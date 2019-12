Vos déchets renseignent sur votre santé et vos revenus

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les agrumes étaient une autre découverte courante dans les déchets des gens plus riches.

Il y a un message caché dans les déchets humains. Ils peuvent en dire beaucoup sur le revenu, l'alimentation et la santé.

Fibres, caféine, médicaments : une étude sur les eaux usées de toute l'Australie révèle des différences clés dans les habitudes de consommation entre les communautés riches et pauvres.

Un laboratoire de l'Université du Queensland stocke des spécimens inhabituels : les déchets de plus d'un cinquième de la population australienne.

Les échantillons, prélevés dans les usines de traitement des eaux usées de tout le pays, congelés et envoyés par la poste aux chercheurs de l'université, ont été décrits comme une mine de renseignements sur les habitudes alimentaires et les habitudes de consommation de médicaments des différentes collectivités.

Et la clé pour les récupérer ? "Demander très gentiment", dit Jake O'Brien, chercheur.

A lire aussi

Les aliments ultra-transformés peuvent écourter votre durée de vie

Cinq "super-aliments" bons pour vous et pour la planète !

"Pas de soda pour les enfants !"

Les boissons sucrées causent-elles le cancer?

M. O'Brien et Phil Choi, doctorants, ont prélevé ces échantillons, recueillis lors du dernier recensement national de l'Australie en 2016, et, dans le cadre de la première étude de ce genre évaluée par des pairs, ont analysé les eaux usées des communautés australiennes pour mesurer différentes habitudes alimentaires et habitudes de vie.

Ils ont constaté que dans les régions socio-économiques plus élevées, la consommation de fibres, d'agrumes et de caféine était plus élevée.

Dans les régions socio-économiques défavorisées, les médicaments étaient largement utilisés. Bref, les chercheurs ont constaté que plus la communauté est riche, plus son alimentation est saine.

Et toutes ces informations ont été encodées dans les ordures de cette communauté.

Copyright de l’image Alamy Image caption Les chercheurs ont prélevé des échantillons dans des stations d'épuration de tout le pays.

Aperçu des habitudes alimentaires

L'étude a tenté de mettre en pratique ce que d'autres chercheurs ont théorisé pendant un certain temps comme étant possible : que l'on puisse obtenir un aperçu fiable de la consommation d'aliments et de médicaments d'une communauté en moyenne à travers ses eaux usées.

Choi et O'Brien soutiennent qu'avec cette méthode, les équipes de recherche peuvent obtenir des indications presque en temps réel sur les changements apportés aux habitudes de vie, ce qui pourrait aider à éclairer les politiques et les praticiens pour les messages de santé publique.

Déterrer de l'information sur les collectivités en examinant leurs eaux usées s'appelle l'épidémiologie des eaux usées.

Cette pratique existe depuis une vingtaine d'années et est utilisée en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs principalement pour surveiller la consommation de drogues et médicaments illicites au sein d'une population.

Il y a eu des études qui ont testé la consommation légale de drogues, comme la nicotine, et certaines équipes de recherche se sont penchées sur son utilisation dans la détection précoce des épidémies, mais les tests de marqueurs de l'alimentation ont jusqu'ici été largement théoriques.

Bien que des enquêtes soient déjà utilisées pour connaître les habitudes alimentaires et l'usage légal de drogues, l'analyse des eaux usées peut constituer une mesure plus objective de l'utilisation moyenne dans une zone de captage donnée.

Choi indique que, lorsqu'on les interroge sur des sujets comme la consommation de drogues ou les aliments qu'ils consomment, les gens disent parfois avoir des habitudes plus saines qu'ils n'en ont en réalité.

"En général, les enquêtes révèlent que les gens sur-déclarent leur consommation d'aliments sains et sous-déclarent leur consommation d'aliments comme les collations", explique M. Choi.

L'analyse des eaux usées peut être utile de deux façons principales, dit M. O'Brien.

La première consiste à identifier les disparités entre les communautés et la seconde à suivre l'évolution de ces communautés dans le temps.

"Si vous essayez de mettre en œuvre quelque chose en espérant un changement positif, vous devez être en mesure de mesurer le succès de ces interventions", dit-il.

La piste de la caféine

Trouver précisément ce qu'ils pouvaient tester était le défi initial.

Après tout, les eaux usées ne sont pas seulement de l'urine et des matières fécales, mais aussi souvent des produits de soins personnels, des déchets alimentaires et des déchets industriels ou commerciaux.

Les chercheurs ont dû trouver des biomarqueurs particuliers liés à des aliments spécifiques qui n'étaient produits, ou principalement, que par excrétion humaine.

L'étude a utilisé deux biomarqueurs associés à la consommation de fibres - ingérées lors de la consommation de plantes et de céréales - et un biomarqueur associé à la consommation d'agrumes.

La consommation de fibres et d'agrumes est considérée comme une caractéristique d'une alimentation saine.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La caféine a été trouvée dans les eaux usées des Australiens vivant dans des quartiers où les loyers sont plus élevés.

Dans toutes ces collectivités, les groupes humains ayant les indicateurs les plus élevés d'avantages sociaux et économiques avaient une forte corrélation avec des taux élevés de consommation.

En d'autres termes, on a constaté que les régions les plus riches avaient une alimentation plus riche en fibres et en agrumes.

La consommation de caféine s'est également avérée la plus élevée parmi les groupes socio-économiques ayant des revenus supérieurs, en particulier dans les régions désignées comme ayant des loyers élevés, ce qui a été confirmé par d'autres études selon lesquelles les boissons à base d'expresso et de café moulu étaient les plus fréquemment consommées par ceux qui avaient un baccalauréat ou un diplôme supérieur.

Les auteurs du rapport suggèrent qu'il s'agit à la fois d'un facteur de capacité financière à débourser pour un café ou deux par jour et d'une culture de consommation de café chez les Australiens plus riches.

L'autre extrémité du spectre socio-économique, les médicaments tramadol (analgésique à base d'opioïdes), aténolol (antihypertenseur) et prégabaline (antiépileptique) étaient les plus fortement associés aux communautés pauvres - mais ces deux derniers étaient également plus présents chez les populations plus âgées, qui peuvent aussi avoir tendance à avoir un revenu plus faible.

D'autres formes d'analgésiques, de médicaments et d'antidépresseurs sont liées à des zones plus défavorisés, mais pas dans la même proportion.

M. Choi dit qu'il peut être surprenant de comparer directement les bassins versants riches et pauvres.

"Il suffit de regarder les chiffres que l'on peut voir - avec une communauté par rapport à une autre - une grande différence apparait dans les marqueurs", dit-il.

Les chercheurs espèrent répéter l'enquête lors du prochain recensement, ce qui leur permettra de savoir si des changements sont en cours que d'autres méthodes de recherche n'ont peut-être pas encore mis au jour ou s'il faudra peut-être les utiliser pour approfondir les recherches.

Par exemple, dans cette étude, l'utilisation des antibiotiques est répartie assez uniformément entre différents groupes socio-économiques, ce qui indique que le système de soins de santé subventionné par le gouvernement fait son travail ; si cette répartition commence à changer dans les enquêtes futures, elle pourrait inciter à poursuivre les recherches pour déterminer si et pourquoi certains groupes ont moins accès à ces médicaments.

Media playback is unsupported on your device Un menu pour protéger votre santé et la planète

Le doigt sur le pouls

L'étude confirme un phénomène mondial connu sous le nom de gradient social de la santé, qui reflète le fait que les facteurs associés à une bonne santé - comme les taux de tabagisme et les niveaux d'obésité - s'améliorent avec le statut socio-économique.

Bien que les Australiens aient la conviction que le pays est égalitaire, l'inégalité socio-économique, comme l'indique le rapport sur les eaux usées, est un grave problème.

Un rapport publié en 2018 a révélé que l'Australie avait des niveaux d'inégalité des revenus supérieurs à la moyenne de l'OCDE, bien qu'elle se classe comme une société plus égalitaire que le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un Australien qui se situe dans les 20 % supérieurs du revenu a cinq fois plus de revenu disponible qu'une personne qui vit dans le quintile inférieur.

Et, de façon générale, plus d'argent signifie une plus grande capacité d'acheter des aliments périssables comme les fruits et les légumes, tandis qu'une meilleure éducation signifie une meilleure compréhension de la nutrition.

L'étude a toutefois mis en évidence une exception significative à la relation entre la classe sociale et le régime alimentaire : les zones où la proportion de ménages non anglophones est élevée ont également signalé des taux relativement élevés de consommation de fibres et d'agrumes, malgré un classement socio-économique inférieur, reflétant la teneur souvent élevée en légumes des régimes alimentaires traditionnels des communautés migrantes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les groupes humains plus aisés consomment plus de fruits et légumes

La professeure Catherine Bennett, titulaire de la chaire d'épidémiologie à l'Université Deakin de Victoria, affirme que l'étude du Queensland est intéressante pour faire passer l'épidémiologie des eaux usées à un niveau supérieur et qu'elle coïncide avec le recensement, ce qui a permis de connaître avec certitude les caractéristiques démographiques des différentes zones de captage.

Les chercheurs ont été francs quant à ses limites, dit-elle.

"Cela dit, c'est ce que nous appelons une étude écologique en épidémiologie. Le terme signifie que nous n'utilisons pas des données individuelles, mais des données collectives", dit-elle.

Elle dit que de telles études ont été utilisées pour détecter les diminutions de la nicotine dans les eaux usées à la suite de l'introduction de l'emballage neutre pour les cigarettes en Australie.

"Ce que vous ne savez pas, c'est si les fumeurs fument moins ou s'il y a moins de fumeurs dans la communauté. Nous devons toujours être un peu prudents lorsque nous examinons ces études écologiques parce que c'est une association au sens le plus large, on ne peut pas argumenter la causalité."

Cependant, les études sur la nicotine, tout comme la récente étude sur l'alimentation et les médicaments, ont été validées par comparaison avec d'autres recherches, ce qui donne à penser que l'épidémiologie des eaux usées est un moyen généralement précis - quoique non spécifique - de surveiller la santé et les habitudes des populations.

"C'est une occasion vraiment intéressante, tant que nous n'essayons pas de sur-interpréter les données", dit M. Bennett.

Une fois les données validées, elle dit : " C'est un moyen utile de rester au courant de ce qui se passe au niveau de la population ".