Copyright de l’image Getty Images Image caption Un bébé en train de manger

Partout dans le monde, les enfants sont beaucoup plus susceptibles que jamais de développer des allergies alimentaires.

Les enquêtes sur la mort d'adolescents britanniques après avoir mangé du beurre, du sésame et des arachides ont mis en lumière les conséquences parfois tragiques.

L'année dernière, une fillette de six ans en Australie-Occidentale est décédée des suites d'une allergie aux produits laitiers.

Lire aussi:

L'augmentation des allergies au cours des dernières décennies a été particulièrement sensible en Occident. L'allergie alimentaire touche aujourd'hui environ 7 % des enfants au Royaume-Uni et 9 % des enfants en Australie. En Europe, 2% des adultes souffrent d'allergies alimentaires.

Des réactions mettant la vie en danger peuvent même être provoquées par des traces d'aliments déclencheurs, ce qui signifie que les patients et les familles vivent dans la peur et l'anxiété. Les restrictions alimentaires qui s'ensuivent peuvent devenir un fardeau pour la vie sociale et familiale.

Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude pourquoi les taux d'allergies augmentent, les chercheurs du monde entier travaillent dur pour trouver des moyens de combattre ce phénomène.

Copyright de l’image PA Media Image caption Owen Carey célébrait son 18e anniversaire quand il est mort après avoir mangé du babeurre.

Qu'est-ce qui cause une allergie ?

Une allergie est causée par le système immunitaire qui combat les substances dans l'environnement qu'il devrait considérer comme inoffensives, connues sous le nom d'allergènes.Ces substances innocentes deviennent des cibles, entraînant des réactions allergiques. Les symptômes vont de la rougeur de la peau, de l'urticaire et de l'enflure jusqu'aux vomissements, diarrhées, difficultés respiratoires et choc anaphylactique dans les cas les plus graves.

Certains des aliments les plus courants auxquels les enfants sont allergiques sont :

lait

œufs

cacahuètes

noix (exemple : noisettes, amandes, pignons de pin, noix du Brésil, pacanes)

sésame

poisson

mollusques et crustacés (par exemple : crustacés et mollusques)

Où les allergies alimentaires sont-elles les plus susceptibles de se produire?

La fréquence des allergies alimentaires a augmenté au cours des 30 dernières années, en particulier dans les sociétés industrialisées. L'ampleur exacte de l'augmentation dépend de la nourriture et de l'endroit où vit le patient.

Par exemple, le nombre d'allergies aux arachides a été multipliée par cinq au Royaume-Uni entre 1995 et 2016.

Une étude menée auprès de 1 300 enfants de trois ans dans le cadre de l'étude EAT au College Royal de Londres a révélé que 2,5 % d'entre eux souffrent maintenant d'allergies aux arachides.

L'Australie a le taux le plus élevé d'allergie alimentaire confirmée. Une étude a révélé que 9 % des enfants australiens d'un an étaient allergiques aux œufs, tandis que 3 % étaient allergiques aux arachides.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un enfant testé pour différentes allergies

L'augmentation des allergies n'est pas simplement l'effet d'une prise de conscience et d'un meilleur diagnostic de la part de la société.

On pense que les allergies et la sensibilité accrue aux aliments sont probablement environnementales et liées au mode de vie occidental.

Nous savons que les taux d'allergies sont moins élevés dans les pays en développement. Les allergies sont également plus susceptibles de se produire dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Les facteurs peuvent comprendre la pollution, les changements alimentaires et une exposition moindre aux microbes, qui modifient la réponse de notre système immunitaire.

Les migrants semblent présenter une prévalence plus élevée d'asthme et d'allergies alimentaires dans leur pays d'adoption par rapport à leur pays d'origine, ce qui illustre davantage l'importance des facteurs environnementaux.

Copyright de l’image Getty Images

Quelques explications possibles

Il n'y a aucune explication précise de ce qui fait que le monde devient plus allergique aux aliments, mais la science a certaines théories.

La première est que l'amélioration de l'hygiène est à blâmer, car les enfants n'ont pas autant d'infections.

Les infections parasitaires, en particulier, sont normalement combattues par les mêmes mécanismes que les allergies. Avec moins de parasites à combattre, le système immunitaire se retourne contre des choses qui devraient être inoffensives.

Une autre idée est que la vitamine D peut aider notre système immunitaire à développer une réponse saine, ce qui nous rend moins sensibles aux allergies. La plupart des populations dans le monde ne consomment pas assez de vitamine D pour plusieurs raisons, notamment le fait de passer moins de temps au soleil. Aux États-Unis, le taux de carence en vitamine D aurait presque doublé en un peu plus d'une décennie.

Une théorie plus récente, celle de l' "exposition à deux allergènes", suggère que le développement de l'allergie alimentaire est dû à l'équilibre entre le moment, la dose et la forme d'exposition.

Par exemple, le développement des anticorps antiallergiques peut se faire par la peau, en particulier par la peau enflammée des bébés atteints d'eczéma.

Mais on pense que manger des aliments déclencheurs pendant le sevrage peut conduire à une réponse saine et prévenir le développement de l'allergie, car le système immunitaire de l'intestin est prêt à tolérer les bactéries et les substances étrangères, comme les aliments.

C'est sur cette base que s'est appuyée l'étude LEAP du Collège Royal de Londres, qui a montré une réduction d'environ 80 % des allergies aux arachides chez les enfants de cinq ans qui consomment régulièrement des arachides depuis leur naissance.

Cette étude a conduit à des changements dans les directives américaines sur la consommation d'arachides chez les nourrissons. Il a été conseillé aux parents britanniques de consulter d'abord leur médecin généraliste.

Lire plus:

L'impact humain

Le décès d'adolescents britanniques souffrant d'allergies alimentaires souligne l'impact humain de cette maladie et l'importance d'un étiquetage clair et précis.

Il n'existe actuellement aucun remède contre l'allergie alimentaire, et la prise en charge de l'affection repose sur le fait d'éviter les aliments en cause et sur un plan de traitement d'urgence en cas d'exposition.

Mais un diagnostic initial est un défi. La principale façon d'identifier les allergies alimentaires consiste pour un patient à manger progressivement des quantités croissantes de cet aliment sous surveillance médicale.

Cependant, cette situation est pénible pour les enfants et risque de provoquer une réaction allergique. Les tests accompagnant la réaction de leur système immunitaire peuvent également donner un faux positif chez les enfants non allergiques.

Copyright de l’image Family handout/PA Wire Image caption L'adolescente britannique Natasha Ednan-Laperouse est décédée après avoir mangé une baguette contenant des graines de sésame.

Le Collège Royal de Londres a mis au point une alternative : un test sanguin qui s'est avéré précis pour diagnostiquer l'allergie aux arachides par rapport aux méthodes existantes.

Ces tests couvrent maintenant les aliments responsables de 90 % des allergies chez les enfants et seront, on l'espère, disponibles aux patients dans les deux prochaines années.

Même après un diagnostic réussi, il est difficile d'éviter les aliments déclencheurs et les réactions accidentelles sont fréquentes.

Il a été démontré que l'immunothérapie allergénique - l'administration de petites quantités de cette substance - réduit la sensibilité des patients allergiques et peut protéger contre une exposition accidentelle.

Un essai récent sur un médicament d'immunothérapie a révélé que 67 % des sujets allergiques aux arachides pouvaient consommer l'équivalent de deux amandes d'arachides après un an, comparativement à 4 % du groupe témoin. Néanmoins, ils sont toujours allergiques.

D'autres traitements sont à l'étude pour l'allergie alimentaire et sont très nécessaires.

Entre-temps, les allergies resteront une source d'inquiétude et feront partie de la vie quotidienne des enfants et de leurs parents.

A propos de cette article

Cette analyse a été commandée par la BBC à un expert travaillant pour une organisation extérieure.

Le Dr Alexandra Santos est maître de conférences clinique au département d'allergie pédiatrique du King's College de Londres.

Cette etude a été publiée pour la première fois en décembre 2018.

Sous la direction d'Eleanor Lawrie