entre nous devrait-il être inquiet ?

La plupart des employeurs examinent la présence en ligne d'une personne avant même de la sélectionner pour une entrevue - sans parler de la décision finale d'embauche.

Vérification du profil

Reed est l'une des plus grandes agences de recrutement du Royaume-Uni.

"Les recruteurs peuvent consulter les profils numériques des candidats qu'ils interviewent ou qu'ils cherchent à embaucher, car c'est un moyen rapide et facile d'en apprendre davantage sur l'individu", déclare Laura Holden, de Reed.

Un récent sondage de reed.co.uk a révélé que 43 % des recruteurs vérifient souvent les profils numériques.

D'autres sondages montrent que la grande majorité, jusqu'à plus de 80 %, regardent au moins une fois la présence en ligne d'un candidat.

Et ce n'est pas fouiner, c'est parfaitement légal pour un employeur potentiel - ou quiconque - de regarder ce qu'il veut.

David D'Souza, responsable des ressources humaines au Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), explique : "c'est très bien - et ils peuvent agir sur ce qu'ils voient - tant que ce n'est pas illégal."

Il soutient qu'ils doivent éviter de violer la loi sur l'égalité de 2010 - ils ne doivent pas discriminer les gens en raison d'une "caractéristique protégée", qui peut devenir plus claire en ligne, comme la religion, l'âge, l'appartenance ethnique ou le handicap.

Copyright de l’image Alamy Image caption Les recruteurs acceptent le fait qu'il peut être facile d'abuser du partage d'informations personnelles sur les plateformes de médias sociaux.

"Par exemple, si vous m'avez regardé et ne m'avez pas donné le poste parce que vous avez repéré un handicap, ce ne serait pas bien, mais si c'était à cause d'un tweet que j'ai envoyé, c'est bien, même si ce tweet était dans la loi", ajoute M. D'Souza.

Paramètres de confidentialité

Pour ceux qui commencent leur carrière, ce qu'ils ont fait en ligne est plus important lorsqu'il y a peu d'expérience professionnelle pour guider un nouvel employeur, ce qui donne aux nouveaux venus sur le marché du travail une autre question importante à régler.

Une étape simple que Reed recommande est une vérification rapide des paramètres de confidentialité pour s'assurer que tout matériel privé est disponible pour consultation par des amis ou des connexions seulement.

Il accepte cependant qu'il est facile de trop partager les renseignements personnels.

Pour ceux dont les activités se sont plus largement répandues, il existe des entreprises qui aident les gens à nettoyer leur profil.

L'un d'entre eux est Reputationdefender.com ; son directeur, Tony McChrystal, essaie d'avertir les gens avant qu'il y ait trop de dégâts.

Lire également:

Il passe une partie de son temps dans les écoles, demandant aux élèves de sixième année de commencer à réfléchir à l'audience potentielle de leur présence en ligne : "vous devez leur montrer l'étude de cas - le bon, le mauvais et le laid - vous sortez de l'université avec juste un CV. Les recruteurs ont besoin de quelque chose de plus."

L'un de ses cas concernait un jeune homme qui a envoyé un seul tweet qui a attiré une réponse d'une personnalité sportive de premier plan.

Le tweet contenait plusieurs jurons et la réponse aurait également été offensante pour certains.

Bien qu'il n'y avait pas grand-chose d'offensant de la part de cette personne, il est apparu dans chaque recherche sur Google comme étant la première mention de son nom. Il avait l'impression que cela nuisait à ses chances d'emploi.

Reputationdefender.com ne l'identifiera pas, car il a maintenant nettoyé son profil.

Nettoyage de profil

La recommandation de M. McChrystal est radicale. Certains pourraient penser que cela enlève tout le plaisir de l'activité en ligne : "Regardez la présence en ligne, Facebook, Twitter, blog en ligne ; y a-t-il quelque chose que vous ne voudriez pas lire en retour dans une interview ?

"Y a-t-il quelque chose que tu ne voudrais pas que tes parents voient ? "Débarrassez-vous de tout ce qui ne passe pas ce test."

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un remaniement radical de la législation européenne en matière de protection des données est sur le point d'entrer en vigueur

Ajoutez-y un peu de ce qu'il dit : "Commencez à écrire les choses qui font de vous la personne que vous voulez être - de préférence quelque chose qui vous passionne".

Reed a également des conseils similaires : "Mettez l'accent sur vos points forts et faites la promotion de votre application. Suivez les personnes importantes au sein de votre industrie et retweeter des articles pour montrer que vous êtes capable de rester au courant des dernières tendances."

Bruce Daisley, responsable de Twitter en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dit qu'il est important de se rappeler que ce que vous dites en ligne est exactement le même que ce que vous dites dans la vraie vie.

"Il n'y a pas de séparation entre les deux choses.

"Et l'une des qualités les plus importantes que nous puissions enseigner aux enfants est probablement la qualité de l'empathie et essayer de penser à la personne dont ils parlent ", a-t-il déclaré à la BBC.

Modifications juridiques

Cependant, pour ceux pour qui le défi de nettoyer leur profil est tout simplement trop grand, la liberté de navigation dont jouissent actuellement les employeurs est peut-être sur le point de prendre fin.

Un remaniement radical de la législation européenne sur la protection des données, connu sous le nom de règlement général sur la protection des données (RGPD), devrait entrer en vigueur en mai 2018.

David D'Souza, du CIPD, affirme que bien qu'il y ait un certain débat à ce sujet, le GDPR se concentre sur ce à quoi les gens voulaient que leur information soit utilisée.

Il pourrait y avoir un argument d'un individu selon lequel " cette nuit à Ibiza, ou toute autre activité qui pourrait compromettre vos perspectives, n'était pas destinée à être regardée par un futur patron et est donc privée.

"Elle devra être mise à l'épreuve par la jurisprudence et différentes organisations tentent de comprendre ce qu'elle signifie, mais le groupe de travail suggère que les employeurs devront être beaucoup plus prudents.

Cela n'aurait pas sauvé Toby Young. Il n'y a pas grand-chose qui indique que Theresa May était au courant de ses tweets avant le rendez-vous. Son point de vue sur la vie, en tout cas, est assez largement connu, et sa carrière à la tête du nouvel organisme de réglementation universitaire s'est terminée par un tollé général.

Ecouter aussi: