La liste des Noirs les plus influents au Royaume-Uni

Le rappeur Stormzy, l'actrice Meghan Markle et Raheem Sterling, attaquant de Manchester City et de l'équipe nationale d'Angleterre, ont été cités parmi les Noirs les plus puissants du Royaume-Uni.

Edward Enninful, rédacteur en chef du magazine British Vogue, le mannequin Adwoa Aboah, et l'acteur Reggie Yates figurent également sur la Powerlist 2020.

Ismail Ahmed, patron de la société de transfert d'argent WorldRemit, est numéro un sur la liste.

La Powerlist met en vedette 100 personnes d'origine africaine, afro-caribéenne et afro-américaine, qui sont considérées comme les plus influentes au Royaume-Uni.

L'acteur Idris Elba, le boxeur Anthony Joshua, l'athlète Dina Asher-Smith et l'actrice Naomie Harris font partie des célébrités figurant sur la liste.

Ismail Ahmed, l'un des noms sur la liste, a créé son entreprise en 2010 avec des compensations payées par l'ONU, à la suite d'allégations de corruption qu'il avait dénoncées.

Son entreprise aide les migrants à envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille.

"C'est un véritable privilège et un honneur de [faire partie de cette liste]. Lorsque j'étais enfant au Somaliland, j'ai vu comment l'argent envoyé par les migrants pouvait transformer la vie des individus et de communautés entières", a dit Ismail Ahmed.

"Quand je suis venu à Londres pour étudier et que j'ai commencé à envoyer de l'argent chez moi, j'étais frustré par les désagréments et les coûts de transfert d'argent engendrés par des intermédiaires", a-t-il ajouté.

Pour mettre fin à cette situation, il a pris l'initiative de faciliter le transfert d'argent.

Un panel présidé par une juge retraitée de la Haute Cour du Royaume-Uni, Dame Linda Dobbs, a désigné les personnes figurant sur la Powerlist 2020 - qui en est à sa 13e année.

Cette initiative permet d'identifier et de célébrer ceux qui dirigent l'industrie, les affaires, la science, la technologie, etc.

Seuls les 10 premiers noms sont classés. Meghan Markle a été désignée pour sa participation à l'éducation et à des activités à but non lucratif. Mais elle ne figure pas dans le top 10.

Les 10 premiers de la Powerlist 2020 sont :

1.Ismail Ahmed - Fondateur et président de WorldRemit

2.Pat McGrath, MBE - Maquilleuse et fondatrice de Pat McGrath Labs

3.Michael Sherman - Directeur de la stratégie et de la transformation à BT (ex-British Telecom)

4.Jacky Wright - Chef de la direction numérique de Microsoft

5.Stormzy - Rappeur

6.Edward Enninful, OBE - Rédacteur en chef de British Vogue

7.Ebele Okobi - Directrice des politiques publiques en Afrique, au Moyen-Orient et en Turquie

8.Paulette Rowe - Responsable des paiements et services financiers à Facebook

9.Lynette Yiadom-Boakye - Artiste

10.Richard Iferenta - Associée à KPMG.

