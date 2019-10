Comment Airbnb a irrité les anarchistes grecs

Copyright de l’image Getty Images

Des militants d'un quartier d'Athènes connu pour sa politique d'extrême gauche affrontent des visiteurs qui, selon eux, sont à l'origine de la gentrification de leur quartier.

Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que les touristes - et l'argent dont ils ont tant besoin - sont le problème.

Le graffiti peint en bombe sur la porte était clair : "Airbnb dehors".

Les serrures de l'immeuble des appartements loués étaient bloquées par des clous.

L'acte de vandalisme s'est produit en septembre, à Exarchia, un quartier proche du cœur d'Athènes.

Par la suite, une déclaration a été publiée en ligne : "Touristes d'Instagram, les flics ne vous sauveront pas".

"Vous n'êtes pas les bienvenus ici et vous n'êtes pas en sécurité ici. Propriétaire, votre porte est la suivante".

Des slogans anti-Airbnb ont été peints sur les portes d'un certain nombre d'appartements.

Le message a été partagé par "Exarcheia Tourism", un groupe au nom ironique avec des comptes sur Facebook, Twitter et Instagram.

Ses fondateurs disent qu'ils veulent utiliser les médias sociaux pour inspirer une action directe contre l'embourgeoisement - un mot souvent répété par les résidents d'Exarchia.

Beaucoup disent que le nombre de touristes qui visitent leur district n'a cessé d'augmenter ces dernières années, avec des conséquences désastreuses pour leur communauté.

Et une grande partie de leur colère est dirigée contre la plate-forme de location à court terme Airbnb.

Une banderole déployée dans le centre d'Exarchia indique aux touristes qu'ils sont des "cibles" et qu'ils doivent "rentrer chez eux".

Les résidents affirment que la prolifération rapide des propriétés d'Airbnb a contribué à faire grimper les prix de l'immobilier et les loyers, ce qui a poussé les gens les plus pauvres à sortir du quartier.

C'est une histoire familière.

Un certain nombre de destinations touristiques populaires (telles que New York, Lisbonne et Barcelone) ont connu des protestations contre l'entreprise.

Mais, dans Exarchia, la tension entre la volonté des propriétaires de faire vivre Airbnb et la volonté de certains habitants de préserver leur quartier est particulièrement forte.

Une histoire de radicalisme

Exarchia tient une place inhabituelle dans la politique grecque en raison de son histoire.

En 1973, un soulèvement étudiant à l'Université technique nationale a contribué à faire tomber la dictature militaire.

"C'est devenu un centre de contre-culture et un point de rencontre pour les jeunes d'Athènes", dit Tasos Sagris, un activiste de Void Network, un groupe anarcho-communiste autoproclamé qui croit en "la distribution gratuite des biens et en un monde sans argent".

Cela a conduit à la formation d'un certain nombre de groupes politiques différents qui ont protesté, par exemple, contre l'accueil des Jeux olympiques de 2004 à Athènes et contre l'austérité en Grèce face à une crise de la dette.

Le meurtre d'un écolier de 15 ans par un policier à Exarchia en 2008 a donné lieu à d'énormes émeutes, et des affrontements fréquents avec la police ont eu lieu depuis.

La police intervient à la suite d'une manifestation contre les descentes de police sur les squats de migrants à Exarchia

"Ils ont les stades, nous avons les rues" : les étudiants protestent contre les Jeux Olympiques d'Athènes 2004

"Ils ne passeront pas"

Aujourd'hui, Exarchia abrite un certain nombre de groupes politiques et de squats d'extrême gauche.

Des graffitis et des affiches aux messages radicaux décorent les rues.

La région a également connu des taux élevés d'itinérance et de toxicomanie.

Suite à une victoire lors de l'élection surprise de juillet, un nouveau gouvernement de centre-droit a annoncé son intention de "nettoyer" la zone et a récemment ordonné des descentes de police sur un certain nombre de squats.

Cependant, les groupes d'activistes ne représentent qu'une partie de l'ensemble de la population ici, avec beaucoup de familles, d'étudiants et de personnes âgées vivant à proximité.

"Ils ne passeront pas" : les slogans dirigés contre la police sont souvent peints à la bombe sur les murs d'Exarchia.

Tout le monde s'invite

La localisation stratégique d'Exarchia - à quelques pas de nombreux monuments populaires d'Athènes - ainsi que sa réputation l'ont rendu populaire auprès des touristes ces dernières années.

Ils parcourent les librairies, les magasins de disques et les bars de la région et prennent des photos "instagrammables" des graffitis politiques.

De nombreux Grecs qui ont souffert financièrement pendant la récession brutale du pays, sont à la recherche de revenus supplémentaires.

En raison de ces tendances, Exarchia aurait le deuxième plus grand nombre d'Airbnbs à Athènes.

Malgré la surabondance, les loyers sont à la hausse - une étude suggère qu'ils ont augmenté jusqu'à 30 % depuis 2016.

Un autre facteur est le régime grec du "visa d'or", dans le cadre duquel un permis de séjour européen de cinq ans est accordé en échange d'un investissement d'au moins 250.000 euros.

Les locaux de l'Université technique nationale ont été couverts de graffitis, souvent politiques.

"Les touristes rentrez chez vous"

De nombreux mouvements radicaux d'extrême gauche bien implantés dans la région ont maintenant commencé à appeler les touristes à partir.

Ils utilisent les médias sociaux pour diffuser leur message.

"Le vrai problème, c'est cette transformation en zone touristique [d'Exarchia], à laquelle Airbnb contribue", explique Athina Arampatzi, membre d'un groupe de résidents d'Exarchia.

"Nous avons tous reconnu qu'Airbnb était une solution de survie à la crise pour beaucoup de gens au début".

Mais maintenant, dit-elle, la solution s'est transformée en "menace", ce qui a eu pour effet de chasser les gens du quartier.

"Nous avons vu des immeubles entiers achetés par des investisseurs", ajoute-t-elle.

Une recherche du mot "Exarchia" sur Airbnb produit des centaines de résultats

Rien que cette année, la Grèce a délivré plus de 5 000 titres de séjour à des investisseurs.

Se faire virer de chez soi, c'est de l'incivilité.

Sur les médias sociaux "Exarcheia Tourisme" sont apparus début 2019.

"Ce que je voudrais, c'est attirer l'attention des gens avant même qu'ils n'arrivent", dit l'un des fondateurs, qui a accepté de parler à la BBC sous anonymat, de peur de représailles de la part des autorités.

Le compte partage les messages d'Instagram des touristes de la région, se moquant de leur apparente naïveté, et des photos de graffitis avec des slogans tels que "Les pro Airbnb rentrez chez vous... Vous êtes des cibles".

"L'objectif principal est d'inciter à l'action contre l'embourgeoisement", dit le fondateur, ajoutant qu'un "résultat idéal" serait que les touristes laissent de mauvaises critiques sur les pages de leurs hôtes, ce qui découragerait les futures réservations.

L'un des fondateurs d'"Exarcheia Tourism" dit que la page vise à "inciter à l'action contre la gentrification".

L'un des divers slogans anti-Airbnb à Exarchia, comme on peut le voir dans ce post sur Facebook

Malgré les menaces, aucune agression physique contre des touristes n'a été signalée.

Lorsqu'on lui demande si la page incitait ouvertement à la violence, le fondateur répond : "Se faire expulser de chez soi est incitant", et ajoute que la colère dans le quartier existerait même sans cette page.

"Les loyers doublent, les chambres coûtaient jusqu'à 200 euros et maintenant, elles sont annoncées pour 600 euros. Il est naturel que dans un endroit où les gens agissent directement, ils ciblent des gens qu'ils considèrent comme ruinant le quartier".

"Nous ne sommes pas contre le tourisme, dit-il.

"Nous sommes contre le modèle économique du tourisme qui déchire les villes".

L'art de rue abondant d'Exarchia attire depuis longtemps les visiteurs dans le quartier.

Une question de survie

Mais tous les habitants d'Exarchia - et même pas tous les anarchistes d'Exarchia - ne sont pas d'accord pour dire qu'Airbnb est une menace.

Dans une ruelle juste derrière l'université technique, Antonio est en train de rénover un ancien magasin pour en faire une mini auberge.

"J'ai acheté cet endroit il y a 20 mois et je ne l'ai pas ouvert [immédiatement] parce que j'avais peur ", admet-il.

Bien qu'Antonio se qualifie d'anarchiste, il dirige un certain nombre d'Airbnbs en Exarchie depuis qu'il a perdu son emploi dans une banque pendant la crise économique.

Il ne voit aucun conflit entre ses croyances et sa source de revenu.

"J'ai commencé à faire des Airbnbs au centre et les gens ont commencé à me poser des questions sur Exarchia parce qu'ils l'avaient lu sur Internet, dit-il.

"Cet argent ne va pas à un grand PDG... On le fait pour survivre. Je ne trouve pas de travail." Il ajoute : "Personne ne peut me dire quoi faire !"

Tout près se trouve le bureau d'Athens Urban Adventures, qui a récemment reçu beaucoup de critiques en raison d'une de leurs tournées : "Sweet Anarchy" (qui est promu sur Airbnb, entre autres plateformes).

Il a été conçu comme une visite guidée du quartier, combinant visites touristiques et visites de magasins de bonbons, mais certains résidents se sont offusqués de ce qu'ils percevaient comme un "tourisme de pauvreté" ou une tentative voilée de montrer aux étrangers le côté infâme d'Exarchia.

La gérante, Rebecca Skevaki, rejette ces accusations.

Copyright de l’image Getty Images

Elle insiste sur le fait que de nombreux membres de la communauté ont adopté les visites de "créneaux".

"Il y a tant de petites entreprises familiales à Exarchia... nous avons reçu beaucoup d'offres de propriétaires pour y aller et faire venir des gens", dit-elle.

Selon elle, Airbnb contribue à la revitalisation de la région, car les familles peuvent maintenant se permettre de rénover de vieux appartements qui étaient vides pendant la crise.

Mais elle ajoute : "Ça a ses inconvénients... quel camp vous allez soutenir a à voir avec le fait de savoir si vous faites de l'argent ou non".

Que répond Airbnb

Un porte-parole d'Airbnb a répondu à la problématique.

"Alors que les clients utilisant Airbnb ne représentent que 7% des visiteurs en Grèce, ils ont stimulé l'économie grecque de 1,2 milliard d'euros rien que l'année dernière, et plus de la moitié des hôtes dans le monde - qui conservent jusqu'à 97 cents pour chaque euro facturé - disent que ce revenu supplémentaire leur permet de payer leur logement", déclare-t-il.

L'entreprise a déclaré qu'elle prenait "les préoccupations locales au sérieux" et qu'elle continuerait à travailler avec le gouvernement grec pour promouvoir" des déplacements durables, propulsés par les populations, qui rendent les communautés plus fortes".

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis

A quoi pourrait ressembler l'avenir d'Exarchia ?

Le changement s'incruste clairement à Exarchia.

Le nouveau Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le maire d'Athènes Kostas Bakoyannis ont annoncé leur intention de faire de la zone un "quartier modèle".

En plus de nettoyer les squats, dont beaucoup abritent des familles de réfugiés, ils ont l'intention de nettoyer les graffitis et d'ouvrir une station de métro sur la place principale.

Cependant, de nombreux militants et résidents affirment que les autorités ne ciblent pas la véritable criminalité dans le quartier, comme le trafic de drogue, et que les plans ont des motivations idéologiques.

Un des messages contre Airbnb repéré dans les rues d'Exarchia

En ligne et dans les rues d'Exarchia, la discussion sur le quartier et son avenir se poursuivra.

Si certains accueillent favorablement l'action directe, beaucoup d'autres s'en inquiètent, même s'ils reconnaissent que l'afflux de touristes est un problème.

Athina Arampatzi, du groupe des résidents d'Exarchia, déclare qu'elle trouverait "inquiétante" toute augmentation des actions visant à attirer des visiteurs ou augmenter les propriétaires d'Airbnb.

"Le but n'est pas d'aller à l'encontre d'une personne qui essaie de gagner de l'argent", dit-elle.

"Il s'agit d'exiger une régulation autour de ce marché. Parce que si ça ne passe pas, on est tous condamnés."