Ces fermiers qui s'inquiètent de nos batteries de téléphone

Image caption Sara Plaza a vécu toute sa vie à côté de l'immense salière.

Par habitude, Sara Plaza sourit quand on la prend en photo, mais quand elle parle de ce qui est arrivé à la terre autour de sa maison, des larmes commencent à couler sur son visage.

"Il y avait de magnifiques lagons avec des centaines de flamants roses", dit-elle.

"Quand ils ouvraient leurs ailes, on voyait leurs jolies plumes roses et noires. Maintenant tout est sec et les oiseaux sont partis."

Peine, le village poussiéreux où elle vit dans le nord du Chili, se trouve sur une colline à côté du Salar de Atacama, un énorme plateau salé de 3 000 km2 dans le désert le plus sec de la planète.

Sara raconte que les villageois avaient l'habitude de faire paître leurs animaux dans les pâturages au sommet de l'Atacama, sous les montagnes géantes des Andes.

Image caption Le Salar d'Atacama couvre un vaste territoire

"C'était si vert, maintenant c'est juste un sol dur et craquelé. Nous ne pouvons plus garder de lamas", se lamente-t-elle.

Sara dit que l'exploitation du lithium sur l'Atacama utilise toute l'eau douce des aquifères de la région - des couches de roche poreuse sous le sol qui servent de réserves d'eau.

Le lithium, un métal blanc argenté mou, est utilisé pour fabriquer des batteries pour les smartphones, les ordinateurs portables et les voitures électriques.

La demande a grimpé en flèche ces dernières années, la production mondiale ayant triplé depuis 2005 pour atteindre 85 000 tonnes en 2018, selon l'organe de sondage géologique américain.

Le Chili est le deuxième producteur mondial après l'Australie, avec 16 000 tonnes l'an dernier, toutes issues de l'Atacama.

Évalué à 949 millions de dollars US, ce montant représente une hausse de 38 % par rapport à 2017.

Il n'y a actuellement que deux sociétés qui exploitent du lithium ici - une société américaine, Albemarle, et la SQM du Chili.

Sous la saline se trouve un énorme réservoir souterrain naturel d'eau salée qui contient des sels de lithium dissous.

Pour l'extraire, les mineurs pompent cette saumure à la surface et la laissent s'évaporer au soleil, laissant le carbonate de lithium s'accumuler.

Ce sel peut ensuite être transformé en lithium métallique.

Copyright de l’image Reuters Image caption Albemarle et SQM pompent la saumure dans les bassins pour extraire le lithium

Bien que l'impact de l'extraction de cette eau salée sur l'écosystème au sens large continue de susciter des inquiétudes, y compris les allégations selon lesquelles les lagunes d'eau salée des flamants roses s'assèchent, le problème le plus urgent pour Sara et les autres habitants de la région est que les entreprises minières ont également accès à l'eau potable.

Ils ont besoin d'eau douce pour nettoyer les machines et les tuyaux, mais aussi pour produire une matière auxiliaire à partir de la saumure - la potasse - qui est utilisée comme engrais.

Debout au milieu de touffes d'herbe jaunies qui étaient autrefois des pâturages, Sarah, qui surveille l'approvisionnement en eau de sa communauté indigène, fait remarquer une petite station de pompage qui aspire l'eau douce souterraine et la dirige vers les mines de lithium.

Environ 40 km plus au nord, Jorge Cruz cultive du maïs et de la luzerne sur une petite parcelle de terre dans le village de Camar, une autre communauté autochtone près de la saline.

Selon lui, si les compagnies minières continuent d'utiliser de l'eau douce au rythme actuel, son village ne survivra pas.

"Les oiseaux sont partis, on ne peut plus garder d'animaux", dit-il.

"C'est de plus en plus difficile de faire pousser des cultures. Si ça empire.... nous devrons émigrer."

Diego Hernandez, président de la société minière chilienne, Sonami, dit que la quantité d'eau douce utilisée par les compagnies de lithium est insignifiante.

Mais il souligne que tous les niveaux d'eau devraient être mieux surveillés par les autorités.

Image caption Jorge Cruz dit qu'il ne peut plus élever d'animaux à cause du manque d'eau douce.

"Le gouvernement n'a pas de modèle hydrologique pour l'ensemble de l'aquifère", dit-il.

"Il devrait être en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause sur la base des données techniques. Mais au Chili, nous avons plus de règles et de lois que d'argent pour y arriver."

Albemarle et SQM effectuent toutes deux leur propre surveillance des eaux souterraines.

Commerce mondial

"Nous disposons des outils les plus avancés de l'industrie pour surveiller la santé du Salar de Atacama", déclare Eric Norris, président d'Albemarle.

Toutes les mesures d'Albemarle sont à la disposition des autorités et des communautés locales, ajoute-t-il.

Et les ingénieurs de l'entreprise travaillent sur de nouvelles technologies pour produire de plus grandes quantités de lithium en utilisant moins d'eau, car ils sont conscients de la nécessité de gérer la région de manière durable.

Image caption Le Chili exporte pour près d'un milliard de dollars de lithium par an

"Nous sommes fortement investis dans la protection de cet écosystème", dit-il.

Les deux sociétés ont des quotas pour la quantité d'eau qu'elles peuvent extraire chaque année.

Cependant, l'une et l'autre s'accusent parfois mutuellement de dépasser ces limites.

Albemarle dit qu'il est autorisé à pomper 442 litres par seconde de saumure et 23,5 litres par seconde d'eau douce.

Alejandro Bucher, vice-président à l'environnement de la SQM, affirme que son entreprise s'est également engagée à mener ses activités de façon durable.

Mais il dit que les écosystèmes de l'Atacama sont extrêmement dynamiques et montrent d'importantes variations d'une année à l'autre.

M. Bucher ajoute que les observateurs ne doivent pas interpréter ces variations comme des changements permanents dans l'environnement local.

"Notre surveillance environnementale à long terme, qui est régulièrement évaluée par les autorités environnementales, montre que les écosystèmes sont intacts, y compris les zones de végétation, les lagunes et les populations de flamants roses", soutient-il.

Image caption Sara dit que les deux compagnies minières utilisent des pompes comme celle-ci pour accéder à l'eau douce.

Certains organismes gouvernementaux expriment toutefois des préoccupations, notamment l'agence de développement de l'État, Corfo.

L'an dernier, elle a constaté que plus d'eau douce et de saumure quittaient le système par pompage et évaporation que ne le faisaient les pluies et les chutes de neige.

Mais elle n'a pas pu déterminer avec précision si l'exploitation du lithium ou du cuivre en était spécifiquement responsable.

Les mines de cuivre, situées à plus de 80 km de distance, accèdent aux mêmes sources d'eau douce et la dirigent vers leurs installations.

Les groupes locaux souhaiteraient une approche plus concertée de la gestion de l'eau de l'Atacama et veulent que le gouvernement s'assure que les communautés voisines disposent d'assez d'eau douce pour l'agriculture et leur propre consommation.

"Le niveau actuel d'extraction de l'eau cause des dommages réels à l'écosystème et aux communautés avoisinantes", déclare Gonzalo Pimentel de l'Atacama Desert Foundation, une institution sans but lucratif qui soutient les communautés locales.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les flamants roses, qui nichent dans la région, seraient devenus beaucoup moins visibles dans la plaine salée.

Mais ce qui n'arrivera pas, c'est un frein à l'exploitation du lithium.

Plusieurs entreprises internationales sont en pourparlers avec le gouvernement au sujet de licences pour se joindre à Albemarle et à la SQM afin d'en extraire davantage d'éléments précieux.

Guillermo Ramirez, membre du Congrès pro-gouvernemental, affirme qu'en tant que pays minier, le Chili a longtemps dû trouver un équilibre entre les besoins en eau des citoyens et les exigences de l'industrie.

Il dit que le gouvernement agira toujours pour s'assurer que les collectivités ont de l'eau, et la clé, c'est une bonne réglementation de l'industrie minière.

Néanmoins, il croit que le potentiel du lithium est trop précieux pour être ignoré.

Mais Sara a peur.

"Nous serons abandonnés ici sans eau, sans animaux, sans agriculture, sans rien."

